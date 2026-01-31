Mueren 10 policías y 37 insurgentes en una ofensiva coordinada en el sur de Pakistán

Al menos 10 miembros de las fuerzas de seguridad murieron y 37 insurgentes fueron abatidos este sábado durante una serie de ataques coordinados lanzados por grupos separatistas en la conflictiva provincia de Baluchistán, en el sur de Pakistán, según confirmaron fuentes oficiales.

La ofensiva, reivindicada por el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) bajo el nombre de "Operación Herof 2.0" o 'Tormenta Negra', golpeó simultáneamente al menos 12 puntos de la región.

Fuentes de seguridad afirmaron a EFE que los ataques fueron "mal ejecutados" y que lograron frustrarlos. "Las fuerzas de seguridad de Pakistán respondieron con rapidez en todos los lugares, neutralizaron a los atacantes y restablecieron el control en cuestión de horas", aseguraron.

Sin embargo, al menos 10 policías y miembros del personal de seguridad, así como 37 insurgentes, murieron en los ataques y en los enfrentamientos posteriores, indicaron.

El Gobierno paquistaní y el estamento militar se refieren a los atacantes como pertenecientes a la "Fitna al Hindustan" (insurgentes de la India), un término utilizado por Islamabad para denunciar que estos grupos actúan como proxys financiados por su vecino y rival nuclear.

"Los valientes hijos de Pakistán tomaron medidas oportunas y eficaces", declaró el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, para elogiar a las fuerzas del orden por haber frustrado el asalto masivo.

Por su parte, el primer ministro, Shehbaz Sharif, condenó el intento de los insurgentes de "atentar contra la paz de Baluchistán" y destacó la magnitud de la contraofensiva.

Según Sharif, las fuerzas de seguridad han abatido a un total de 88 insurgentes en las últimas 48 horas en diversas operaciones en la provincia. Esta cifra incluye a 41 insurgentes que, según el ala mediática del Ejército (ISPR), murieron el jueves en dos operaciones separadas.

Baluchistán es escenario desde hace dos décadas de una insurgencia de etnia baluche que lucha por la independencia de la región, alegando la explotación injusta de los ricos recursos minerales de la provincia por parte del gobierno federal.