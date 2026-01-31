Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tiendas de desplazados palestinos en el campo de Jabalia, en el norte de Gaza.

Tiendas de desplazados palestinos en el campo de Jabalia, en el norte de Gaza. / OMAR ASHTAWY / DPA / EUROPA PRESS

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

  1. El comisario europeo de Migración, sobre la regularización masiva en España: 'Es competencia de los Estados miembros
  2. Streets of Minneapolis': esta es la letra de la canción protesta de Bruce Springsteen contra el ICE y Trump
  3. El 'Pequeño Napoleón' y 'la Barbie de ICE': los principales damnificados por el giro de Trump en Mineápolis
  4. Tailandia inicia controles para los pasajeros procedentes de Calcuta por el virus Nipah
  5. Marco Rubio avisa a Delcy Rodríguez que EEUU podría volver a atacar Venezuela si desatiende las órdenes de Trump
  6. La regularización masiva de inmigrantes, un recurso poco utilizado en los principales países de Europa
  7. Nueva polémica en Italia por la supuesta presencia de la Guardia Revolucionaria iraní en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina
  8. Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

La embajadora de Israel niega que haya genocidio en Gaza: "Usar ese término es manipular de forma muy cínica"

Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones por el ICE, Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Rusia maniobra para que Milei modere sus simpatías hacia Ucrania y no ponga barreras a los agentes del Kremlin en Argentina

Argentina, retaguardia de leales a Putin en América del Sur

Elon Musk a Epstein en un correo: "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?"

Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para los disidentes en Venezuela

