Letra íntegra en castellano

'Streets of Minneapolis': esta es la letra de la canción protesta de Bruce Springsteen contra el ICE y Trump

Bruce Springsteen carga contra el ICE y el "terrorismo de Estado" en Minneapolis en su nueva canción

Bruce Springsteen canta contra Trump en su nueva canción 'Streets of Minneapolis'

Bruce Springsteen canta contra Trump en su nueva canción 'Streets of Minneapolis'

Bruce Springsteen canta contra Trump en su nueva canción 'Streets of Minneapolis'

Bruce Springsteen ha lanzado la canción 'Streets of Minneapolis' en protesta por la violencia de los agentes de la policía de inmigración de Estados Unidos (ICE), que en el último mes ha provocado la muerte de los estadounidenses Alex Pretti y Renee Good. El cantante ha explicado en redes sociales que escribió la canción el sábado 24 de enero, la grabó el martes 27 y la lanzó el miércoles 28 como respuesta al "terror estatal" que se vive en Minneapolis.

La obra está dedicada a los vecinos inmigrantes de la ciudad, así como a la memoria de Pretti y Good, mientras la ciudad persiste bajo tensión por los operativos de agentes migratorios y las exigencias de justicia por las muertes. En el tema, la voz rasposa de Springsteen transmite indignación mientras critica a "rey Trump" y a sus "matones federales", relatando los hechos que condujeron a la muerte de Good y Pretti y cuestionando la versión oficial de los agentes.

La canción sigue a los comentarios públicos que Springsteen ha hecho sobre las protestas en Minneapolis, como cuando en el festival Light of Day en Nueva Jersey dedicó su interpretación de 'The Promised Land' a Good y apoyó la postura del alcalde, Jacob Frey, de que el ICE debe abandonar la ciudad.

Springsteen, conocido por su música con mensajes políticos, ha criticado fuertemente las políticas de Trump desde 2016 y el año pasado publicó el EP en vivo 'Land of Hope & Dreams', que incluía comentarios en concierto sobre lo que calificó como una administración "corrupta e incompetente".

A continuación reproducimos la letra íntegra traducida al castellano de 'Streets of Minneapolis'.

'Streets of Minneapolis' (Bruce Springsteen)

A través del hielo y el frío del invierno,

por la avenida Nicollet,

una ciudad en llamas luchó contra el fuego y el hielo,

bajo las botas de los ocupantes,

el ejército privado del rey Trump, del Departamento de Seguridad Nacional,

con armas ceñidas a sus abrigos,

llegó a Minneapolis para hacer cumplir la ley,

o al menos eso dice su versión.

Contra el humo y las balas de goma,

a la luz del amanecer,

los ciudadanos se levantaron en nombre de la justicia,

y sus voces resonaron en la noche.

Y había huellas de sangre

Donde debería haber habido misericordia

Y dos muertos abandonados en las calles cubiertas de nieve

Alex Pretti y Renee Good

Oh, nuestra Minneapolis, escucho tu voz

Cantando a través de la niebla sangrienta

Defenderemos esta tierra

Y al extranjero que se encuentra entre nosotros

Aquí, en nuestro hogar, mataron y vagaron

En el invierno del 26

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis.

Los matones federales de Trump le golpearon

En la cara y en el pecho.

Entonces oímos los disparos

Y Alex Pretti yacía en la nieve, muerto.

Afirmaron que fue en defensa propia, señor.

No te fíes de lo que ven tus ojos.

Es nuestra sangre y nuestros huesos.

Y estos silbatos y teléfonos

Contra las sucias mentiras de Miller y Noem.

Oh, nuestra Minneapolis, escucho tu voz

Llorando a través de la sangrienta niebla.

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis

Ahora dicen que están aquí para hacer cumplir la ley

Pero pisotean nuestros derechos

Si tu piel es negra o morena, amigo mío

Puedes ser interrogado o deportado en el acto

Con cánticos de "ICE, fuera ya"

El corazón y el alma de nuestra ciudad persisten

A través de cristales rotos y lágrimas sangrientas

En las calles de Minneapolis

Oh, nuestra Minneapolis, escucho tu voz

Cantando a través de la niebla sangrienta

Aquí, en nuestro hogar, mataron y vagaron

En el invierno del 26

Defenderemos esta tierra

Y al extranjero que se encuentra entre nosotros

Recordaremos los nombres de aquellos que murieron

En las calles de Minneapolis

Recordaremos los nombres de los que murieron

En las calles de Minneapolis.

