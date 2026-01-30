DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Irán amenaza con bombardear bases y portaviones de EEUU si es atacado
Irán prometió el jueves atacar "de inmediato" las bases y portaviones estadounidenses si Washington cumple la amenaza de atacarlo, luego de de que la Unión Europea designara "organización terrorista" a los Guardianes de la Revolución y la ONU llamara a evitar una crisis.
Sometido a una creciente presión tras la represión brutal de manifestaciones antigubernamentales, que según las oenegés dejó miles de muertos, Irán contraataca verbalmente a las amenazas aunque sin cerrar la puerta al diálogo.
El miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump, exigió un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y advirtió que el "tiempo se acaba" antes de un posible ataque, "peor" que el llevado a cabo en junio pasado contra instalaciones nucleares iraníes.
Tímidos pasos adelante en el alto al fuego de Gaza
El acuerdo de alto el fuego en Gaza avanza tras la conclusión de los intercambios de cuerpos de rehenes israelíes por los de palestinos, a la espera de la reapertura del cruce fronterizo con Egipto de Rafah y mientras Israel asegura que no permitirá la reconstrucción del enclave hasta que Hamás se desarme.
Guterres predice un 2026 de "caos" y dice que "solo ONU puede autorizar uso de la fuerza"
El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este jueves que 2026 se perfila como "un año de caos y sorpresas" y advirtió de que el Consejo de Seguridad "es el único organismo que puede hablar en nombre de todos en cuestiones de seguridad" y "el único que puede autorizar el uso de la fuerza", al referirse a la Junta de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump. El diplomático portugués, que encara su último año en el cargo, alertó de que "la ley del poder está reemplazando al poder de la ley" y de que hay "instituciones multilaterales bajo ataque y la cooperación internacional debilitándose". "Los sistemas de cooperación global están desfasados, reflejan estructuras de poder de hace más de 80 años" en un momento en que ha crecido el riesgo de conflictos globales "ante la erosión del derecho internacional", agregó en su tradicional conferencia de prensa al inicio del año.
Israel mata a cuatro palestinos en el centro y sur de Gaza, según fuentes médicas
Al menos cuatro palestinos murieron este jueves en Gaza, según fuentes de dos hospitales, en ataques perpetrados por el Ejército israelí en el centro y sur de la Franja pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre. Dos palestinos murieron y varios resultaron heridos tras un ataque israelí con drones contra un grupo de personas en el campamento de refugiados de Al Maghazi, en el centro de Gaza, confirmó a EFE una fuente del Hospital de los Mártires de Al Aqsa. Horas antes, dos jóvenes palestinos fueron abatidos en dos incidentes separados, con menos de una hora de duración entre ellos, en Jan Yunis (sur) y sus cuerpos llegaron al Hospital Médico Naser. El Ejército israelí, por su parte, confirmó solo la muerte de un gazatí en lo que describieron como un "ataque preciso" contra un miliciano.
Trump dice que "parece" que Hamás se desarmará
Donald Trump dijo el jueves que "parece" que el movimiento islamista palestino Hamás dejará las armas, uno de los pasos cruciales previstos en su plan para resolver el conflicto en Gaza. "Muchas personas dicen que nunca se desarmarán. Parece que se van a desarmar", declaró el presidente estadounidense en una reunión de gabinete, después de que su enviado especial, Steve Witkoff, ofreciera una breve actualización sobre las negociaciones.
Israel mata este jueves a dos palestinos en el sur de la Franja de Gaza
El Ejército israelí mató a tiros este jueves en menos de una hora a dos palestinos en dos diferentes incidentes al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, informó a EFE fuentes del hospital Médico Nasser, que atendió a las víctimas. Los dos fallecidos fueron identificados como Mohamed Osama Imran, 19 años, y Ahmed Ramzi Barbakh, 32 años. Pese a que hay un alto el fuego declarado en Gaza desde hace ya más de tres meses, diariamente se siguen registrando palestinos muertos por ataques de Israel en diferentes puntos del enclave. Según el recuento del Ministerio de Sanidad de la Franja cerca de 500 palestinos, incluidos mujeres y niños, han sido asesinados y más de un millar han quedado heridos desde el inicio de esta tregua.
Colonos israelís incendian varias viviendas y atacan una comunidad beduina al noreste de Jerusalén
La agencia de noticias palestina, Wafa, ha informado este jueves que, durante esta pasada noche, colonos israelíes incendiaron varias viviendas de ciudadanos palestinos y atacaron la comunidad beduina de Jallat al Sidra, al noreste de Jerusalén ocupada, Los colonos, según informa la Gobernación de Jerusalén, bloquearon previamente la única carretera que conduce a la zona para después atacar la comunidad beduina. Posteriormente, de acuerdo con Wafa, las fuerzas israelíes irrumpieron en la comunidad con varios vehículos militares.
"Al llegar al lugar, las tropas identificaron indicios de incendio provocado; sin embargo, todos los sospechosos huyeron y no se encontraron hallazgos adicionales", asegura el Ejército de Israel en un comunicado posterior, señalando que realizaría "más investigaciones" al respecto a lo largo de la jornada. En este sentido, las fuerzas armadas israelíes condenan en el comunicado "cualquier tipo de violencia que socave la seguridad y la estabilidad en la zona" y dicen actuar para mantener la seguridad de los residentes, si bien los soldados no han detenido a nadie tras el ataque a pesar de las grabaciones existentes.
La agresión llega después de que durante la noche del miércoles varios colonos israelíes también lanzaran un ataque quemando casas e hiriendo a numerosos palestinos en las tres aldeas que componen Masafer Yatta, en las colinas del sur de Hebrón y lugar en el que se basa el documental 'No Other Land'; ganador del Óscar 2025.
Mueren dos palestinos en Gaza tras ser disparados por las tropas israelís
El ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza (controlado por Hamás), ha comunicado la muerte de dos personas en el enclave palestino a causa del fuego israelí, pese a la vigencia del alto el fuego firmado el 10 de octubre y durante el que ya ha habido más de 490 víctimas mortales. Según la agencia Reuters, los médicos del servicio de salud gazatí han informado de la muerte de dos palestinos al este de Khan Yunis, en un área cercana a donde opera el Ejército Israelí. El cual, por ahora, no se ha pronunciado sobre este suceso.
Así será el gran concierto por Palestina en el Palau Sant Jordi: una "ópera contemporánea" en seis actos
Albares reclama abrir los pasos terrestres e incluir a la ANP para afianzar alto el fuego
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que la consolidación del "frágil" alto el fuego en Gaza pasa por la apertura de todos los pasos terrestres para el acceso de la ayuda de emergencia y la inclusión de la Autoridad Nacional Palestina en las negociaciones sobre el futuro de la Franja. Albares, a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Exteriores en el que se hablará de la situación en Gaza, ha incicido en que está "arrancando" la segunda fase del plan de paz para la Franja, donde se debe "consolidar un alto el fuego muy frágil que es violado sistemáticamente", el cual debe converturse "en una paz duradera".
Así, ha aseverado que "la clave (...) viene de dos pilares", empezando por "la apertura de todos los pasos terrestres". En ese contexto, el ministro español ha señalado que "en breve" podría estar operativo el paso de Rafah, donde España "ha tenido el mayor contingente dentro de la misión de la Unión Europea", así como del resto de los pasos terrestres, "para que la ayuda de emergencia entre de manera masiva". El segundo pilar para ese afianzamiento del alto el fuego, según Alberes, es que "la Autoridad Nacional Palestina tiene que estar en el centro de cualquier futuro para Gaza, de cualquier futuro para un plan de paz para Oriente Medio".
