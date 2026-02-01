Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Un ataque ruso mata a dos personas en la ciudad ucraniana de Dnipró Un ataque ruso ha causado dos víctimas mortales en la ciudad de Dnipró, en el este de Ucrania, según ha anunciado la Administración regional. "En Dnipró, dos personas -una mujer y un hombre- murieron debido a un ataque enemigo con drones", ha informado en Telegram el jefe de la Administración militar regional, Oleksandr Ganzha.

Enviado de EEUU reporta conversaciones "constructivas" con Rusia sobre Ucrania "Hoy en Florida, el enviado especial ruso Kirill Dmitriev mantuvo reuniones productivas y constructivas como parte del esfuerzo de mediación de Estados Unidos para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto ucraniano", publicó el enviado especial Steve Witkoff, a través de sus redes sociales. Witkkoff asistió a las conversaciones junto al secretario del Tesoro Scott Bessent, a Jared Kushner y al asesor principal de la Casa Blanca, Josh Gruenbaum. "Nos sentimos alentados por esta reunión de que Rusia está trabajando para asegurar la paz en Ucrania y agradecemos el liderazgo crítico del presidente estadounidense en la búsqueda de una paz duradera y duradera", concluyó Witkkoff.

Un apagón deja temporalmente a Kiev sin metro y sin agua El sistema energético ucraniano, destrozado por los bombardeos rusos, sufrió este sábado un corte que dejó temporalmente a Kiev sin metro y sin agua y privó de electricidad a zonas de Moldavia, un país limítrofe. En las últimas semanas, cientos de miles de personas se han quedado regularmente sin calefacción ni electricidad, durante un invierno rudo con temperaturas que rondan los -15 °C. En un comunicado, el Ministerio de Energía ucraniano explicó que los cortes de emergencia eran necesarios para evitar que los equipos se dañaran. A media jornada anunció que se había restablecido el suministro eléctrico para las infraestructuras esenciales en Kiev, en la región de la capital y en la de Dnipropetrovsk (centro-este).

La guerra de Ucrania, la mayor amenaza para la seguridad nuclear El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha declarado este viernes que, "a punto de entrar en su quinto año, el conflicto en Ucrania sigue representando la mayor amenaza mundial para la seguridad nuclear", en tanto que los combates "ponen en peligro la infraestructura crítica" y el "suministro de energía en los sitios nucleares vulnerables cercanos".

La UE estudia nuevas medidas de presión contra Rusia La Unión Europea está considerando sustituir su límite de precios del petróleo ruso por una prohibición de los servicios marítimos como parte de un nuevo paquete de sanciones por la guerra de Rusia en Ucrania. Según la propuesta, se prohibiría a las empresas europeas prestar servicios como los seguros y el transporte necesarios para el transporte de petróleo ruso, independientemente de su precio. Una prohibición total endurecería significativamente las restricciones existentes y facilitaría la aplicación de las sanciones, según fuentes no del sector energético. La propuesta necesitaría el respaldo de los estados miembros de la UE, y la Comisión Europea aún no se ha pronunciado sobre las deliberaciones.

Ucrania ordena evacuar familias con niños de siete aldeas del noreste del país Ucrania ordenó este viernes evacuar a familias con niños de siete aldeas de la región de Járkov en el noreste del país, en un indicio del avance de las fuerzas rusas en la zona. "Se ha tomado la decisión de evacuar por la fuerza a familias con niños de siete aldeas", anunció en redes sociales el gobernador regional, Oleg Synegubov.

Rusia rechaza que la UE sea garante de un alto fuego en Ucrania al ser parte del conflicto La Unión Europea no puede ejercer de garante del alto el fuego en Ucrania o de observador puesto que es parte del conflicto, aseguró este viernes el viceministro de Exteriores ruso Alexandr Grushkó. "Hablar de cualquier tipo de papel de observador o garante para la Unión Europea, dada la catastrófica experiencia acumulada en los últimos años y el papel subversivo de la UE, es absolutamente impensable", dijo Grushkó, citado por la agencia Interfax. Insistió en que es "es impensable y todos lo entienden". El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró previamente que el documento de garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania estaba listo para ser firmado. Al respecto, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, adelantó que esas medidas podrían incluir el despliegue de tropas europeas sobre el terreno -a lo que se opone Moscú-, pero no estadounidenses.

Putin cumple la tregua energética que pidió Trump pero se mantiene firme sobre el Donbás El presidente ruso, Vladímir Putin, cumplió este viernes la tregua energética que le pidió su colega de Estados Unidos, Donald Trump, con vistas a la segunda ronda de negociaciones a tres bandas que se celebrará probablemente este domingo en Abu Dabi. Pese a ello, esa medida no suavizó su posición negociadora, ya que Moscú se mantuvo firme en su demanda de control de todo el Donbás y la central nuclear más grande de Europa, bajo control ruso en la región de Zaporiyia desde hace más de dos años.

Gobierno alemán mira con cautela al alto el fuego temporal de Rusia anunciado por Trump El Gobierno alemán se ha referido este viernes con cautela al alto el fuego temporal de Rusia en Ucrania anunciado la víspera por el presidente de EEUU, Donald Trump. En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz del Ejecutivo alemán, Strefan Kornelius, ha señalado que hay que esperar "si Rusia realmente cumple su supuesto compromiso" de no atacar la infraestructura energética de Ucrania durante una semana. Así, ha señalado que el canciller, Friedrich Merz, "naturalmente" acogerá "con satisfacción la entrada en vigor de este alto el fuego", pero ha pedido esperar a ver si se traslada en hechos el anuncio. "Durante la noche hemos observado una ligera disminución de los ataques rusos, por lo que aún está por ver si se cumplen íntegramente estos compromisos", ha reitera Kornelius. En este sentido, ha recordó que el canciller germano habló por teléfono anoche con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre esta cuestión.