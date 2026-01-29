Mapa de la red de acuerdos comerciales de la UE en el mundo en la era del proteccionismo

"La cooperación es la mejor respuesta al desafío global", aseguró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desde Nueva Delhi tras dar por concluidas las negociaciones con la India para el que será el mayor acuerdo comercial de su tipo. Von der Leyen resumía así la estrategia de la Unión Europea que apuesta por tender puentes en la era del proteccionismo.

La Unión Europea ha hecho de sus relaciones comerciales una herramienta de 'soft power'. Desde hace décadas, los tratados de libre comercio y la política de adhesión se han convertido en las principales vías del bloque para estrechar lazos económicos y políticos con terceros países.

El modelo que permite a las empresas europeas beneficiarse del acceso a nuevos mercados y a la UE de influir en las políticas ajenas. A menudo, los europeos han incluido cláusulas en esos acuerdos que condicionan las relaciones comerciales al respeto a los derechos humanos, laborales, o, sobre todo en los últimos años, la promoción de las políticas verdes y la lucha contra el cambio climático.

El contexto geopolítico actual ha cambiado las reglas del juego. La competencia feroz, el proteccionismo y el imperio de la ley del más fuerte frente al derecho internacional han convertido los acuerdos de libre comercio para la UE en una herramienta de promoción del multilateralismo. Los últimos tratos con el Mercosur o la India son una muestra de ello.

La UE cuenta con acuerdos comerciales a distintos niveles con 80 países. El grado de integración, las áreas o los sectores que cubren varía en gran medida. En plena escalada de tensión comercial con Estados Unidos, el pasado mes de abril, una alta fuente comunitaria destacaba la importancia de esta red de acuerdos.

"Tenemos la red de acuerdos comerciales más amplia y de más rápido crecimiento del mundo", aseguró. "Si hay alguien que sabe cómo hacer tratos y cómo hacer buenos tratos, somos nosotros", añadió esta alta fuente comunitaria. Solo en los últimos meses, la UE ha cerrado acuerdos comerciales con México, Indonesia, los países del Mercosur o la India.

Qué, cuánto y con quién comercia la UE

Según datos de la Comisión Europea, la balanza comercial de la UE registró un superávit de 8.100 millones de euros con el resto del mundo en noviembre de 2025, algo por debajo del año anterior. Las exportaciones europeas ascendieron a 213.800 millones de euros, un 4,4% menos que en noviembre de 2024, mientras que las importaciones se situaron en 205.700 millones de euros, un 2,9% menos que en noviembre de 2024.

La maquinaria y los vehículos son con lo que más comercia la UE, con lo que menos son las materias primas. Otro de los bienes que más intercambia el bloque es energía, aunque en este ámbito, los europeos importan mucho más de lo que exportan. Al contrario de lo que pueda parecer, los productos agrícolas no están entre los principales con los que comercia la Unión.

En cuanto a las relaciones comerciales, Estados Unidos es el país al que llegan la mayoría de las exportaciones fuera del bloque, seguido del Reino Unido, mientras que China es el país del que más importamos. En el caso de Pekín, la UE busca reequilibrar sus relaciones comerciales, dado que el déficit comercial es significativo.

Relaciones vecinales

Pero la estrategia no es nueva. El bloque centró sus esfuerzos en los inicios en sus vecinos. El país con el que la UE comercia desde hace más tiempo es Suiza. El marco legal que regula las relaciones económicas y comerciales entre ambos se remonta a 1972, aunque se ha ido renovando y reformando progresivamente a lo largo de los años.

Las últimas negociaciones se relanzaron en 2023 y concluyeron con el compromiso de Suiza de asumir ciertos aspectos de la legislación de la UE a cambio de acceder a una parte del mercado único. El texto está todavía pendiente de ratificación.

Con otros países como Islandia, Noruega o Liechtenstein disfrutan de relaciones privilegiadas con el bloque en el marco del Espacio Económico Europeo. Este extiende las leyes del mercado único (excepto las leyes sobre agricultura y pesca) a los países miembros.

También los países candidatos a entrar en la UE se benefician de unas relaciones comerciales más estrechas. Incluso Turquía, con el que las negociaciones de adhesión llevan años congeladas, la UE mantiene un acuerdo aduanero que facilita el comercio entre ambos.

Cooperación económica y política

La UE cimienta buena parte de sus relaciones comerciales con terceros en los conocidos como acuerdos de asociación, acuerdos de asociación y cooperación o acuerdos de asociación económica. Este tipo de textos permite al bloque crear un marco legal de cooperación tanto política como económica, en mayor o menor medida.

El bloque tiene acuerdos de asociación con países como Argelia, Egipto, las Islas Feroe, Israel, Jordania, Líbano, Palestina y Túnez. Este tipo de pactos suelen combinar la colaboración política en determinadas áreas con ciertas ventajas comerciales en forma de rebajas arancelarias y cooperación en materia de aduanas.

Por otra parte, los acuerdos de asociación económica son acuerdos comerciales y de desarrollo con países de África, el Caribe y el Pacífico. Actualmente, se benefician de este tipo de acuerdos 33 países de la región, entre los que se encuentran Camerún, Costa de Marfil, Kenia, Jamaica o la Guayana.

Además, la UE ha establecido acuerdos de asociación y cooperación con los países de Asia Central. Entre los países que se benefician de una estrecha relación con el bloque están Azerbaiyán, Kazajistán, con quien la UE negocia una ampliación, Irak, Kirguistán y Uzbekistán.

Acuerdos de libre comercio

La UE cuenta además con acuerdos de libre comercio más tradicionales. Aunque varían los términos y los sectores que abarcan, se centran en eliminar barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, agilizar el intercambio entre los bloques y mejorar el acceso a los mercados con un buen número de países en el mundo.

De izquierda a derecha, el presidente de Panamá, Raúl Mulino, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, el jefe del Consejo Europeo, António Costa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, posan durante la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur el 17 de enero en Asunción. / JUAN PABLO PINO / EFE

El bloque tiene acuerdos con los países de América Central, Colombia, Perú y Ecuador. Recientemente también ha cerrado tratos con Chile y México y hace apenas unas semanas, firmó también un tratado de libre comercio con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) que pone fin a un cuarto de siglo de negociaciones.

En el continente americano, la UE también tiene un complejo acuerdo de libre comercio con Canadá, que se aplica de manera provisional a la espera de que se complete su ratificación, que se alargará durante casi una década. Además, para revertir buena parte del impacto del Brexit, el bloque también tiene un acuerdo con el Reino Unido.

En Asia, la UE ha cerrado acuerdos comerciales más o menos complejos con Vietnam, Singapur, Corea del Sur y Japón. A esta lista se unió recientemente Indonesia, y desde esta misma semana, India, mientras que en Oceanía, un acuerdo de libre comercio con Nueva Zelanda está en vigor desde 2024.

Diversificación frente al proteccionismo

Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado 2 de abril su paquete de aranceles globales en el conocido como 'Día de la Liberación', la Unión Europea anunció que respondería negociando, con represalias y, sobre todo, diversificando sus relaciones comerciales frente al proteccionismo norteamericano.

Durante su intervención en el Foro Económico Mundial, y después en Delhi tras cerrar el trato con la India, Ursula von der Leyen dejó claro que para la UE su política comercial es también un mensaje al mundo. "Preferimos el comercio justo a los aranceles", aseguró la alemana en Davos. Von der Leyen anunció que su Ejecutivo trabaja para cerrar las negociaciones con Austria, Filipinas, Malasia o los Emiratos Árabes Unidos.

Noticias relacionadas

"Europa quiere hacer negocios con los centros de crecimiento actuales y las potencias económicas de este siglo", dijo la presidenta. "Desde América Latina hasta el Indo-Pacífico y mucho más allá, Europa siempre elegirá el mundo. Y el mundo está listo para elegir a Europa", sentenció Von der Leyen.