Miles de personas marchan en Mineápolis contra las redadas antimigrantes del ICE

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

  1. El comisario europeo de Migración, sobre la regularización masiva en España: 'Es competencia de los Estados miembros
  2. Streets of Minneapolis': esta es la letra de la canción protesta de Bruce Springsteen contra el ICE y Trump
  3. Puntos de invencibilidad': Así resiste Kiev el invierno más duro desde el inicio de la invasión rusa
  4. José María Aznar y Ana Botella aparecen en los documentos de Epstein: un pago de 1.050 dólares y dos paquetes a su nombre
  5. Detenidos dos activistas catalanes en Turquía tras participar en una manifestación a favor del pueblo kurdo
  6. Nueva polémica en Italia por la supuesta presencia de la Guardia Revolucionaria iraní en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina
  7. La pobreza extrema en el Reino Unido alcanza su cifra más alta en los últimos 30 años
  8. Tailandia inicia controles para los pasajeros procedentes de Calcuta por el virus Nipah

Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones por el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Un 'gobierno palestino de paja' para Gaza: ¿Cómo se gestó el comité de tecnócratas encargado de administrar el enclave a las órdenes de Trump?

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Tras la amenaza de Trump a Groenlandia: ¿Tiene futuro la OTAN?

La crisis de la OTAN, vista por cinco altos militares españoles: “Algo ya se ha roto”

Trump retira a los agentes federales de las protestas de Mineápolis

Un juez federal de Texas ordena liberar al niño de 5 años Liam Conejo y a su padre

