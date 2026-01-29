'Streets of Minneapolis': esta es la letra de la canción protesta de Bruce Springsteen contra el ICE y Trump

Bruce Springsteen ha lanzado la canción 'Streets of Minneapolis' en protesta por la violencia de los agentes de la policía de inmigración de Estados Unidos (ICE), que en el último mes ha provocado la muerte de los estadounidenses Alex Pretti y Renee Good. El cantante ha explicado en redes sociales que escribió la canción el sábado 24 de enero, la grabó el martes 27 y la lanzó el miércoles 28 como respuesta al "terror estatal" que se vive en Minneapolis.

La obra está dedicada a los vecinos inmigrantes de la ciudad, así como a la memoria de Pretti y Good, mientras la ciudad persiste bajo tensión por los operativos de agentes migratorios y las exigencias de justicia por las muertes. En el tema, la voz rasposa de Springsteen transmite indignación mientras critica a "rey Trump" y a sus "matones federales", relatando los hechos que condujeron a la muerte de Good y Pretti y cuestionando la versión oficial de los agentes.

La canción sigue a los comentarios públicos que Springsteen ha hecho sobre las protestas en Minneapolis, como cuando en el festival Light of Day en Nueva Jersey dedicó su interpretación de 'The Promised Land' a Good y apoyó la postura del alcalde, Jacob Frey, de que el ICE debe abandonar la ciudad.

Springsteen, conocido por su música con mensajes políticos, ha criticado fuertemente las políticas de Trump desde 2016 y el año pasado publicó el EP en vivo 'Land of Hope & Dreams', que incluía comentarios en concierto sobre lo que calificó como una administración "corrupta e incompetente".

A continuación reproducimos la letra íntegra traducida al castellano de 'Streets of Minneapolis'.