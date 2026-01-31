Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viento CatalunyaDonaciones padres-hijosRodaliesBarcelonaEstrella Morente - RosalíaAsesino Ernest LluchGuardia CivilSeriesJorge AzcónL'HospitaletBruce Springsteen
instagramlinkedin

Guerra de Ucrania

Rusia ataca la infraestructura de transporte ucraniana

Según el parte castrense, los golpes fueron asestados a "objetos de la infraestructura de transporte que se usa en intereses de las Fuerzas Armadas, almacenes de armas y lugares de concentración de tropas y mercenarios"

Trump asegura que Putin ha aceptado no atacar Ucrania durante una semana por el frío: "Estamos muy contentos"

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Imagen del impacto de un avión no tripulado de Rusia en Donetsk, Ucrania, el pasado 30 de enero

Imagen del impacto de un avión no tripulado de Rusia en Donetsk, Ucrania, el pasado 30 de enero / Europa Press/ Tommaso Fu

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este sábado de ataques contra la infraestructura de transporte de Ucrania, que utilizan las Fuerzas Armadas del país.

Según el parte castrense, los golpes fueron asestados a "objetos de la infraestructura de transporte que se usa en intereses de las Fuerzas Armadas, almacenes de armas y lugares de concentración de tropas y mercenarios".

En su comunicado, Defensa también informó de la toma de dos localidades, una en Donetsk y otra en Zaporiyia, a lo largo de las últimas 24 horas.

Moscú ha detenido desde hace unos días sus ataques a la infraestructura energética ucraniana por petición de EE. UU.

Noticias relacionadas

El líder estadounidense Donald Trump anunció el jueves que había pedido a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que detuviese durante una semana los ataques contra el sistema energético ucraniano por la ola de frío, algo que el Kremlin aceptó, aunque indicó que la tregua parcial concluiría este domingo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El comisario europeo de Migración, sobre la regularización masiva en España: 'Es competencia de los Estados miembros
  2. Streets of Minneapolis': esta es la letra de la canción protesta de Bruce Springsteen contra el ICE y Trump
  3. El 'Pequeño Napoleón' y 'la Barbie de ICE': los principales damnificados por el giro de Trump en Mineápolis
  4. Tailandia inicia controles para los pasajeros procedentes de Calcuta por el virus Nipah
  5. Marco Rubio avisa a Delcy Rodríguez que EEUU podría volver a atacar Venezuela si desatiende las órdenes de Trump
  6. La regularización masiva de inmigrantes, un recurso poco utilizado en los principales países de Europa
  7. Nueva polémica en Italia por la supuesta presencia de la Guardia Revolucionaria iraní en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina
  8. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Rusia ataca la infraestructura de transporte ucraniana

Rusia ataca la infraestructura de transporte ucraniana

De escanear tus ojos a rastrear tu ubicación: así funciona el aparato de vigilancia de ICE para espiar a inmigrantes y manifestantes

De escanear tus ojos a rastrear tu ubicación: así funciona el aparato de vigilancia de ICE para espiar a inmigrantes y manifestantes

Data brokers, la descontrolada industria global que vende tus datos al mejor postor (también a ICE)

Data brokers, la descontrolada industria global que vende tus datos al mejor postor (también a ICE)

"Puntos de invencibilidad": Así resiste Kiev el invierno más duro desde el inicio de la invasión rusa

"Puntos de invencibilidad": Así resiste Kiev el invierno más duro desde el inicio de la invasión rusa

Israel mata a 26 gazatíes, entre ellos 6 niños, en una de las jornadas más letales desde el inicio del alto el fuego

Israel mata a 26 gazatíes, entre ellos 6 niños, en una de las jornadas más letales desde el inicio del alto el fuego

Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para los disidentes en Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para los disidentes en Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia una ley de amnistía para liberar a presos políticos en Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia una ley de amnistía para liberar a presos políticos en Venezuela

Epstein ofreció al expríncipe Andrés de Inglaterra presentarle a una joven rusa, según nuevos documentos

Epstein ofreció al expríncipe Andrés de Inglaterra presentarle a una joven rusa, según nuevos documentos