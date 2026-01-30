Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones por Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Laura Estirado Trump apoya a Melania en el estreno de su documental, que solo ha vendido tres entradas en el Reino Unido Por fin se ha estrenado la película que tanto ansiaba Melania Trump, su documental, la cinta que cuenta la vida de la exmodelo y esposa del presidente norteamericano durante los primeros 20 días de 2025, las tres semanas inmediatamente previas a la inauguración de la nueva administración Trump. "Van a descubrir 20 días de mi vida, de todo lo que tengo que encargarme. Creo que les gustará", declaró la primera dama a EFE durante la alfombra roja -esta vez de un luctuoso negro- de la 'premiere' del documental en Washington, a la que asistió acompañada por el presidente. "Habrá muchos detalles: mis horarios fueron muy intensos, me siguieron desde la mañana hasta la noche. Verán mis negocios, cómo los gestiono, y también mi filantropía", añadió la protagonista de 'Melania'. Lea la crónica completa de Laura Estirado.

Trump llama a Alex Pretti "alborotador" y "quizás un insurgente" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el viernes al paramédico Alex Pretti, asesinado el sábado por dos policías en Minneapolis, de "alborotador y posiblemente un insurgente" en su red social Truth Social. El presidente se refería a un video que mostraba a Alex Pretti, once días antes de su muerte, resistiéndose al arresto de agentes de policía, también en Minneapolis, una ciudad del norte de Estados Unidos sacudida desde principios de mes por protestas contra las redadas policiales.

'Streets of Minneapolis': esta es la letra de la canción protesta de Bruce Springsteen contra el ICE y Trump Lea la letra íntegra traducida al castellano de 'Streets of Minneapolis'.

Abel Gilbert La legislatura venezolana aprueba la reforma de la ley de hidrocarburos que favorece la entrada de capitales extranjeros La Asamblea Nacional (AN) dio el paso político más importante en Venezuela desde el secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos, el pasado 3 de enero. Por unanimidad, el oficialismo y la oposición sancionaron la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre una puerta más importante a la participación de empresas petroleras extranjeras en el país sudamericano. Si bien se mantiene una regalía base de 30% para el Estado, esta cifra puede reducirse hasta 20% en contratos con privados y 15% en empresas mixtas. Jorge Rodríguez, presidente de la AN y hermano de la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, se permitió un arrebato de entusiasmo. Venezuela "avanza hacia la prosperidad". Lea la crónica completa de Abel Gilbert.

Guterres predice un 2026 de "caos" y dice que "solo ONU puede autorizar uso de la fuerza" El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este jueves que 2026 se perfila como "un año de caos y sorpresas" y advirtió de que el Consejo de Seguridad "es el único organismo que puede hablar en nombre de todos en cuestiones de seguridad" y "el único que puede autorizar el uso de la fuerza", al referirse a la Junta de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump. El diplomático portugués, que encara su último año en el cargo, alertó de que "la ley del poder está reemplazando al poder de la ley" y de que hay "instituciones multilaterales bajo ataque y la cooperación internacional debilitándose". "Los sistemas de cooperación global están desfasados, reflejan estructuras de poder de hace más de 80 años" en un momento en que ha crecido el riesgo de conflictos globales "ante la erosión del derecho internacional", agregó en su tradicional conferencia de prensa al inicio del año.

Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela El presidente Donald Trump anunció este jueves que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, tras una conversación con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez. "Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial", dijo a periodistas, al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la Casa Blanca. "Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá", aseguró. Las aerolíneas comerciales interrumpieron prácticamente todos los vuelos a Caracas tras una advertencia el pasado 21 de noviembre de la Administración Federal de Aviación (FAA), preludio del ataque aéreo en la madrugada del 3 de enero que derrocó al presidente Nicolás Maduro.

Cuba sufre: "Quedan entre 15 o 20 días de petróleo" Cuba sólo tiene suficiente petróleo para entre 15 y 20 días a los niveles actuales de demanda y producción nacional, según la empresa de datos Kpler, después de que México, su único proveedor restante, aparentemente cancelara un envío, sumándose al bloqueo de EEUU de las entregas desde Venezuela. A menos que se reanuden las entregas, Cuba podría enfrentar un fuerte racionamiento en un momento en el que gran parte del país ya sufre apagones casi diarios.

Trump asegura que Putin ha aceptado no atacar Kiev y otras ciudades durante una semana por el frío El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha dado su visto bueno a su iniciativa de dejar de bombardear Kiev, las ciudades y otras infraestructuras civiles durante una semana, en medio de las extremas condiciones climáticas.

EEUU concentra en Oriente Próximo una potente Armada dispuesta para atacar Irán Fuentes de CBS aseguran que la Armada estadounidense situada en Oriente Próximo ya está preparada para un posible ataque a Irán. El último buque situado en la zona es el destructor 'USS Delbert D. Black'. Otros buques de guerra están también la zona, como el portaaviones que comanda el dispositivo, el 'USS Abraham Lincoln' y su flota de respaldo. Están también el destructor 'USS Spruance', 'USS Murphy', 'USS Frank E. Petersen', 'USS McFaul', 'USS Mitscher', además de buques de combate como el 'USS Canberra', 'USS Tulsa' y el 'USS Santa Barbara'. El portaaviones 'Abraham Lincoln'. / US Navy