Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Gobierno alemán mira con cautela al alto el fuego temporal de Rusia anunciado por Trump

El Gobierno alemán se ha referido este viernes con cautela al alto el fuego temporal de Rusia en Ucrania anunciado la víspera por el presidente de EEUU, Donald Trump. En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz del Ejecutivo alemán, Strefan Kornelius, ha señalado que hay que esperar "si Rusia realmente cumple su supuesto compromiso" de no atacar la infraestructura energética de Ucrania durante una semana.

Así, ha señalado que el canciller, Friedrich Merz, "naturalmente" acogerá "con satisfacción la entrada en vigor de este alto el fuego", pero ha pedido esperar a ver si se traslada en hechos el anuncio. "Durante la noche hemos observado una ligera disminución de los ataques rusos, por lo que aún está por ver si se cumplen íntegramente estos compromisos", ha reitera Kornelius. En este sentido, ha recordó que el canciller germano habló por teléfono anoche con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre esta cuestión.