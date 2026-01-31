Dimite el asesor de seguridad nacional del primer ministro eslovaco, mencionado en los archivos de Epstein

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha anunciado este sábado la dimisión de su asesor de seguridad nacional y exministro de Asuntos Exteriores, Miroslav Lajcák, quien ha aparecido mencionado en los denominados como archivos Epstein, en referencia al millonario pedófilo, depredador sexual y traficante de menores Jeffrey Epstein.

"No veía tanta hipocresía de todas las partes desde hace mucho tiempo. Así que, cuando nada más es serio, cualquier cosa sirve para atacarme, incluso aunque haya sido absolutamente desmentida y rechazada por Miroslav Lajcák", ha afirmado Fico en un vídeo publicado este sábado en redes sociales.

Fico ha destacado que ha sido "un gran diplomático" y que ha aceptado su dimisión, lo que supone "una pérdida imprescindible" dada su experiencia en diplomacia y política exterior.

Conversaciones con Epstein

El nombre de Lajcák aparece en los documentos desclasificados el viernes por las autoridades estadounidenses y él mismo aseguró "no comprender" por qué figura en esa documentación. Más tarde afirmó que no podía confirmar la autenticidad de los mensjaes por el largo tiempo transcurrido, pero indicó que la conversación fue "informal y vanal", sin ningún contenido real y que nunca le ofrecieron, ni fue testigo, ni participó en servicios sexuales.

La oposición ha solicitado su dimisión y a la petición se han unido varios diputados de la coalición que sostiene al Gobierno de Fico después de la publicación de conversaciones de texto entre Lajcák y Epstein en las que el diplomático comentaba lo "increíbles" que son las mujeres en Rusia o Kiev.

"¿No me vas a invitar también a jugar?", le plantea Lajcák en un momento dado tras recibir una fotografía de dos mujeres jóvenes. "Puedes tenerlas a las dos, y a sus hermanas", respondió Epstein. Después el magnate estadounidense bromea diciéndole que probablemente son demasiado jóvenes para él porque tenían menos de 30 años.