Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Esther NiubóRodaliesAlcarazAP7Donaciones pisosBaliza V16GrammyFernando EstesoPandillaEncuesta elecciones AragónLigar
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Daños materiales a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Krivói Rog, localidad natal del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo)

Daños materiales a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Krivói Rog, localidad natal del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) / Europa Press/Contacto/Mykola Miakshykov

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Streets of Minneapolis': esta es la letra de la canción protesta de Bruce Springsteen contra el ICE y Trump
  2. Puntos de invencibilidad': Así resiste Kiev el invierno más duro desde el inicio de la invasión rusa
  3. El comisario europeo de Migración, sobre la regularización masiva en España: 'Es competencia de los Estados miembros
  4. José María Aznar y Ana Botella aparecen en los documentos de Epstein: un pago de 1.050 dólares y dos paquetes a su nombre
  5. Detenidos dos activistas catalanes en Turquía tras participar en una manifestación a favor del pueblo kurdo
  6. Acusaciones de agresión sexual contra Trump, drogas para Bill Gates o un 'harén' para Richard Branson: las nuevas revelaciones del 'caso Epstein
  7. Argentina, retaguardia de leales a Putin en América del Sur
  8. Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones por el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones por el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

La derechista Laura Fernández es la próxima presidenta de Costa Rica

La derechista Laura Fernández es la próxima presidenta de Costa Rica

Trump asegura que EEUU ha conversado con "altos mandos" de Cuba

Trump asegura que EEUU ha conversado con "altos mandos" de Cuba

Irene Montero responde a Elon Musk que "la gente decente" debe reemplazarle para que deje de "violar y matar"

De escanear tus ojos a rastrear tu ubicación: así funciona el aparato de vigilancia de ICE para espiar a inmigrantes y manifestantes

De escanear tus ojos a rastrear tu ubicación: así funciona el aparato de vigilancia de ICE para espiar a inmigrantes y manifestantes

María Corina Machado: "No creo que se atrevan a matarme si regreso a Venezuela"

María Corina Machado: "No creo que se atrevan a matarme si regreso a Venezuela"