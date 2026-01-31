VENEZUELA
El Gobierno celebra la ley de amnistía en Venezuela y pide que se concrete con rapidez
"España anima a que la ley se concrete con rapidez. España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa", destaca el departamento de José Manuel Albares
EFE
El Gobierno de España ha celebrado el anuncio de ley de amnistía general en Venezuela, ha pedido que se concrete con rapidez y se ha ofrecido a acompañar al país latinoamericano en esta nueva etapa.
El Ejecutivo ha reaccionado así al anuncio de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España ha dado la bienvenida a este anuncio de ley de amnistía general.
"España anima a que la ley se concrete con rapidez. España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa", destaca el departamento de José Manuel Albares.
- El comisario europeo de Migración, sobre la regularización masiva en España: 'Es competencia de los Estados miembros
- Streets of Minneapolis': esta es la letra de la canción protesta de Bruce Springsteen contra el ICE y Trump
- El 'Pequeño Napoleón' y 'la Barbie de ICE': los principales damnificados por el giro de Trump en Mineápolis
- Tailandia inicia controles para los pasajeros procedentes de Calcuta por el virus Nipah
- Marco Rubio avisa a Delcy Rodríguez que EEUU podría volver a atacar Venezuela si desatiende las órdenes de Trump
- Puntos de invencibilidad': Así resiste Kiev el invierno más duro desde el inicio de la invasión rusa
- La regularización masiva de inmigrantes, un recurso poco utilizado en los principales países de Europa
- Nueva polémica en Italia por la supuesta presencia de la Guardia Revolucionaria iraní en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina