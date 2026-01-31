Acusaciones de agresión sexual contra Trump, drogas para Bill Gates o un "harén" para Richard Branson: las nuevas revelaciones del 'caso Epstein'

Algunos de los nuevos documentos publicados este viernes por el Departamento de Justicia de EEUU relacionados con el 'caso Epstein' se refieren al presidente Donald Trump y a otras figuras prominentes, como Bill Gates. A continuación, un repaso al contenido de estos archivos. Ninguno de los citados está siendo investigado actualmente en este asunto.

Los documentos recién publicados contienen una lista compilada por el FBI de acusaciones de agresión sexual vinculadas al presidente Donald Trump, muchas de las cuales se originaron a partir de llamadas anónimas e información no verificada. Estas acusaciones, algunas obtenidas a través de fuentes indirectas, fueron transmitidas por teléfono o electrónicamente al Centro Nacional de Gestión de Amenazas del FBI. El documento sugiere que los investigadores actuaron con base en parte de esta información. Otras se consideraron inverosímiles.

Trump ha negado durante mucho tiempo cualquier participación en las actividades del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Algunos de los documentos contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump", escribió el Departamento de Justicia.

En un borrador de correo electrónico incluido entre los documentos publicados el viernes, Epstein afirmó que Bill Gates, cofundador de Microsoft, mantenía relaciones extramatrimoniales.

El financiero neoyorquino afirmó que su relación con el multimillonario le permitiría "ayudar a Bill a conseguir drogas, afrontar las consecuencias de tener relaciones sexuales con chicas rusas y facilitar encuentros ilícitos con mujeres casadas".

Los archivos mencionan la amistad de Jeffrey Epstein con el multimillonario británico Richard Branson, cofundador de Virgin Group.

En un correo electrónico enviado a Epstein en septiembre de 2013, escribió: "Fue un placer verte ayer. (...) Si alguna vez estás por aquí, me encantaría volver a verte. ¡Siempre que traigas a tu harén contigo!".

También han salido a la luz numerosos intercambios de correos electrónicos entre Jeffrey Epstein y el empresario Elon Musk.

En noviembre de 2012, Jeffrey Epstein le envió un correo electrónico preguntándole: "¿Cuántas personas viajarán en el helicóptero a la isla?". "Probablemente solo Talulah y yo. ¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje en tu isla?", respondió el multimillonario.

Jeffrey Epstein era dueño de dos islas en el Caribe. Se presume que una de ellas fue el lugar donde agredió sexualmente a varias mujeres y menores de edad.

El expríncipe caído en desgracia invitó a Epstein a visitarlo al Palacio de Buckingham en septiembre de 2010, mientras el financiero estaba de viaje en Londres.

Un intercambio de correos electrónicos muestra que contactó con Andrew Mountbatten-Windsor para preguntarle: "¿A qué hora quiere que (...), también necesitaremos (...) un momento de privacidad?". A lo que Andrew respondió: "Podríamos cenar en el Palacio de Buckingham y disfrutar de total privacidad".

Correos electrónicos muestran que Jeffrey Epstein y el empresario Howard Lutnick, actual secretario de Comercio de Donald Trump, planeaban almorzar en la isla del financiero en diciembre de 2012.

"Venimos desde St. Thomas", escribió la esposa de Howard Lutnick a la secretaria de Jeffrey Epstein, preguntándole dónde deberían fondear.

Varios correos electrónicos sugieren que Jeffrey Epstein presentó a Steve Tisch, productor de 'Forrest Gump' y dueño del equipo de fútbol americano New York Giants, a varias mujeres.

En una conversación con él, el delincuente sexual convicto describió a una mujer como "rusa, que rara vez dice la verdad, pero es divertida".