Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

Noticias relacionadas

Zelenski espera que el cese de ataques rusos por frío anunciado por Trump se haga realidad El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera que el supuesto acuerdo con Moscú para un cese de los ataques rusos contra ciudades ucranianas por el frío extremo, anunciado el día de hoy por el líder estadounidense Donald Trump, se haga realidad. "Esperamos que los acuerdos sean implementados. Los pasos de desescalada contribuyen a un progreso real hacia el final de la guerra", escribió Zelenski en sus redes sociales.

Kiev contacta con SpaceX ante acusaciones de que drones rusos en ciudades ucranianas usan satélites Starlink El ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedorov, ha anunciado este jueves que se ha puesto en contacto con la empresa aeroespacial SpaceX, fundada por el magnate Elon Musk, ante las acusaciones de que drones rusos que operan en ciudades ucranianas podrían estar equipados con satélites Starlink. "A pocas horas de recibir informes de que drones rusos equipados con conectividad Starlink estaban operando sobre ciudades ucranianas, el equipo del Ministerio de Defensa se comunicó rápidamente con SpaceX y propuso formas concretas de resolver el problema", ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales.

Seis muertos en Ucrania por ataques con drones rusos Al menos seis personas murieron el jueves por bombardeos rusos en el sur y el centro de Ucrania, anunciaron las autoridades locales, a pocos días de nuevas negociaciones entre Rusia, el gobierno ucraniano y Estados Unidos previstas el domingo. Ataques nocturnos rusos con drones dejaron tres muertos y un herido en el sur de Ucrania. "Lamentablemente, dos mujeres y un hombre murieron y otro hombre resultó herido", indicó el gobernador de la región sureña de Zaporiyia, Ivan Fedorov. Agregó en Telegram que los ataques con drones destruyeron casas y causaron incendios. Otras dos personas murieron en ataques similares en la región vecina de Jersón y otra en Krivi Rig, ciudad natal del presidente Volodimir Zelenski, informaron las autoridades locales.

Moscú insiste en que no habrá alto el fuego hasta que el Donbás sea ruso El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo esta semana que Moscú no declarará un alto el fuego hasta que las tropas ucranianas no abandonen el territorio del Donbás, donde Kiev aún controla más de la quinta parte de la región de Donetsk. Insistió en que dicha fórmula fue "acordada" por los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EEUU, Donald Trump, en la cumbre de agosto de 2025 en Alaska y que ahora le toca el turno a los expertos, a los grupos de trabajo en Abu Dabi. En cuanto a las garantías de seguridad para Ucrania, Ushakov dijo que "nadie lo ha consensuado con la parte rusa" ninguna propuesta. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, adelantó ante el Senado que esas medidas podrían incluir el despliegue de tropas europeas sobre el terreno -a lo que se opone Moscú-, pero en ningún caso soldados estadounidenses.

Francia admite que los combates en el Donbás son "intensos" pero que el avance ruso se ha detenido Francia ha señalado este jueves que los combates en el este de Ucrania siguen "igual de intensos", y los choques se concentran en el frente del Donbás, apuntando que el avance de Rusia se ha detenido y "las ganancias territoriales son muy escasas". "Los combates siguen siendo igual de intensos, pero el avance de las Fuerzas Armadas de Rusia se ha detenido y sus ganancias territoriales son muy escasas", ha recogido un balance del Ejército francés respecto a la guerra a gran escala en Ucrania, que en unas semanas cumple su cuarto aniversario. En este sentido, el Ejército francés ha subrayado que las fuerzas ucranianas han ido "recuperado posiciones" en varios sectores del frente.

El Kremlin descarta cualquier reunión entre Putin y Zelenski fuera de Moscú El Kremlin ha rechazado cualquier reunión entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodimir Zelenski, fuera de Moscú y ha destacado que el dirigente de Kiev no haya respondido todavía a las "reiteradas" invitaciones para que ambos aborden la actual crisis en la capital rusa. El portavoz del presidente Putin, Dimitri Peskov, ha descartado así la posibilidad de que ambos líderes puedan reunirse en Emiratos Árabes Unidos, escenario en las últimas semanas de encuentros entre las delegaciones de los dos países y ha incidido en que Moscú ha de ser el centro de las conversaciones. El domingo está prevista una reunión entre ambas delegaciones en Abu Dabi.

Kremlin confirma que el asunto territorial centrará las negociaciones en Abu Dabi La cuestión territorial volverá a centrar la segunda ronda de las negociaciones entre rusos y ucranianos con mediación de Estados Unidos en Abu Dabi, programada para el próximo domingo, confirmó este jueves el Kremlin. "La cuestión territorial es la más importante", declaró el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov. En declaraciones a la televisión estatal rusa, Ushakov agregó que aparte de ese tema, "quedan muchos otros asuntos en la agenda" de los negociadores. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo esta semana que "no es un secreto para nadie" que "la cuestión territorial, que es parte de la 'fórmula de Anchorage' tiene, por supuesto, una gran importancia para la parte rusa". Se refería a que Moscú no declarará un alto el fuego hasta que las tropas ucranianas no abandonen el territorio del Donbás, donde Kiev aún controla más de la quinta parte de la región de Donetsk.

Ucrania recibe de Alemania equipamiento para ofrecer suministro a 86.000 personas en Kiev Ucrania ha recibido de Alemania dos unidades de cogeneración que servirán para suministrar calefacción y electricidad a unas 86.000 personas en la capital del país, según anunciaron la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, y la embajada alemana en Kiev. El Gobierno ucraniano recibirá pronto del Gobierno alemán otras 41 unidades de cogeneración con una capacidad total de 40,8 megavatios y 76 sistemas modulares de calderas, según dijo Sviridenko en redes sociales. El paquete de emergencia aprobado recientemente por Alemania para hacer frente a la crisis energética provocada por los ataques rusos al sistema eléctrico ucraniano incluirá además 300 estaciones solares, 375 sistemas de almacenamiento de electricidad, 15 generadores móviles, diez sistemas de calefacción de pélets y 45 unidades de maquinaria de construcción para los trabajos de reparación en las infraestructuras. Más de 600 edificios de viviendas siguen sin calefacción en Kiev debido a los repetidos ataques rusos al sistema energético de este comienzo de año, que han dejado en distintos momentos a millones de personas sin luz, calefacción y agua corriente en la capital y otras ciudades de Ucrania.

Sanciones de la UE a rusos por su papel ante la guerra de Ucrania Las nuevas sanciones de la Unión Europea (UE) adoptadas este jueves contra nacionales rusos afectan a dos mujeres y cuatro hombres que se dedican al periodismo, la actuación o el baile, que según los Veintisiete han contribuido a dar voz a la propaganda rusa en relación con la guerra en Ucrania. Los ciudadanos rusos que han pasado a formar parte de la lista de sancionados incluyen a Dmitry Guberniev, presentador de televisión, periodista y asesor del director general de canal de televisión de propaganda Rossiya y del ministro de Deportes de la Federación de Rusia, y a Ekaterina Andreeva, presentadora de noticias de la televisión estatal rusa. Además, figuran Maria Sittel, también presentadora de la televisión estatal rusa y Pavel Zarubin, propagandista ruso "con acceso exclusivo a la agenda" del presidente ruso, Vladímir Putin. Por último, se añaden Roman Chumakov, actor y cantante ruso, y Sergey Polunin, estrella de ballet rusa nacida en Ucrania, antiguo rector de la Academia de Coreografía de Sebastopol.