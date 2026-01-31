Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
La guerra de Ucrania, la mayor amenaza para la seguridad nuclear
El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha declarado este viernes que, "a punto de entrar en su quinto año, el conflicto en Ucrania sigue representando la mayor amenaza mundial para la seguridad nuclear", en tanto que los combates "ponen en peligro la infraestructura crítica" y el "suministro de energía en los sitios nucleares vulnerables cercanos".
La UE estudia nuevas medidas de presión contra Rusia
La Unión Europea está considerando sustituir su límite de precios del petróleo ruso por una prohibición de los servicios marítimos como parte de un nuevo paquete de sanciones por la guerra de Rusia en Ucrania. Según la propuesta, se prohibiría a las empresas europeas prestar servicios como los seguros y el transporte necesarios para el transporte de petróleo ruso, independientemente de su precio. Una prohibición total endurecería significativamente las restricciones existentes y facilitaría la aplicación de las sanciones, según fuentes no del sector energético. La propuesta necesitaría el respaldo de los estados miembros de la UE, y la Comisión Europea aún no se ha pronunciado sobre las deliberaciones.
Ucrania ordena evacuar familias con niños de siete aldeas del noreste del país
Ucrania ordenó este viernes evacuar a familias con niños de siete aldeas de la región de Járkov en el noreste del país, en un indicio del avance de las fuerzas rusas en la zona. "Se ha tomado la decisión de evacuar por la fuerza a familias con niños de siete aldeas", anunció en redes sociales el gobernador regional, Oleg Synegubov.
Rusia rechaza que la UE sea garante de un alto fuego en Ucrania al ser parte del conflicto
La Unión Europea no puede ejercer de garante del alto el fuego en Ucrania o de observador puesto que es parte del conflicto, aseguró este viernes el viceministro de Exteriores ruso Alexandr Grushkó. "Hablar de cualquier tipo de papel de observador o garante para la Unión Europea, dada la catastrófica experiencia acumulada en los últimos años y el papel subversivo de la UE, es absolutamente impensable", dijo Grushkó, citado por la agencia Interfax. Insistió en que es "es impensable y todos lo entienden". El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró previamente que el documento de garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania estaba listo para ser firmado. Al respecto, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, adelantó que esas medidas podrían incluir el despliegue de tropas europeas sobre el terreno -a lo que se opone Moscú-, pero no estadounidenses.
Putin cumple la tregua energética que pidió Trump pero se mantiene firme sobre el Donbás
El presidente ruso, Vladímir Putin, cumplió este viernes la tregua energética que le pidió su colega de Estados Unidos, Donald Trump, con vistas a la segunda ronda de negociaciones a tres bandas que se celebrará probablemente este domingo en Abu Dabi. Pese a ello, esa medida no suavizó su posición negociadora, ya que Moscú se mantuvo firme en su demanda de control de todo el Donbás y la central nuclear más grande de Europa, bajo control ruso en la región de Zaporiyia desde hace más de dos años.
Gobierno alemán mira con cautela al alto el fuego temporal de Rusia anunciado por Trump
El Gobierno alemán se ha referido este viernes con cautela al alto el fuego temporal de Rusia en Ucrania anunciado la víspera por el presidente de EEUU, Donald Trump. En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz del Ejecutivo alemán, Strefan Kornelius, ha señalado que hay que esperar "si Rusia realmente cumple su supuesto compromiso" de no atacar la infraestructura energética de Ucrania durante una semana.
Así, ha señalado que el canciller, Friedrich Merz, "naturalmente" acogerá "con satisfacción la entrada en vigor de este alto el fuego", pero ha pedido esperar a ver si se traslada en hechos el anuncio. "Durante la noche hemos observado una ligera disminución de los ataques rusos, por lo que aún está por ver si se cumplen íntegramente estos compromisos", ha reitera Kornelius. En este sentido, ha recordó que el canciller germano habló por teléfono anoche con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre esta cuestión.
Zelenski confirma que Rusia no atacó anoche ninguna infraestructura energética en Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha confirmado este viernes que "no hubo ataques a instalaciones energéticas la pasada noche", por parte de Rusia, pero ha recordado que este jueves por la tarde la infraestructura energética só "fue golpeada en varias regiones". Se trata de la primera confirmación de que Rusia ha cumplido por el momento la tregua temporal en los ataques al sistema energético ucraniano que, según anunció el jueves por la noche el presidente de EEUU, Donald Trump, le prometió su homólogo ruso, Vladímir Putin, la víspera misma.
El Kremlin cuestiona el rechazo de Zelenski a ceder el Donbás y la central de Zaporiyia
El Kremlin ha cuestionado el rechazo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a ceder el Donbás, que el ejército ruso aún no ha tomado en su totalidad, y la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso. "La central de Zaporiyia lleva dos años bajo control ruso (...) ¿Significa que el régimen de Kíev pretende recuperar militarmente esta central nuclear? ¿Planea atacar la central nuclear?", ha cuestionado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
En relación con el Donbás, ha señalado que "la dinámica en el frente habla por sí sola y no hay mucho más que decir". Una declaracones en referencia al rechazo transmitido este viernes por Zelenski, quien ha negado cualquier compromiso sobre el acuerdo ucraniano y ha delcarado que Kiev no entregará el Donbás ni la central nuclear más grande de Europa a los rusos sin luchar.
Ucrania trata con Polonia el envío de más aviones de combate Mig-29
Ucrania ha tratado este viernes con Polonia el apoyo reforzado al Ejército ucraniano ante la invasión rusa, discutiendo concretamente el posible envío de más aviones de combate Mig-29, considerado un elemento clave para la defensa ucraniana. El ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedorov, ha mantenido una conversación con su homólogo polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, con quien ha tratado distintos aspectos del apoyo al Ejército ucraniano ante la agresión rusa.
"Agradecí a nuestros socios por el apoyo estratégico a Ucrania. Polonia desempeña un papel logístico clave: a través de su territorio pasa cerca del 90% de la ayuda internacional, incluida la destinada a reforzar la resiliencia energética de Ucrania", ha explicado Fedorov en declaraciones difundidas por el Ministerio de Defensa ucraniano. En este contexto, el titular ucraniano y el polaco debatieron "específicamente" la transferencia a Ucrania de más aviones de combate Mig-29, de fabricación soviética. "Polonia ya transfirió estos cazas en 2023. Trabajaremos conjuntamente en su modernización para aumentar su eficacia y la capacidad de atacar objetivos enemigos", ha indicado.
Tusk anuncia que Polonia protegerá su espacio aéreo con el escudo antidrones más avanzado de Europa
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anuniciado este viernes un acuerdo con varias empresas para la creación del sistema San, un escudo antidrones que, aseguró el líder polaco, "será único en el continente" y convertirá la frontera oriental en "la mejor protegida de Europa". En una acto celebrado este viernes en la fábrica de PIT-Radwar en Kobyłka, cerca de Varsovia, Tusk ha descubierto el programa como un "momento histórico" y un hito para la defensa de la OTAN.
Por su parte, el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha destacado que este equipo se convertirá en una "marca de la industria polaca" con gran potencial de exportación. El proyecto será ejecutado por un consorcio liderado por el Grupo de Armamento Polaco (PGZ), de propiedad estatal, junto a la empresa privada polaca APS y la noruega Kongsberg, y se estima que su coste será de unos 3.560 millones de euros. El sistema consiste en una red de 18 baterías antidrones y 52 pelotones de especialistas formados para la lucha contra vehículos aéreos no tripulados, además de 700 vehículos especializados (400 transportes pesados basados en el diseño polaco del camión militar Jelcz y 300 en el transporte blindado Legwan).
