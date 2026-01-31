Detenidos dos activistas catalanes en Turquía tras participar en una manifestación a favor del pueblo kurdo

Las autoridades turcas han detenido a un total de 29 actvistas de diversas nacionalidades europeas que participaban en la 'Caravana para la Protección de la Humanidad', que se dirigía a la frontera turco-siria para protestar contra los ataques militares de Turquía y el actual gobierno de Damasco en la región kurda de Rojava, formalmente conocidacomo la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES). Entre los detenidos hay dos activistas catalanes, que, junto a los demás habrían sido trasladados a un centro de deportación.

La caravana humanitaria partió este viernes de la ciudad alemana de Hannover, y los activistas lograron cruzar la frontera con Turquía de forma irregular hasta llegar a la localidad de Suruç, próxima a la frontera con Siria. En un vídeo difundido en redes sociales, uno de los activistas catalanes, Joan Peiró, ha anunciado que su detención en la frontera y ha pedido difusión para “seguir con la lucha del Kurdistán”.

Los activistas catalanes se incorporaron al resto de participantes en Viena con el objetivo de llegar a la frontera con Siria y solicitar la entrada en el país, pese a ser conscientes de que les sería denegada, según relata a EL PERIÓDICO Martí Fité, padre de Dani, uno de los detenidos. Tras entrar a Turquía, habiendo cruzado la frontera de forma irregular, una organización prokurda les ayudó a desplazarse hasta Suruç, donde realizaron un acto de protesta por la situación humanitaria que afronta la población de la región kurda de Rojava y en el que solicitaban la apertura de un corredor para hacer llegar suministros a la población.

La policía turca ha llevado a cabo detenciones similares de otros grupos de activistas, que suelen ser retenidos durante tres días y posteriormente deportados. Sin embargo, Fité teme que, en este caso, su hijo y el resto de integrantes de la caravana podrían enfrentar consecuencias más graves, al haber accedido al país de forma irregular.

Jaume Asens, diputado en el Parlamento Europeo por Comuns, ha compartido la detención de los activistas a través de una publicación en su perfil de X. "Turquía ha detenido a 29 activistas en Suruç, entre ellos 2 catalanes, en la Caravana de los Pueblos hacia Kobanê y Rojava. Fueron trasladados a un centro de deportación a Urfa", ha explicado el eurodiputado. "Exigimos al Gobierno ya la UE que actúen de inmediato ante el embajador turco", ha añadido. Entre los detenidos, la mayoría de ellos alemanes, hay ciudadanos de Irlanda, Francia, Inglaterra y Dinamarca.