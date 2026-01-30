DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Colonos israelís incendian varias viviendas y atacan una comunidad beduina al noreste de Jerusalén

La agencia de noticias palestina, Wafa, ha informado este jueves que, durante esta pasada noche, colonos israelíes incendiaron varias viviendas de ciudadanos palestinos y atacaron la comunidad beduina de Jallat al Sidra, al noreste de Jerusalén ocupada, Los colonos, según informa la Gobernación de Jerusalén, bloquearon previamente la única carretera que conduce a la zona para después atacar la comunidad beduina. Posteriormente, de acuerdo con Wafa, las fuerzas israelíes irrumpieron en la comunidad con varios vehículos militares.

"Al llegar al lugar, las tropas identificaron indicios de incendio provocado; sin embargo, todos los sospechosos huyeron y no se encontraron hallazgos adicionales", asegura el Ejército de Israel en un comunicado posterior, señalando que realizaría "más investigaciones" al respecto a lo largo de la jornada. En este sentido, las fuerzas armadas israelíes condenan en el comunicado "cualquier tipo de violencia que socave la seguridad y la estabilidad en la zona" y dicen actuar para mantener la seguridad de los residentes, si bien los soldados no han detenido a nadie tras el ataque a pesar de las grabaciones existentes.

La agresión llega después de que durante la noche del miércoles varios colonos israelíes también lanzaran un ataque quemando casas e hiriendo a numerosos palestinos en las tres aldeas que componen Masafer Yatta, en las colinas del sur de Hebrón y lugar en el que se basa el documental 'No Other Land'; ganador del Óscar 2025.