Rusia ataca la infraestructura de transporte ucraniana

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este sábado de ataques contra la infraestructura de transporte de Ucrania, que utilizan las Fuerzas Armadas del país.

Según el parte castrense, los golpes fueron asestados a "objetos de la infraestructura de transporte que se usa en intereses de las Fuerzas Armadas, almacenes de armas y lugares de concentración de tropas y mercenarios".

En su comunicado, Defensa también informó de la toma de dos localidades, una en Donetsk y otra en Zaporiyia, a lo largo de las últimas 24 horas.

Moscú ha detenido desde hace unos días sus ataques a la infraestructura energética ucraniana por petición de EE. UU.

El líder estadounidense Donald Trump anunció el jueves que había pedido a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que detuviese durante una semana los ataques contra el sistema energético ucraniano por la ola de frío, algo que el Kremlin aceptó, aunque indicó que la tregua parcial concluiría este domingo.