Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones por el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Protesta en Minneapolis.

Protesta en Minneapolis. / AFP

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

  1. El comisario europeo de Migración, sobre la regularización masiva en España: 'Es competencia de los Estados miembros
  2. Streets of Minneapolis': esta es la letra de la canción protesta de Bruce Springsteen contra el ICE y Trump
  3. El 'Pequeño Napoleón' y 'la Barbie de ICE': los principales damnificados por el giro de Trump en Mineápolis
  4. Tailandia inicia controles para los pasajeros procedentes de Calcuta por el virus Nipah
  5. Marco Rubio avisa a Delcy Rodríguez que EEUU podría volver a atacar Venezuela si desatiende las órdenes de Trump
  6. La regularización masiva de inmigrantes, un recurso poco utilizado en los principales países de Europa
  7. Nueva polémica en Italia por la supuesta presencia de la Guardia Revolucionaria iraní en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina
  8. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

La embajadora de Israel niega que haya genocidio en Gaza: "Usar ese término es manipular de forma muy cínica"

Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones por el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Rusia maniobra para que Milei modere sus simpatías hacia Ucrania y no ponga barreras a los agentes del Kremlin en Argentina

Argentina, retaguardia de leales a Putin en América del Sur

Elon Musk a Epstein en un correo: "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?"

Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para los disidentes en Venezuela

