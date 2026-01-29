DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ESORodaliesAP-7Clasificación ChampionsBorrasca KristinPensionesMuseos gratisJosé Luis ÁbalosNicki MinajVirus NipahElecciones Aragón
Tiendas de desplazados palestinos en el campo de Jabalia, en el norte de Gaza.

Tiendas de desplazados palestinos en el campo de Jabalia, en el norte de Gaza. / OMAR ASHTAWY / DPA / EUROPA PRESS

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

  1. La sensación térmica baja a -55 grados en partes de Canadá por una masa de aire ártico
  2. Europa asume que la confianza con EEUU se ha roto y la ruptura es posible: 'Se ha cruzado un punto de no retorno
  3. El accidente de Adamuz pone a prueba la estrategia de la empresa pública italiana que controla la mayoría de Iryo
  4. Europa y Canadá frenan a Trump en tres días de geopolítica frenética en Davos y Bruselas
  5. El 'Pequeño Napoleón' y 'la Barbie de ICE': los principales damnificados por el giro de Trump en Mineápolis
  6. Nipah: claves de un virus emergente y sin tratamiento que mantiene en alerta a la India
  7. Rusos y ucranianos se reúnen en Abú Dabi mientras Moscú continúa exigiendo la retirada del Donbás
  8. Tailandia inicia controles para los pasajeros procedentes de Calcuta por el virus Nipah

DIRECTO UCRANIA | Rusia da por hecho que el domingo tendrá lugar próxima reunión a tres bandas sobre Ucrania

DIRECTO GAZA | La ONU denuncia ataques israelíes en Gaza pese alto el fuego y grave crisis humanitaria

Mark Carney, el exbanquero que lidera Canadá e inspira a la resistencia a Trump: "Actúa sin miedo"

Mark Carney, el exbanquero que lidera Canadá e inspira a la resistencia a Trump: "Actúa sin miedo"

Trump empuja a la UE a un frenesí de acuerdos comerciales: India, Mercosur, México, Chile...

La UE refuerza su red de acuerdos comerciales en el mundo en la era del proteccionismo

Mueren los 15 pasajeros de un avión accidentado en Colombia

Mueren los 15 pasajeros de un avión accidentado en Colombia

Trump empuja a la UE a un frenesí de acuerdos comerciales: India, Mercosur, México, Chile...

Powell, frente a las presiones de Trump: "Si se pierde la independencia de la Fed, será difícil recuperar su credibilidad"

