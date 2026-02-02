Michele Bachelet hace oficial su candidatura a la Secretaría General de la ONU

Michelle Bachelet ha oficializado su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas con el patrocinio de Chile. El presidente Gabriel Boric destacó los apoyos regionales: "No estamos solos", dijo durante una rueda de prensa. "La candidatura será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México. Los dos países más poblados de América Latina". Ella dijo sentirse honrada por el hecho de que su aspiración cuente con el aval de los presidentes Claudia Sheinbaum y Luiz Inacio Lula da Silva. "Eso significa una responsabilidad tremenda". Bachelet estaba al lado de Boric durante el anuncio. El gobernante de izquierdas deja el 11 de marzo su lugar en el Palacio de la Moneda. Le tocará al ultraderechista José Antonio Kast sostener la candidatura de la posible reemplazante de António Guterres a fin de año.

Mientras tanto, es Boric el encargado de resaltar la importancia de la figura de Bachelet. "Expresa a la vez una esperanza compartida de que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo". El actual jefe de Estado destacó la labor de Bachelet al frente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que le valió fuertes enfrentamientos con Nicolás Maduro. Sin nombrar lo ocurrido en Venezuela, Boric señaló que "el sistema internacional puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global".

El argentino Rafael Grossi, quien es el actual Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y la exvicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, son por ahora los competidores de Bachelet. "De cara al centenario de su creación, es necesario que todos los estados miembros reafirmen el compromiso con la carta de Naciones Unidas, al mismo tiempo que trabajemos en una organización que sea eficiente en la gestión, coherente y eficaz en la acción, confiable y transparente en el liderazgo, capaz de inspirar nuevamente a los pueblos del mundo", añadió la exgobernante en dos oportunidades.

Noticias relacionadas

Bachelet ha buscado también el apoyo de España, Francia y otros países europeos. A fines de 2025 se reunió con Kast. "Si bien dio señales de que encontrará respaldo durante su mandato, aseguró que no expresará su definición antes del 11 de marzo", señaló el portal El Mostrador.