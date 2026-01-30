El Ejército israelí reconoce haber matado a 70.000 palestinos en Gaza y avala las cifras del Ministerio de Salud que antes negaba

El Ejército israelí reconoce como verdad lo que ellos mismos calificaron de mentiras. Por primera vez desde el inicio de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza, las autoridades militares han dado por buena la cifra de víctimas mortales del Ministerio de Salud bajo la autoridad del gobierno de Hamás. Las tropas israelíes reconocen así que, con sus acciones entre octubre del 2023 y octubre del 2025, mataron a 68.844 palestinos. Sin embargo, los datos del ministerio ya van por los 71.667, incluyendo los 450 abatidos desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre. El número de Tel Aviv no incluye a los más de 10.000 palestinos desaparecidos que se presume que se encuentran bajo los escombros.

La recuperación de los cadáveres es realmente complicada. Las fronteras siguen selladas a la entrada de maquinaria para el desescombro o incluso para el acceso de casas prefabricadas, aunque este viernes las autoridades israelíes han asegurado que la frontera de Rafá con Egipto reabrirá el domingo. Lo hará inicialmente para la entrada y salida de palestinos de Gaza, algo que no sucedía desde mayo de 2024.

A lo largo de la ofensiva militar, iniciada el 7 de octubre de 2023 tras el ataque de Hamás en el sur de Israel, las autoridades hebreas han negado por activa y por pasiva la cifra de muertos del Ministerio de Salud gazatí. Durante los primeros meses de violencia, líderes y ciudadanos israelís aprovecharon cualquier plataforma pública para poner en duda los números oficiales. Mientras, organizaciones globales, gobiernos extranjeros y medios de comunicación compartían la cifra respaldada por una lista completa que incluía los nombres y apellidos, la edad, el origen familiar y el número de identificación de cada víctima. Las primeras 11 páginas están copadas por bebés que murieron asesinados antes de llegar al medio año de vida.

Muertos en hospitales

La ofensiva contra Gaza, que organismos internacionales y expertos en genocidio describen como un genocidio, ha sido la primera guerra en la historia de Israel en que el Ejército israelí no ha publicado datos oficiales sobre las víctimas del bando contrario. De ahí que este reconocimiento, tras meses de campañas de deslegitimación contra el ministerio, suponga un gran hito. En la lista oficial, los funcionarios de salud contaban a las personas heridas y muertas a través la información recibida de los hospitales. Es decir, todas aquellas personas que ingresan, ya sea muertas o vivas, en los centros médicos del enclave. Por eso, no incluye a todas aquellas sepultadas bajo las ruinas ni a las que han perecido como resultado de la falta de tratamiento médico ante el colapso del sistema sanitario.

Ni el Ministerio de Salud ni el Ejército israelí han desagregado los datos entre civiles y militantes. Pero, al tener en cuenta el sexo y la edad y saber que, entre las filas de Hamás, no hay mujeres ni niños, se puede confirmar que todas las mujeres y niños muertos computan como civiles. Suponen el 70% de todas las víctimas mortales de estos largos y sangrientos dos años. La organización sin fines de lucro Action on Armed Violence, con sede en el Reino Unido, ha publicado esta semana un estudio según el cual por cada combatiente muerto por fuego israelí, cinco civiles murieron, lo que significa que el 83% de todas las víctimas fueron civiles.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, defiende que la ratio entre civiles y milicianos se sitúa en 1:1 o 1:1,5. Durante guerras anteriores sobre la Franja, los recuentos del ministerio han resistido el escrutinio de la ONU, investigaciones independientes e incluso los propios recuentos de Israel. La brutalidad de esta última ofensiva ha llevado a los expertos a creer que la cifra total de muertos es mucho más elevada que 70.000. Algunos la sitúan por encima de los 100.000 palestinos asesinados en menos de dos años y medio.