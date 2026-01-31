En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel
Directo Ucrania | La guerra, al minuto
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Al menos 11 muertos en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza pese al alto el fuego
Al menos 11 civiles, incluidos varios niños, han muerto y un número aún por determinar han resultado heridos durante la madrugada de este sábado como consecuencia de nuevos ataques aéreos perpetrados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en distintos puntos de la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025.
El Ejército de Israel anuncia la captura de un supuesto comandante de Hamás que "huía" por un túnel en Gaza
El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la captura de un supuesto comandante del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que "huía" por un túnel en el sur de la Franja de Gaza junto a otros ocho milicianos que han sido objeto de ataques israelíes, a pesar del alto el fuego en vigor desde finales de 2024. "Uno de los terroristas ha sido arrestado mientras intentaba escapar y esconderse. Es un comandante central del batallón de Rafá Este de la organización terrorista Hamás", reza un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Asimismo, han indicado que durante la operación habían identificado a "ocho terroristas que emergían de la infraestructura terrorista subterránea" en Rafah, si bien han matado a tres de ellos. Las tropas israelíes continúan la "búsqueda y realizando operaciones adicionales en la zona para localizar y eliminar a los terroristas".
Israel niega haber reconocido como fiable el saldo de más de 71.000 muertos en Gaza
El ejército de Israel negó este viernes haber validado el balance de las autoridades de la Franja de Gaza sobre más de 71.000 palestinos muertos en el territorio desde el 7 de octubre de 2023, como había afirmado la prensa nacional. "Tsahal (el ejército israelí) precisa que la información publicada no refleja sus datos oficiales", escribió en X el teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz de las fuerzas armadas. "Cualquier publicación o información al respecto será difundida por canales oficiales y adecuados", añadió. Sin mencionar fuentes, el diario Haaretz publicó el jueves un artículo según el cual el ejército "aceptó la estimación del Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás".
Israel mata a cuatro gazatíes "armados" en el centro de Gaza; Siete muertos este viernes
El Ejército israelí mató la madrugada de este viernes en el centro de la Franja de Gaza a otros cuatro gazatíes, de quienes dice que iban armados, y sus muertes se suman a las de al menos otros tres palestinos en Rafah (sur) que presuntamente emergieron de un túnel. Los cuatro palestinos, según un comunicado castrense, se encontraban "en la zona de la línea amarilla", la demarcación donde siguen replegadas las tropas israelíes pese al alto el fuego, y supuestamente se "acercaron a las tropas" antes de ser abatidos. Poco antes, Israel había confirmado la muerte de otros tres presuntos milicianos -de un total de ocho- tras atacar el túnel de Rafah en el que se encontraban y, según este comunicado, se llevaron a cabo "ataques adicionales" sin conocer si hubo o no nuevas víctimas mortales.
MSF se retracta y no compartirá con Israel ninguna lista sobre sus empleados palestinos
La Organización Médicos Sin Fronteras (MSF) se retractó este viernes y dijo en un comunicado que no compartirá con las autoridades israelíes ninguna lista con información sobre sus empleados palestinos e internacionales "en las circunstancias actuales". La oenegé achaca su decisión a que Israel no les ha garantizado que la información personal proporcionada será solo usada para fines administrativos y no pondrá en riesgo a los involucrados. Además, MSF exigía a cambio de una lista limitada la "plena autoridad sobre todos los asuntos de recursos humanos y la gestión de suministros médicos humanitarios", y el cese de los intentos de difamación contra ellos; ya que Israel les acusa sin pruebas de emplear a "terroristas".
Israel echa al jefe diplomático de Sudáfrica tras la expulsión de su representante en Pretoria
El Gobierno de Israel ha decidido este viernes echar del país al encargado de negocios sudafricano, Shaun Byneveldt, en respuesta a la expulsión de su homólogo israelí en Pretoria, Ariel Seidman, en un paso más del conflicto diplomático entre ambos por la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. El Ministerio de Exteriores sudafricano ha declarado a Seidman "persona non grata" tras una serie de "violaciones inaceptables" cometidas por el encargado de negocios y que incluyen "el uso reiterado de las plataformas oficiales de redes sociales israelíes para lanzar insultos" contra el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, y "la omisión deliberada de informar" al Gobierno sobre "supuestas visitas de altos funcionarios israelíes". Sudáfrica entiende que estas acciones "representan un grave abuso del privilegio diplomático y una violación fundamental de la Convención de Viena", y dañan "sistemáticamente la confianza y los protocolos esenciales para las relaciones bilaterales", por lo que da Seidman 72 horas para abandonar el país.
Jordi Bianciotto
Un clamor acusatorio, emotivo y lúdico por Palestina en el Palau Sant Jordi (y con Rosalía como invitada sorpresa)
Un clamor acusatorio, emotivo y lúdico por Palestina en el Palau Sant Jordi (y con Rosalía como invitada sorpresa), por Jordi Bianciotto.
El silencio de China ante la Junta de Paz para Gaza presagia un "no", según varios expertos
China acusó recibo de la invitación a unirse a la Junta de Paz creada este mes por iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, pero guarda desde entonces un silencio que anticipa un muy posible "no" a integrarse en un órgano que buena parte de la comunidad internacional cree que debilita a la ONU. "¿Qué ganaría sumándose?", cuestiona el exdirector del Observatorio de la Política China Xulio Ríos, quien considera la propuesta "política y conceptualmente difícilmente digerible para China". Ríos cree que, de entrada, supondría avalar de facto la estrategia de Trump en el conflicto palestino y para la región, en la que "no hay conciliación posible con el enfoque chino". Pekín ha reiterado hasta el infinito su apoyo a una solución política basada en el alto el fuego, el diálogo y la creación de un Estado palestino independiente que conviva en paz con Israel, en línea con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, en tanto la Junta de Paz busca supervisar la aplicación del plan de 20 puntos de Trump con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.
VÍDEO | Los Mossos detienen a un hombre en L'Hospitalet por financiar a Hamás
Los Mossos detienen a un hombre en L'Hospitalet por financiar a Hamás.
Irán amenaza con bombardear bases y portaviones de EEUU si es atacado
Irán prometió el jueves atacar "de inmediato" las bases y portaviones estadounidenses si Washington cumple la amenaza de atacarlo, luego de de que la Unión Europea designara "organización terrorista" a los Guardianes de la Revolución y la ONU llamara a evitar una crisis.
Sometido a una creciente presión tras la represión brutal de manifestaciones antigubernamentales, que según las oenegés dejó miles de muertos, Irán contraataca verbalmente a las amenazas aunque sin cerrar la puerta al diálogo.
El miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump, exigió un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y advirtió que el "tiempo se acaba" antes de un posible ataque, "peor" que el llevado a cabo en junio pasado contra instalaciones nucleares iraníes.
- El comisario europeo de Migración, sobre la regularización masiva en España: 'Es competencia de los Estados miembros
- Streets of Minneapolis': esta es la letra de la canción protesta de Bruce Springsteen contra el ICE y Trump
- El 'Pequeño Napoleón' y 'la Barbie de ICE': los principales damnificados por el giro de Trump en Mineápolis
- Tailandia inicia controles para los pasajeros procedentes de Calcuta por el virus Nipah
- Marco Rubio avisa a Delcy Rodríguez que EEUU podría volver a atacar Venezuela si desatiende las órdenes de Trump
- La regularización masiva de inmigrantes, un recurso poco utilizado en los principales países de Europa
- Nueva polémica en Italia por la supuesta presencia de la Guardia Revolucionaria iraní en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones