Aviación
Air India inmoviliza un Boeing 787 por un posible defecto similar al del accidente mortal de junio que dejó 260 muertos
La aerolínea aparta el avión de servicio tras el aviso de un piloto sobre el interruptor de alimentación de combustible, el mismo sistema bajo sospecha tras el siniestro de Ahmedabad de 2025
¿Qué ha pasado en el accidente de avión de Air India con destino Londres? Posibles causas del siniestro
Así ha sido el momento de accidente del avión de Air India | Vídeo
La grabación del avión de Air India en el que murieron 260 personas destapa el reproche entre los pilotos: "¿Por qué apagaste los motores?"
La aerolínea Air India ha inmovilizado este lunes un Boeing 787 después de que uno de sus pilotos alertara de un posible defecto en el interruptor de alimentación de queroseno, un problema idéntico al identificado meses atrás tras el accidente mortal de un aparato de la compañía.
El antecedente del accidente
El 12 de junio de 2025, un Boeing 787 Dreamliner con destino a Londres se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Ahmedabad, en el oeste de la India. El siniestro causó la muerte de 241 de las 242 personas a bordo y dejó además 19 víctimas mortales en tierra.
En un informe publicado el 12 de julio, el AAIB reveló que los interruptores de alimentación de queroseno de ambos motores fueron colocados casi simultáneamente en posición de apagado justo después del despegue. El documento no aclaraba si esa desconexión fue consecuencia de una maniobra de los pilotos o de una posible deficiencia técnica.
“Hemos sido informados de que uno de nuestros pilotos ha detectado un posible defecto en el interruptor de alimentación de queroseno de un Boeing 787-8”, señaló este lunes Air India en un comunicado. La compañía añadió que el aparato ha sido inmovilizado y que se ha contactado con el fabricante para atender de forma prioritaria la incidencia detectada, sin precisar en qué aeropuerto se encuentra el avión.
Algunos medios han indicado que el aparato debía cubrir la ruta entre Londres y Bangalore, en el sur de la India, aunque la aerolínea no lo ha confirmado oficialmente.
Tras el accidente de junio, Air India aseguró haber revisado los interruptores de combustible de toda su flota de Boeing 787 sin detectar entonces ningún problema.
