Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones por Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

  1. Europa y Canadá frenan a Trump en tres días de geopolítica frenética en Davos y Bruselas
  2. Europa asume que la confianza con EEUU se ha roto y la ruptura es posible: 'Se ha cruzado un punto de no retorno
  3. La sensación térmica baja a -55 grados en partes de Canadá por una masa de aire ártico
  4. El accidente de Adamuz pone a prueba la estrategia de la empresa pública italiana que controla la mayoría de Iryo
  5. Agentes federales de inmigración desplegados por Trump matan a tiros a otro estadounidense en Mineápolis y la tensión se dispara
  6. Rusos y ucranianos se reúnen en Abú Dabi mientras Moscú continúa exigiendo la retirada del Donbás
  7. Europa, frente al reto común de la obsolescencia de sus redes ferroviarias
  8. Una megatormenta polar amenaza a 230 millones de personas en EEUU

La regularización masiva de inmigrantes, un recurso poco utilizado en los principales países de Europa

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO UCRANIA | Los bombardeos rusos en Ucrania matan al menos 10 personas y alcanzan plantas energéticas

DIRECTO GAZA | Netanyahu advierte de que no habrá reconstrucción de Gaza hasta el desarme de Hamás

DIRECTO EFECTO TRUMP | La ONU denuncia la "grave violación" de los derechos de menores en procesos migratorios en EEUU

Corea del Norte confirma el lanzamiento de prueba de un sistema de lanzacohetes múltiples de gran calibre

Una persona en estado crítico por disparos de la Patrulla Fronteriza en Arizona

Trump asegura que Cuba "está a punto de caer" porque ya no recibe petróleo de Venezuela

