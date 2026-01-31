La oposición italiana se manifiesta en Milán contra la presencia de agentes del ICE en los JJOO de Invierno en Milán-Cortina

Centenares de personas se han manifestado este sábado en una plaza de Milán para protestar contra la presencia de agentes de ICE en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina. La protesta ha sido respaldada por prácticamente todos los partidos políticos de la oposición de centroizquierda de Italia.

Se trata de la primera movilización de importancia después de que esta semana se confirmara que agentes de esta unidad, hoy reconvertida en un símbolo de la brutalidad policial en EEUU, formarán parte del equipo de seguridad de la delegación estadounidense en los próximos Juegos Olímpicos.

De hecho, a pesar de que en el pasado este cuerpo policial ya participó en actividades de seguridad en citas de este tipo, la opacidad del Gobierno de Giorgia Meloni en gestionar la información cuando se filtró han generado indignación en Italia. Tanto es así que en la protesta de este sábado, además de prácticamente todos los principales partidos políticos de la oposición a Meloni, también participaron diversos sindicatos e incluso asociaciones de veteranos de la Segunda Guerra Mundial.

Silbatos

Una protesta pacífica, en todo caso, con carteles de "ICE fuera de Italia", concurrida por centenares de personas y con un detalle curioso: muchos silbatos, en solidaridad con los activistas de Minneapolis (que usan esta herramienta en EEUU para señalar la presencia de agentes del ICE). Todo ello mientras no se acallan las investigaciones periodísticas, que siguen indagando sobre qué papel exactamente tendrán estos los agentes durante la cita y qué datos personales de ciudadanos italianos y europeos les serán compartidos.

Sobre el caso también ha opinado Steve Bannon, exasesor de Donald Trump y uno de los padres del populismo de ultraderecha, quien en una entrevista con el diario italiano La Repubblica ha enviado un "fuck you" a Italia. "Estados Unidos proporciona una ayuda masiva en materia de seguridad. Si no la quieren, la retiramos; total, son unos aprovechados que se benefician de nosotros. No deberíamos enviar al ICE, al FBI ni al DHS; así no tendrían protección contra todos los sujetos peligrosos y los terroristas que han dejado entrar. Mejor así, ahorramos dinero. Es más, retiremos al equipo de los Juegos, me da absolutamente igual", ha dicho.