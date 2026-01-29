DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Hamás pide "medidas prácticas" a los once países que condenan la demolición de la sede de UNRWA en Jerusalén
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha puesto en valor la condena que once países, nueve europeos además de Canadá y Japón, han emitido este miércoles por la demolición de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este por parte de Israel, si bien ha pedido a sus gobiernos que "traduzcan" esta posición en "medidas prácticas" para presionar al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu y permita a la Agencia continuar su labor.
Hamás ha hecho un llamamiento así a las autoridades de España, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Japón, Noruega, Portugal y Reino Unido que "traduzcan su postura en medidas prácticas que ejerzan presión sobre la ocupación, con el fin de garantizar que la UNRWA reanude su labor de ayuda humanitaria a nuestro pueblo palestino", en un comunicado en el que ha denunciado la "catástrofe humanitaria" que enfrenta tanto Cisjordania como la Franja de Gaza.
La ONU afirma tener indicaciones de Israel de la reapertura "a finales de semana" del paso de Rafá en Gaza
Naciones Unidas ha asegurado este miércoles haber recibido indicaciones de las autoridades israelíes de que "a finales de esta semana" permitirán la reapertura del paso fronterizo de Rafá --que conecta la Franja de Gaza con Egipto--, al menos en lo referido al tráfico peatonal, si bien el organismo internacional ha incidido en lo "crucial" que sería abrirlo al transporte de mercancías, tanto humanitarias como del sector privado.
Israel entierra al último rehén de Gaza
Israel celebró este miércoles el funeral de Ran Gvili, el último rehén que permanecía en Gaza tras el ataque de Hamás en 2023, un acto que el primer ministro israelí aprovechó para advertir que cualquier enemigo que ataque el país pagará un alto precio. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, hizo estas declaraciones en un momento en que el movimiento islamista Hamás afirmó que está preparado para preparado para traspasar el gobierno de Gaza a un comité tecnocrático palestino. Las fuerzas israelíes repatriaron el lunes los restos de Gvili, un policía que murió en combate y cuyo cuerpo fue llevado a Gaza por milicianos islamistas de Hamás durante el ataque del 7 de octubre, que desencadenó una devastadora guerra de dos años.
Irán advierte de que "responderá como nunca antes" si EEUU lo ataca
Irán advirtió este miércoles de que "responderá como nunca antes" si Estados Unidos lo ataca, después de que el presidente Donald Trump le avisara que "el tiempo se acaba" para evitar una operación militar. Trump tiene 10 buques de guerra desplegados en Oriente Próximo tras la reciente llegada del portaaviones 'USS Abraham Lincoln' a la región y no descarta un nuevo ataque a Irán después de la brutal represión de las protestas antigubernamentales. En junio Estados Unidos apoyó y se sumó a la guerra de 12 días entre Irán e Israel. En su último mensaje en su red Truth Social, Trump no menciona las protestas que se han saldado con más de 6.000 muertos, según una oenegé, pero afirma que Irán tiene que negociar un acuerdo sobre su programa nuclear que, según Occidente, tiene como objetivo fabricar una bomba atómica.
La ONU denuncia ataques israelíes en Gaza pese alto el fuego y grave crisis humanitaria
La ONU denunció este miércoles que el ejército israelí sigue llevando a cabo operaciones militares en Gaza pese al alto el fuego, incluyendo ataques aéreos y bombardeos que han provocado que cientos de palestinos hayan muerto desde que comenzó la tregua. El Coordinador Especial Adjunto de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, dijo hoy en una sesión del Consejo de Seguridad que, aunque la segunda fase del plan de alto el fuego representa "una oportunidad" para la reconstrucción de Gaza, la situación humanitaria sigue siendo "grave" y que "la mayoría de la población aún necesita asistencia básica". Alakbarov destacó que "los enfrentamientos con milicias palestinas persisten" y que hay "ataques a diario" en las cercanías o más allá de la llamada 'línea amarilla', una demarcación tras la que las tropas israelíes continúan apostadas y desde la que han abierto fuego en numerosas ocasiones contra la población.
La retirada de EEUU de la OMS complica la reconstrucción de la sanidad en Oriente Próximo
La reciente retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los recortes financieros están dificultando la reconstrucción de los sistemas de salud de algunos países de Oriente Próximo, dijo este miércoles a EFE la directora de regional de la organización para el Mediterráneo Oriental, Hanan Balkhy. En una entrevista en la sede en El Cairo de la OMS para el Mediterráneo Oriental, que abarca desde Marruecos a Afganistán y comprende una población de 750 millones de personas, Balkhy recuerda que muchos de estos países "ya están luchando por mantener, reconstruir y continuar su acceso a la atención médica". Es el caso de territorios en guerra como Sudán, el Yemen o la Franja de Gaza, cuyos sistemas de salud han quedado totalmente dilapidados y sus instalaciones sanitarias "están siendo gravemente atacadas", por lo que la OMS está buscando formas para "intentar identificar las mejores maneras de apoyar la rehabilitación" de estos servicios.
Las autoridades de Gaza denuncian más de 490 muertos en ataques de Israel pese al alto el fuego en la Franja
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a más de 490 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró el alto el fuego. El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado publicado a través de sus redes sociales que durante las últimas 24 horas han llegado a hospitales cinco cadáveres, cuatro muertos en ataques israelíes y un cadáver recuperado en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.
Así, ha especificado que desde el 10 de octubre se han confirmado 492 "mártires" y 1.356 heridos, mientras que la cifra de cuerpos hallados en zonas de las que se retiraron los soldados de Israel en el marco del acuerdo asciende ya a 715. La cartera ha subrayado además que la ofensiva lanzada por Israel contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado hasta la fecha 71.667 muertos y 171.343 heridos, si bien ha insistido en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".
La incorporación de El Salvador aumenta a 27 los "miembros fundadores" de la Junta de Paz de Trump
La Junta de Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de su propuesta de paz para la Franja de Gaza ha confirmado un total de 27 "miembros fundadores", entre los que figura El Salvador como nueva incorporación, en medio de las dudas expresadas por numerosos países sobre las funciones que tendrá el organismo y la posibilidad de que se configure como una estructura paralela a Naciones Unidas.
Así, la Junta de Paz ha apuntado en un mensaje en redes sociales que entre los "miembros fundadores de la creciente organización internacional" figuran Arabia Saudí, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Albania, Bahréin, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Turquía, Uzbekistán y Vietnam, además de Kosovo.
La totalidad de los miembros anunciados en las últimas horas, a excepción de El Salvador, ya habían confirmado que serían parte del organismo, si bien destaca el caso de Israel, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó haber aceptado la invitación de Trump, si bien no figura en la lista publicada por la Junta de Paz. De esta forma, la Junta de Paz cuenta por ahora solo con un solo miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas --precisamente Estados Unidos--, después de que Alemania y Francia hayan rechazado sumarse y de que China y Rusia hayan declinado por ahora pronunciarse sobre si lo harán.
El Ejército israelí arresta a dos palestinos tras un ataque violento de colonos en Masafer Yatta
El Ejército israelí ha detenido y transferido a la Policía a dos palestinos arrestados en la comunidad pastoril de Masafer Yatta (sur de Hebrón), durante un ataque violento de decenas de colonos israelíes contra ellos y sus viviendas. Según detalla el Ejército israelí a la Agencia EFE a través de un comunicado "los soldados detuvieron a dos sospechosos palestinos", durante unos enfrentamientos ocurridos ayer en la comunidad palestina en la que se basa el documental ganador del Óscar 2025 'No Other Land'.
Según el relato de activistas, paramedicos y vídeos difundidos en redes, los colonos quemaron partes de algunas viviendas, apedrearon a los palestinos y robaron cabezas de ganado en las aldeas de Khirbet al Fakhit, Khirbet al Halawa y Jalet al Daba. "Las aldeas de Masafer Yatta sufren actualmente un brutal ataque. Colonos terroristas roban cientos de ovejas, incendian aldeas y atacan a los residentes. No hay ambulancias ni camiones de bomberos", denunció anoche en X el codirector de dicho documental y residente de Masafer Yatta, Basel Adra.
FPA "decepcionada" por nuevo aplazamiento del Supremo israelí a entrada periodistas a Gaza
La Asociación de la Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés) se ha mostrado "profundamente decepcionada" después de que el Tribunal Supremo de Israel, "una vez más", haya aplazado el fallo sobre su petición para el acceso independiente de la prensa extranjera a Gaza, vetado desde el inicio de la ofensiva israelí iniciada el 7 de octubre de 2023. En un comunicado difundido por el grupo, que aúna a prensa internacional en Israel y los territorios palestinos, ha mostrado su temor de que que el tribunal esté siendo "influenciado por argumentos clasificados de seguridad del Estado" que, dice, fueron presentados a puerta cerrada y sin presencia de sus abogados en la vista celebrada este lunes en el Supremo.
"Este proceso hermético no nos da la oportunidad de refutar estos argumentos y allana el camino para el continuo cierre arbitrario e indefinido de Gaza a los periodistas extranjeros", ha denunciado. Asimismo, la organización ha insistido en que estas razones de seguridad que esgrime el Gobierno israelí "no justifican la prohibición general de permitir el acceso independiente de periodistas extranjeros" a la Franja mientras se sigue permitiendo la entrada a trabajadores humanitarios y a otros funcionarios. "El derecho del público a la información no debe quedar relegado a un segundo plano", ha subrayado.
