DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

El silencio de China ante la Junta de Paz para Gaza presagia un "no", según varios expertos

China acusó recibo de la invitación a unirse a la Junta de Paz creada este mes por iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, pero guarda desde entonces un silencio que anticipa un muy posible "no" a integrarse en un órgano que buena parte de la comunidad internacional cree que debilita a la ONU. "¿Qué ganaría sumándose?", cuestiona el exdirector del Observatorio de la Política China Xulio Ríos, quien considera la propuesta "política y conceptualmente difícilmente digerible para China". Ríos cree que, de entrada, supondría avalar de facto la estrategia de Trump en el conflicto palestino y para la región, en la que "no hay conciliación posible con el enfoque chino". Pekín ha reiterado hasta el infinito su apoyo a una solución política basada en el alto el fuego, el diálogo y la creación de un Estado palestino independiente que conviva en paz con Israel, en línea con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, en tanto la Junta de Paz busca supervisar la aplicación del plan de 20 puntos de Trump con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.