Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesSMITrumpViviendaGenéticaConcierto PalestinaDammJedetAston MartinIryoElecciones Aragón
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Daños materiales a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Krivói Rog, localidad natal del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo)

Daños materiales a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Krivói Rog, localidad natal del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) / Europa Press/Contacto/Mykola Miakshykov

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El comisario europeo de Migración, sobre la regularización masiva en España: 'Es competencia de los Estados miembros
  2. El 'Pequeño Napoleón' y 'la Barbie de ICE': los principales damnificados por el giro de Trump en Mineápolis
  3. Nipah: claves de un virus emergente y sin tratamiento que mantiene en alerta a la India
  4. Tailandia inicia controles para los pasajeros procedentes de Calcuta por el virus Nipah
  5. Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones por Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela
  6. La UE y la India cierran uno de los mayores acuerdos comerciales del mundo en Nueva Delhi
  7. Un pueblo de Sicilia, en alerta máxima por el derrumbe de una ladera que amenaza a decenas de casas
  8. Temor y revuelo en Italia por la presencia de agentes de ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

DIRECTO UCRANIA | Zelenski espera que el cese de ataques rusos por frío anunciado por Trump se haga realidad

DIRECTO UCRANIA | Zelenski espera que el cese de ataques rusos por frío anunciado por Trump se haga realidad

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Trump dice que Cuba "amenaza" a EEUU y decide responder con aranceles a los países que le "vendan" o "suministren" petróleo

Trump dice que Cuba "amenaza" a EEUU y decide responder con aranceles a los países que le "vendan" o "suministren" petróleo

DIRECTO TRUMP | Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela

DIRECTO TRUMP | Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela

Frenar la inmigración irregular y atraer talento: los objetivos de la política migratoria de la UE

Frenar la inmigración irregular y atraer talento: los objetivos de la política migratoria de la UE

Un adolescente de 15 años se declara culpable de matar a un niño de 12 en Inglaterra sin causa aparente

Trump vuelve a hablar con Delcy Rodríguez y anuncia la reapertura del espacio aéreo venezolano

Trump vuelve a hablar con Delcy Rodríguez y anuncia la reapertura del espacio aéreo venezolano

Trump asegura que Putin ha aceptado no atacar Ucrania durante una semana por el frío: "Estamos muy contentos"