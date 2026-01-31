Irán afirma que su Ejército está "en estado de alerta máxima" ante un posible ataque de EEUU

Irán advirtió este sábado que sus Fuerzas Armadas están "plenamente preparadas", "con el dedo en el gatillo" y monitorean de cerca los movimientos del "enemigo", en referencia a Estados Unidos, que ha desplegado una gran flota en Oriente Medio para una posible acción militar contra Teherán.

"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán están en estado de alerta máxima defensiva y militar, los movimientos del enemigo en la región son monitoreados con precisión y tenemos el dedo en el gatillo", afirmó el comandante en jefe del Ejército iraní, el general Amir Hatami, según informó la agencia Mehr.

Hatami aseguró que "si el enemigo comete un error, sin duda pondrá en peligro su propia seguridad, la seguridad de la región y la del régimen sionista (Israel)".

Sus afirmaciones llegan en momentos de crecientes tensiones con Estados Unidos, que ha desplazado a Oriente Medio una flota encabezada por el portaaviones estadounidense 'Abraham Lincoln', junto con su grupo de escolta, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar si Teherán no negocia un acuerdo sobre su programa nuclear y si continúa con la represión de los manifestantes.

Abierto a negociar

Este viernes, el ministro de Exteriores de Irán, Abbás Araghchi, declaró durante su visita a Turquía que su país está dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática a la contienda nuclear iraní, en negociaciones "equitativas y justas".

El jefe de la diplomacia iraní criticó al mismo tiempo las "contradicciones" de Estados Unidos y aseguró que "un ataque militar no es una opción", ya que los bombardeos aéreos de junio pasado por parte de EEUU e Israel "no alcanzaron su objetivo", en referencia a la guerra de 12 días durante la cual cazas estadounidenses bombardearon instalaciones nucleares iraníes.

"Sufrieron una derrota en junio. Si lo intentan otra vez, pasará lo mismo. Estados Unidos hace una propuesta de negociar, pero una negociación no puede empezar con amenazas. Si quieren una negociación justa y razonable, Irán siempre está dispuesto", subrayó Araghchi en una rueda de prensa conjunta con su homólogo turco, Hakan Fidan, en Estambul.

En los últimos días, Turquía ha estado intentando mediar entre Teherán y Washington para evitar una nueva escalada militar en la región de Oriente Medio y facilitar una nueva ronda de negociaciones nucleares, las cuales quedaron estancadas desde la guerra de 12 días en junio.

Ejercicios en el estrecho de Ormuz

El viernes, el mando central estadounidense (CENTCOM) dijo que lla Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico del régimen, efectuará "un ejercicio naval de dos días con fuego real" en el estrecho de Ormuz, un punto muy delicado por el que transita el gas licuado y el petróleo procedente del golfo Pérsico.

En un comunicado, el CENTCOM aconsejó a la Guardia que se abstenga de "cualquier comportamiento poco seguro y poco profesional cerca de fuerzas norteamericanas".

Noticias relacionadas

Estados Unidos catalogó a este cuerpo como organización terrorista en 2019, bajo el primer mandato de Trump. Una iniciativa que la Unión Europea secundó este mismo jueves, y a la que Irán respondió airadamente, prometiendo una respuesta.