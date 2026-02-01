Los activistas catalanes detenidos en Turquía regresan a España después de ser deportados

Los dos activistas catalanes que formaban parte de la 'Caravana para la Protección de la Humanidad, detenidos junto con más de una veintena de personas de diferentes países europeos que participaban en una acción en solidaridad con el movimiento kurdo, han sido liberados y han regresado a Barcelona este domingo a primera hora de la mañana.

Dani Fité y Joan Peiró, integrantes del grupo que se desplazó desde Alemania a Turquía para protestar contra los ataques militares de Ankara y el actual gobierno de Damasco en la región kurda de Rojava, formalmente conocida como la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), fueron detenidos este viernes tras participar en un acto en la localidad de Suruç, cerca de la frontera siria.

El grupo de activistas logró entrar a Turquía de forma irregular y se trasladaron de Istanbul a Suruç, amparados por el partido prokurdo DEM de Turquía, según explicó a EL PERIÓDICO, Martí Fité, padre de Dani, uno de los detenidos. Desde allí, pretendían solicitar la entrada a Siria, aún siendo conocedores de que les sería denegada.

Sin embargo, al acabar la movilización en denuncia de la crisis humanitaria que vive la población de Rojava, en la que reclamaban la habilitación de un corredor humanitario para permitir la entrada de ayuda y suministros básicos, las autoridades turcas arrestaron a los 29 activistas. Este domingo los activistas han regresado a sus países de origen, tras ser deportados desde Istanbul.