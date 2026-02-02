Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones por el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miles de personas marchan en Mineápolis contra las redadas antimigrantes del ICE

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

  1. Streets of Minneapolis': esta es la letra de la canción protesta de Bruce Springsteen contra el ICE y Trump
  2. Puntos de invencibilidad': Así resiste Kiev el invierno más duro desde el inicio de la invasión rusa
  3. El comisario europeo de Migración, sobre la regularización masiva en España: 'Es competencia de los Estados miembros
  4. José María Aznar y Ana Botella aparecen en los documentos de Epstein: un pago de 1.050 dólares y dos paquetes a su nombre
  5. Detenidos dos activistas catalanes en Turquía tras participar en una manifestación a favor del pueblo kurdo
  6. Acusaciones de agresión sexual contra Trump, drogas para Bill Gates o un 'harén' para Richard Branson: las nuevas revelaciones del 'caso Epstein
  7. Argentina, retaguardia de leales a Putin en América del Sur
  8. Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones por el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

La derechista Laura Fernández es la próxima presidenta de Costa Rica

Trump asegura que EEUU ha conversado con "altos mandos" de Cuba

Irene Montero responde a Elon Musk que "la gente decente" debe reemplazarle para que deje de "violar y matar"

De escanear tus ojos a rastrear tu ubicación: así funciona el aparato de vigilancia de ICE para espiar a inmigrantes y manifestantes

María Corina Machado: "No creo que se atrevan a matarme si regreso a Venezuela"

