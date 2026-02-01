Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Daños materiales a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Krivói Rog, localidad natal del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo)

Daños materiales a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Krivói Rog, localidad natal del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) / Europa Press/Contacto/Mykola Miakshykov

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

