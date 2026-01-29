Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

EEUU podría unirse a nueva ronda de diálogo entre Rusia y Ucrania esta semana, dice Rubio Estados Unidos podría unirse esta semana a una nueva ronda de diálogos para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, informó el secretario de Estado, Marco Rubio. Equipos de Kiev y Moscú se reunieron el viernes y el sábado pasado en Abu Dabi en sus primeras negociaciones directas hechas públicas para tratar el plan de paz impulsado por Donald Trump. "Van a (mantener) conversaciones de seguimiento otra vez esta semana", dijo Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. "Podría haber presencia de Estados Unidos".

Rusia asegura haber eliminado a cinco brasileños que luchaban en Ucrania como mercenarios Las fuerzas rusas han abatido en el este de Ucrania a cinco brasileños que luchaban en filas ucranianas en calidad de mercenarios, dijo este miércoles un portavoz militar ruso a la agencia TASS. Según la fuente, los combatientes neutralizados formaban parte de la brigada Jartia, que combatía en el sector de Kúpiansk. El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, inspeccionó el pasado 16 de enero la agrupación de tropas Zapad (Occidente) que combate en la zona de Kúpiansk, cuya toma Moscú anunció a finales del año pasado sin que fuera confirmada por Kiev.

Los Veintisiete debaten este jueves nuevas sanciones a Irán y Rusia y los próximos pasos para la paz en Gaza Los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados miembro de la Unión Europea se reúnen este jueves en Bruselas para discutir la implementación de nuevas sanciones contra Irán y Rusia y para abordar cuáles deben ser los próximos pasos para alcanzar la paz en Gaza, toda vez que se ha lanzado la segunda fase del plan propuesto por Estados Unidos para el futuro del enclave palestino. Durante el encuentro, que se produce una semana después del Consejo Europeo extraordinario que reunió en Bruselas a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tras las amenazas arancelarias de Washington a varios países europeos por Groenlandia, los jefes diplomáticos abordarán multitud de asuntos pendientes en política exterior, aunque solo hablarán de la isla del Ártico en los márgenes.

Alemania vincula la paz en Ucrania a una "oportunidad justa" de incorporarse a la UE El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha vinculado este miércoles la paz duradera en Ucrania a su perspectiva de adhesión a la Unión Europea, recalcando que dentro de las garantías de seguridad al país está su incorporación al bloque europeo. "Una arquitectura de paz duradera en Europa requiere que Ucrania tenga una oportunidad justa de adherirse a la Unión Europea", ha afirmado el ministro alemán en una comparecencia en el Bundestag, en la que ha recalcado no obstante que el proceso de adhesión de Ucrania no tiene atajos y Kiev debe cumplir el mismo proceso que atraviesan los países de los Balcanes.

Rusia da por hecho que el domingo tendrá lugar próxima reunión a tres bandas sobre Ucrania El Kremlin dio hoy por hecho que el próximo domingo tendrá lugar la segunda ronda de negociaciones a tres bandas sobre Ucrania con mediación de Estados Unidos, tras la celebrada la pasada semana en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). "Sí, el 1 de febrero. Es una fecha aproximada, pero a día hoy partimos de ella", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la agencia Interfax. Previamente, Peskov consideró "un progreso" el hecho en sí de las negociaciones, que fueron consideradas constructivas por las tres partes.

Zelenski condena "acto de terrorismo" ruso contra un tren con cuatro pasajeros muertos El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado como "un acto de terrorismo" un ataque ruso con drones contra un tren en la región de Járkov del noreste de Ucrania, en el que han muerto al menos cuatro de los pasajeros que viajaban a bordo. "En cualquier país, un dron de ataque contra un tren civil sería considerado de la misma manera, puramente como un acto de terrorismo. No habría ninguna duda sobre cómo clasificarlo ni en Europa, ni en América, ni el mundo árabe, ni en China ni en ningún otro lugar", escribió Zelenski en su mensaje de condena en redes sociales. El presidente ucraniano dijo que el ataque no tenía "ninguna justificación militar" y explicó que más de 200 personas viajaban en el tren cuando éste fue atacado.

Rusia condena a siete años a un niño de 14 por intentar quemar un centro de reclutamiento La Justicia militar rusa condenó este miércoles a siete años en un centro especial de reeducación a un adolescente de 14 años por intentar quemar una oficina de reclutamiento militar. Según el portal Mediazona, el niño fue sentenciado tanto por intentar cometer un atentado como por pertenencia a una organización terrorista, cargos contemplados por el artículo 205 del código penal. Supuestamente, el condenado preparó tres cócteles mólotov e intentó quemar un centro de alistamiento en la región de Tver por orden de los servicios secretos ucranianos, según el Comité de Instrucción de Rusia (CIR). Los agentes del CIR y del Servicio Federal de Seguridad (FSB) impidieron que el adolescente, que adujo que simplemente quería ganar algún dinero, llevara a cabo su propósito.

El Kremlin se muestra dispuesto a organizar una reunión entre Putin y Zelenski en Moscú El Kremlin se mostró este miércoles dispuesto a organizar una reunión entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Ucrania, Volodímir Zelenski, siempre que ésta tenga lugar en Moscú. "Y al mismo tiempo le garantizamos la seguridad y las condiciones necesarias para trabajar", comentó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la televisión rusa. Recordó que "el presidente ha declarado en varias ocasiones a la prensa que si Zelenski está realmente dispuesto a reunirse, entonces nosotros, por favor, lo invitamos a Moscú". Este asunto "se discutió varias veces durante los contactos telefónicos entre nuestro presidente y el presidente de EEUU, Donald Trump. En particular, Trump nos pidió que estudiáramos esa posibilidad", señaló. "Lo importante es que estos contactos estén bien preparados. Eso lo primero. Y lo segundo, que estén encaminadas al logro de resultados positivos concretos", afirmó.

