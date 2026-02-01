Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones por el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Trump dice que aceptaría inversión china en petróleo de Venezuela El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que aceptaría inversiones chinas en la industria petrolera de Venezuela, que busca reanimar su economía tras la salida de su gobernante Nicolás Maduro. Venezuela tiene una de las mayores reservas probadas de crudo del mundo, y en la última semana reformó sus leyes para abrir el sector a la inversión privada y extranjera.

Miles de personas marchan en Mineápolis contra las redadas antimigrantes del Gobierno de Trump Miles de personas se manifestaron este viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas migratorias del Gobierno estadounidense de Donald Trump, tras semanas de tensión que desembocaron en la muerte a balazos de dos activistas. La jornada de acción, bautizada como "apagón nacional", fue convocada por organizaciones de defensa de los migrantes tras la conmoción causada por la muerte de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales.

Trump advierte de que la flota que se dirige a Irán es "incluso mayor" que la de Venezuela El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este viernes de que la flota que se dirige a Irán es "incluso mayor" que la movilizada frente a Venezuela, aunque dejó la puerta abierta a un posible acuerdo con Teherán. "Una gran Armada, una flota se dirige hacia Irán, y es incluso mayor que la que teníamos cerca de Venezuela (...) Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Puedo decir esto: ellos sí quieren llegar a un acuerdo", aseguró el mandatario durante unas declaraciones a la prensa en el Despacho Oval. "Iban a ahorcar a 837 personas. Y les dije: Si lo hacen, pagarán un precio como nadie ha pagado antes. Dieron marcha atrás y lo aprecio", añadió. Preguntado por si está dando a Teherán un plazo para llegar a un acuerdo antes de emprender acciones militares, el republicano contestó que "solo ellos lo saben con certeza". "No quiero hablar de nada que tenga que ver con mis acciones militares. Pero tenemos una flota tremendamente poderosa allí. Tenemos los barcos más poderosos del mundo. Tenemos el ejército más poderoso del mundo, con mucha diferencia", afirmó.

Putin recibe al jefe del máximo organismo de seguridad de Irán El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió este viernes al jefe del máximo organismo de seguridad iraní, Ali Larijani, en una visita a Moscú no anunciada con antelación, en medio de tensiones con Estados Unidos, informó el Kremlin. El jueves el presidente estadounidense Donald Trump dijo que "esperaba" no tener que atacar a Irán, al que presiona para que alcance un acuerdo sobre su programa nuclear, pero le advirtió de que se agotaba el tiempo. Este viernes Trump dijo que cree que Irán, un aliado cercano de Moscú, quería llegar a un acuerdo sobre su programa atómico para evitar una operación militar.

Fotos satelitales muestran actividad nuclear en Irán y Trump da un ultimátum Fotos satelitales muestran actividad en las instalaciones nucleares de Irán a medida que aumentan las tensiones por la represión de las protestas, informa AP. Esa actividad abonaría la idea de un posible ataque estadounidenste. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que ha dado un ultimátum a Irán para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní antes de un posible ataque contra Teherán y después de que el magnate presumiese de la flota estadounidense desplegada recientemente en la región. Preguntado por la prensa ante una posible fecha límite para cerrar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, Trump ha asegurado desde el Despacho Oval que se ha comunicado directamente con Teherán al respecto, si bien no ha dado más detalles sobre los contactos. "Solo ellos lo saben con certeza", ha indicado.

México advierte de una "crisis humanitaria de gran alcance" en Cuba por aranceles de Trump La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su Gobierno buscará "distintas alternativas" para apoyar al pueblo cubano, tras la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, y advirtió que esta medida podría "desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance" en la isla. "México buscará distintas alternativas, evidentemente en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde la ciudad de Tijuana, fronteriza con EEUU.

El primer ministro británico Keir Starmer apoya la idea de atacar Irán El primer ministro británico, Keir Starmer, apoyó este viernes la idea de atacar Irán para lograr dos objetivos: impedirle desarrollar armas nucleares y frenar la represión de las protestas populares. Interrogado por la BBC en Shanghái, en medio de su viaje oficial a China, el primero de un mandatario británico en ocho años, Starmer dijo que existe "un objetivo", que es frenar a Irán en esas dos cuestiones. Y al ser preguntado sobre si apoyaría un ataque estadounidense contra el país, contestó: "Lo que digo es que apoyamos ese objetivo y que estamos hablando con los países aliados sobre cómo alcanzar ese objetivo". Los medios británicos interpretaron de inmediato esas palabras -que como suele ser habitual en Starmer, nunca son tajantes- como un apoyo a una eventual intervención estadounidense.

Trump dice que Irán "quiere un acuerdo" El presidente Donald Trump dijo el jueves que creía que Irán quería llegar a un acuerdo para evitar una acción militar, y añadió que había fijado a Teherán un plazo para que responda, mientras buques estadounidenses se dirigen a la región. "Puedo decir esto: quieren llegar a un acuerdo", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. Al ser preguntado sobre si había dado un plazo, Trump respondió: "Sí, lo hice", pero añadió que "solo ellos lo saben con certeza" cuál es. "Esperemos que logremos llegar a un acuerdo. Si es así, tanto mejor. Si no lo es, ya veremos qué ocurre", añadió.