DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Dos palestinos muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego
Dos palestinos han muerto y varios más han resultado heridos este domingo en ataques israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre del año pasado.
Uno de los fallecidos el Jaled Hammad Ahmed Dahliz, de 63 años, muerto en un bombardeo de un dron israelí en Al Shakush, al noroeste de la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, según fuentes médicas gazatíes citadas por el diario 'Filastín'.
Por otra parte, un hombre, Aimán Auad Abdulrahman Zaqut, de 48 años de edad, ha muerto en un ataque de un dron israelí contra un grupo de personas reunidas en Wadi Gaza, en el centro del enclave palestino.
MSF afirma que la decisión israelí de prohibir sus actividades en Gaza es un “pretexto para impedir la ayuda”
Médicos Sin Fronteras denunció este domingo la prohibición impuesta por Israel para operar en Gaza, después de que la ONG internacional se negara a facilitar una lista detallada de sus empleados palestinos, calificándola de “pretexto” para bloquear la ayuda humanitaria.
“Se trata de un pretexto para impedir la asistencia humanitaria. Las autoridades israelíes obligan a las organizaciones humanitarias a enfrentarse a una elección imposible: exponer a su personal a riesgos o interrumpir la atención médica esencial a personas que la necesitan desesperadamente”, señala el comunicado de MSF.
Israel anuncia una reapertura "limitada" del paso de Rafah
Israel ha anunciado la reapertura del paso de Rafah entre Gaza y Egipto. Esta vía es fundamental para la entrada de ayuda humanitaria, pero la reapertura se limita "al paso de residentes" en la franja.
Egipto y Qatar condenan las "violaciones" israelíes del alto el fuego en Gaza
Los gobiernos de Egipto y de Qatar han condenado este sábado las "violaciones" israelíes del alto el fuego pactado para la Franja de Gaza después de la muerte de más de una treintena de persona en ataques israelíes en el enclave palestino cuando apenas restan unas horas para la anunciada reapertura del paso fronterizo de Rafá que comunica Egipto con Gaza.
"Egipto condena las repetidas violaciones israelíes del alto el fuego en la Franja de Gaza y subraya la necesidad de garantizar el éxito de la segunda fase del plan del presidente estadounidense", Donald Trump, ha apuntado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto en un comunicado.
También el Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí ha condenado también y en términos muy similares las acciones israelíes en la Franja de Gaza, que suponen una "reiterada violación del alto el fuego" por suponer "una peligrosa escalada".
Egipto llama a “la mayor contención” antes de la reapertura del paso de Rafah
Egipto instó el sábado a las distintas partes a “la mayor contención” a la víspera de la reapertura del paso fronterizo de Rafah y condenó “en los términos más enérgicos” los recientes ataques israelíes en Gaza.
“El Cairo llama a todas las partes a asumir plenamente sus responsabilidades en esta delicada etapa” y a “evitar cualquier acción que pueda comprometer el proceso actual”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.
Los ataques aéreos israelíes dejaron el sábado 32 muertos, entre ellos mujeres y niños, en la Franja de Gaza, según la Defensa Civil.
Israel tiene previsto reabrir de manera limitada el domingo el puesto fronterizo de Rafah, situado entre el territorio palestino y Egipto.
El Ejército israelí confirmó "numerosos ataques" contra la Franja
Con sus muertes, ya son más de 520 los gazatíes asesinados desde la entrada en vigor de la tregua, incluidos más de 100 niños, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza a los que se han sumado las últimas víctimas de hoy.
El Ejército israelí, por su parte, confirmó hoy a EFE "numerosos ataques" contra la Franja, y dijo en un comunicado haber abatido a cuatro "comandantes y a otros terroristas" de Hamás y la Yihad Islámica, sin dar detalles de dónde ocurrieron esos ataques.
Ya son 29 los palestinos muertos hoy en Gaza por ataques israelíes pese al alto el fuego
"Se han recuperado veintiocho cadáveres: una cuarta parte de ellos niños, un tercio mujeres y un anciano, incluyendo cuatro mujeres policías", detalló en un comunicado la Defensa Civil gazatí, poco antes del hallazgo de otro cuerpo.
Un misil israelí impactó esta mañana contra la comisaría del barrio de Sheij Radwan, en la ciudad de Gaza, causando siete muertos, según confirmó una fuente de la morgue del Hospital Shifa, que aumentaron después a 14 tras el hallazgo de cuatro cuerpos entre los escombros.
Según el hospital y un comunicado del Ministerio del Interior de Hamás, entre las víctimas mortales hay al menos cuatro mujeres agentes de Policía y cuatro personas que estaban detenidas. Todavía se desconocen detalles sobre los últimos seis fallecidos.
Poco después, otros tres gazatíes murieron en un ataque israelí contra una vivienda familiar en el oeste de la ciudad de Gaza, cerca de un complejo escolar de la agencia de la ONU, UNRWA, según detalló una fuente local del enclave.
Y esta madrugada, murieron en ataques israelíes otros 12 gazatíes, incluidos seis niños de dos familias, según informaron dos hospitales de la Franja, en la que es ya la jornada más letal desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre.
En el bombardeo de un dron israelí contra una tienda de campaña en Jan Yunis (sur) murieron un padre, sus tres hijos y tres de sus nietos, según una fuente del Hospital Naser y la Defensa Civil.
En el norte, un bombardeo aéreo israelí contra su apartamento mató a una madre y tres de sus hijos, además de a otro familiar, en la ciudad de Gaza, de acuerdo con el Hospital Shifa.
Al menos 11 muertos en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza pese al alto el fuego
Al menos 11 civiles, incluidos varios niños, han muerto y un número aún por determinar han resultado heridos durante la madrugada de este sábado como consecuencia de nuevos ataques aéreos perpetrados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en distintos puntos de la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025.
El Ejército de Israel anuncia la captura de un supuesto comandante de Hamás que "huía" por un túnel en Gaza
El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la captura de un supuesto comandante del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que "huía" por un túnel en el sur de la Franja de Gaza junto a otros ocho milicianos que han sido objeto de ataques israelíes, a pesar del alto el fuego en vigor desde finales de 2024. "Uno de los terroristas ha sido arrestado mientras intentaba escapar y esconderse. Es un comandante central del batallón de Rafá Este de la organización terrorista Hamás", reza un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Asimismo, han indicado que durante la operación habían identificado a "ocho terroristas que emergían de la infraestructura terrorista subterránea" en Rafah, si bien han matado a tres de ellos. Las tropas israelíes continúan la "búsqueda y realizando operaciones adicionales en la zona para localizar y eliminar a los terroristas".
Israel niega haber reconocido como fiable el saldo de más de 71.000 muertos en Gaza
El ejército de Israel negó este viernes haber validado el balance de las autoridades de la Franja de Gaza sobre más de 71.000 palestinos muertos en el territorio desde el 7 de octubre de 2023, como había afirmado la prensa nacional. "Tsahal (el ejército israelí) precisa que la información publicada no refleja sus datos oficiales", escribió en X el teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz de las fuerzas armadas. "Cualquier publicación o información al respecto será difundida por canales oficiales y adecuados", añadió. Sin mencionar fuentes, el diario Haaretz publicó el jueves un artículo según el cual el ejército "aceptó la estimación del Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás".
