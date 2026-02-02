Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Zelenski denuncia el "crimen" del ataque ruso a un autobús, prueba de su "escalada" El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha condenado este domingo el "crimen" del ataque ruso contra un autobús en el que han muerto 16 personas y otras 15 han resultado heridas, una acción que demostraría que Rusia es responsable de la "escalada". "El ataque ruso de hoy contra un autobús en la región de Dnipró es un crimen, un crimen revelador que demuestra una vez más que Rusia tiene la responsabilidad de la escalada. Hay que detener al mal", ha afirmado Zelenski en su habitual discurso vespertino diario. Zelenski ha recordado que el ataque ha sido perpetrado "contra un autobús corriente que transportaba a mineros". "Tristemente ha muerto mucha gente", ha indicado.

Seis personas resultan heridas en tres ataques ucranianos en Bélgorod, según Rusia Seis personas han resultado heridas a causa de tres ataques ucranianos en la región fronteriza de Bélgorod, informaron este domingo las autoridades rusas. Según el gobernador local, Viacheslav Gladkov, uno de esos ataques fue efectuado con misiles y los otros dos con drones.Como consecuencia, en distintas localidades de la región resultaron heridos cinco hombres y una mujer. Bélgorod es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra, donde solo el año pasado fallecieron 147 civiles por ataques enemigos.

Kiev anuncia la reparación del fallo técnico que causó cortes de luz en Ucrania y Moldavia La línea de alto voltaje entre Ucrania y Moldavia que había sufrido el sábado un fallo técnico que dejó sin luz a parte de ambos países ha sido reparada, anunció este domingo el ministro ucraniano de Energía, Denís Shmihal. "Hoy a las 2 AM, se completaron las reparaciones en la línea de alto voltaje entre Ucrania y Moldavia. Esto agrega 500 megavatios de capacidad para estabilizar el suministro energético en el sur", escribió en Facebook. Con anterioridad, se había informado de la normalización de los servicios afectados por el fallo, como el suministro de agua o el tráfico del metro en Kiev, que habían quedado súbitamente interrumpidos.

Un dron ruso mata a 12 personas en un ataque en el centro de Ucrania, anuncian autoridades Hasta 12 personas han muerto y siete han resultado heridas en un ataque ruso contra el distrito de Pavlograd, en la región central ucraniana de Dnipropetrovsk, según anunciaron este domingo las autoridades regionales. El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, afirmó en Telegram que un dron había impactado al lado de un autobús de empresa

Ucrania dice que Starlink ha dado pasos para evitar uso no autorizado por parte de Rusia El Gobierno ucraniano afirmó este domingo que SpaceX, la empresa del magnate estadounidense Elon Musk, ha tomado medidas para impedir el uso no autorizado de la tecnología de internet por satélite Starlink por parte de los rusos. "Ucrania junto con Starlink ha dado ya los primeros pasos que han dado rápidamente resultados en la lucha contra los drones rusos. El próximo paso será implementar un sistema que sólo permita operar en Ucrania a terminales autorizados", informó el ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedórov, en sus redes sociales. Fedórov agregó que en los próximos días se publicarán instrucciones sobre cómo registrar los terminales de Starlink operados de forma legítima. "Los terminales no verificados serán desactivados", agregó.

Rusia asegura haber conquistado dos localidades más en Járkov y Donetsk El Ministerio de Defensa de Rusia informó este domingo de la conquista de dos nuevas localidades en el este de Ucrania. Se trata de Zelene en la región de Járkov y Sukhetske, en Donetsk. Zelene es una pequeña localidad a 110 kilómetros de la capital regional, mientras que Sukhetske se encuentra a 10 kilómetros de Pokrovsk y Mirnograd. La víspera, Moscú informó de la toma de otras dos localidades, una en Donetsk y otra en Zaporiyia, a lo largo de las últimas 24 horas.

Un ataque ruso mata a dos personas en la ciudad ucraniana de Dnipró Un ataque ruso ha causado dos víctimas mortales en la ciudad de Dnipró, en el este de Ucrania, según ha anunciado la Administración regional. "En Dnipró, dos personas -una mujer y un hombre- murieron debido a un ataque enemigo con drones", ha informado en Telegram el jefe de la Administración militar regional, Oleksandr Ganzha.

Enviado de EEUU reporta conversaciones "constructivas" con Rusia sobre Ucrania "Hoy en Florida, el enviado especial ruso Kirill Dmitriev mantuvo reuniones productivas y constructivas como parte del esfuerzo de mediación de Estados Unidos para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto ucraniano", publicó el enviado especial Steve Witkoff, a través de sus redes sociales. Witkkoff asistió a las conversaciones junto al secretario del Tesoro Scott Bessent, a Jared Kushner y al asesor principal de la Casa Blanca, Josh Gruenbaum. "Nos sentimos alentados por esta reunión de que Rusia está trabajando para asegurar la paz en Ucrania y agradecemos el liderazgo crítico del presidente estadounidense en la búsqueda de una paz duradera y duradera", concluyó Witkkoff.

Un apagón deja temporalmente a Kiev sin metro y sin agua El sistema energético ucraniano, destrozado por los bombardeos rusos, sufrió este sábado un corte que dejó temporalmente a Kiev sin metro y sin agua y privó de electricidad a zonas de Moldavia, un país limítrofe. En las últimas semanas, cientos de miles de personas se han quedado regularmente sin calefacción ni electricidad, durante un invierno rudo con temperaturas que rondan los -15 °C. En un comunicado, el Ministerio de Energía ucraniano explicó que los cortes de emergencia eran necesarios para evitar que los equipos se dañaran. A media jornada anunció que se había restablecido el suministro eléctrico para las infraestructuras esenciales en Kiev, en la región de la capital y en la de Dnipropetrovsk (centro-este).