El exministro laborista Peter Mandelson renuncia a su asiento en la Cámara de los Lores por sus vínculos con Epstein

Mandelson ha acabado cediendo a las presiones de los principales partidos parlamentarios y del Gobierno laborista, los cuales estaban iniciando un proceso legislativo para echarlo por la fuerza

Fotografía de archivo, tomada el 29.10.2009, del exministro laborista británico Peter Mandelson, que dejará su escaño en la Cámara de los Lores (alta) del Parlamento británico tras las recientes revelaciones sobre su vinculación con el pederasta convicto Jeffrey Epstein

Fotografía de archivo, tomada el 29.10.2009, del exministro laborista británico Peter Mandelson, que dejará su escaño en la Cámara de los Lores (alta) del Parlamento británico tras las recientes revelaciones sobre su vinculación con el pederasta convicto Jeffrey Epstein / ANDY RAIN / EFE

Lucas Font

Lucas Font

Londres
El exministro laborista Peter Mandelson ha renunciado este martes a su asiento en la Cámara de los Lores tras salir a la luz nuevos documentos sobre su relación con el multimillonario y pedófilo convicto Jeffrey Epstein. Mandelson, embajador del Reino Unido en Washington hasta el pasado septiembre, ha acabado cediendo a las presiones de los principales partidos parlamentarios y del Gobierno laborista, los cuales estaban iniciando un proceso legislativo para echarlo por la fuerza y despojarle de su título de Lord. Su renuncia le permitirá mantener el título por ahora, aunque el Ejecutivo tiene previsto seguir adelante con la nueva legislación.

Los vínculos de Mandelson con Epstein llevaron al primer ministro, Keir Starmer, a cesarle como embajador en Washington apenas siete meses después de tomar posesión del cargo. Pero los nuevos documentos publicados por el Gobierno de Estados Unidos, incluidas fotografías suyas en ropa interior y correos electrónicos con Epstein, han obligado a Downing Street a actuar con mayor contundencia. A las presiones para expulsarle de los Lores se ha sumado el envío este martes de un dossier a la Policía Metropolitana para que estudie la posibilidad de abrir una investigación criminal contra él. 

Investigación criminal

El Ejecutivo considera que Mandelson infringió la ley al facilitar información sensible a Epstein en 2009, cuando ocupaba el cargo de ministro de Comercio en la etapa de Gordon Brown. Según los correos publicados este fin de semana, el exministro informó sobre los planes del Gobierno de vender activos del Estado para reducir la deuda pública y evitar subir impuestos de cara a las elecciones de 2010, algo que acabó confirmándose meses más tarde. Mandelson también avisó a Epstein de los planes de la Unión Europea de aprobar un rescate de 500.000 millones de euros para salvar la moneda común en plena crisis financiera.

La Policía Metropolitana no ha confirmado la apertura de una investigación criminal, pero todo apunta a que podría hacerlo en los próximos días. El propio Gordon Brown ha confirmado este martes haber contactado con el jefe del cuerpo policial, Mark Rowley, para trasladarle “información relevante para su investigación sobre la divulgación por parte de Mandelson de información gubernamental confidencial y sensible para el mercado”. Los principales partidos políticos también han reclamado a las autoridades que actúen lo antes posible

Supuestos cobros

Uno de los principales asuntos pendientes de resolver es si Mandelson cobró hasta 75.000 dólares de Epstein en tres pagos realizados entre 2003 y 2004, tal y como muestran los documentos publicados este fin de semana, y cuál fue el motivo de estas transferencias. Una cantidad que se suma a otros 10.000 dólares que el multimillonario estadounidense prestó a su marido, Reinaldo Avila da Silva, en 2009. El exministro ha asegurado no recordar los pagos de 2003 y 2004 y ha puesto en duda la autenticidad de los documentos publicados. 

El escándalo ha salpicado a Starmer y a su jefe de Gabinete, Morgan McSweeney, quienes apostaron encarecidamente por Mandelson para ocupar el cargo de embajador en Washington a pesar de que en ese momento ya se conocían parte de sus vínculos con Epstein. Las presiones para que Downing Street aclare si se examinó debidamente el historial del exministro antes de su nombramiento han ido en aumento en las últimas horas, provocando un nuevo dolor de cabeza para un primer ministro que necesita remontar en las encuestas lo antes posible. 

