VENEZUELA

El Gobierno celebra la ley de amnistía en Venezuela y pide que se concrete con rapidez

"España anima a que la ley se concrete con rapidez. España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa", destaca el departamento de José Manuel Albares

El Gobierno celebra la ley de amnistía en Venezuela y pide que se concrete con rapidez

El Gobierno celebra la ley de amnistía en Venezuela y pide que se concrete con rapidez / EFE

EFE

Madrid
El Gobierno de España ha celebrado el anuncio de ley de amnistía general en Venezuela, ha pedido que se concrete con rapidez y se ha ofrecido a acompañar al país latinoamericano en esta nueva etapa.

El Ejecutivo ha reaccionado así al anuncio de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España ha dado la bienvenida a este anuncio de ley de amnistía general.

"España anima a que la ley se concrete con rapidez. España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa", destaca el departamento de José Manuel Albares.

