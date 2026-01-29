Rubio pone de ejemplo la transición en España como modelo para Venezuela

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, apunto a España como modelo de transición a seguir en Venezuela. "Hay precedentes, puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia, y llevó tiempo”, dijo en referencia al proceso iniciado tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Además, Rubio aseguró que a la Administración del presidente, Donald Trump, le "encantaría" ver un cambio de "régimen" en Cuba, aunque matizó que eso no significa que Washington vaya a provocarlo.

"Nos gustaría, pero eso no significa que vayamos a provocar un cambio, aunque nos encantaría verlo. No cabe duda de que sería un gran beneficio para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático", aseguró Rubio durante su audiencia ante el Senado prevista para informar de los planes de la Administración en Venezuela.

Consultado por los legisladores sobre si EEUU prevé recurrir al poder militar u otros mecanismos de coerción para propiciar un cambio de Gobierno en la isla, Rubio respondió que así lo establece la legislación estadounidense."El embargo estadounidense contra Cuba está codificado. Fue codificado en la ley y exige un cambio de régimen para que podamos levantar el embargo", declaró el secretario de Estado, hijo de inmigrantes cubanos.

Cuba, "a punto de caer"

Trump afirmó el martes que Cuba "está a punto de caer" porque, tras la caída del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, la isla ya no recibe crudo venezolano. Estas declaraciones fueron respondidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que reiteró su "firme posición antiimperialista e inclaudicable".

La Habana y Washington se encuentran en un mayor momento de confrontación verbal en décadas, desde que el pasado 3 de enero una operación militar estadounidense capturó a Maduro, quien había mantenido una fuerte alianza política y apoyo con el envío de petróleo a la isla caribeña.

Desde entonces, Washington ha reforzado la presión sobre La Habana y sostiene que el Gobierno cubano tiene los días contados, al considerar que el fin del envío de crudo venezolano a la isla agudizará la crisis económica y provocará un cambio de "régimen".

La Habana condenó la intervención en Caracas como un "acto de terrorismo", advirtió a EE. UU. de que no tolerará intimidaciones ni amenazas y subrayó que no habrá entendimiento posible ni negociación bajo "coerción". No obstante, expresó su disposición a mantener un diálogo basado en la "igualdad y el respeto".