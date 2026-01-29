DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

La incorporación de El Salvador aumenta a 27 los "miembros fundadores" de la Junta de Paz de Trump

La Junta de Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de su propuesta de paz para la Franja de Gaza ha confirmado un total de 27 "miembros fundadores", entre los que figura El Salvador como nueva incorporación, en medio de las dudas expresadas por numerosos países sobre las funciones que tendrá el organismo y la posibilidad de que se configure como una estructura paralela a Naciones Unidas.

Así, la Junta de Paz ha apuntado en un mensaje en redes sociales que entre los "miembros fundadores de la creciente organización internacional" figuran Arabia Saudí, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Albania, Bahréin, Bielorrusia, Bulgaria, Camboya, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Turquía, Uzbekistán y Vietnam, además de Kosovo.

La totalidad de los miembros anunciados en las últimas horas, a excepción de El Salvador, ya habían confirmado que serían parte del organismo, si bien destaca el caso de Israel, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó haber aceptado la invitación de Trump, si bien no figura en la lista publicada por la Junta de Paz. De esta forma, la Junta de Paz cuenta por ahora solo con un solo miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas --precisamente Estados Unidos--, después de que Alemania y Francia hayan rechazado sumarse y de que China y Rusia hayan declinado por ahora pronunciarse sobre si lo harán.