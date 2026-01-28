Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones por Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

La Fed celebra la primera reunión de 2026 marcada por la presión de Trump El comité de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense (Fed, Banco Central) inició el martes su primera reunión de 2026, tras la que se espera que mantengan sin variación los tipos interés, en contra de los deseos del presidente Donald Trump, partidario de una reducción de las tasas. La reunión comenzó a las 10:00 (15:00 GMT), según un portavoz de la institución, y concluirá el miércoles. Los mercados esperan que mantengan las tasas entre el 3,50% y el 3,75%. El encuentro está marcado por la apertura reciente de una investigación penal contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, por parte del Departamento de Justicia.

La población de EEUU crece a su menor ritmo desde la pandemia por la menor inmigración La población total de Estados Unidos creció solo un 0,5% anual en 2025, su menor nivel desde la pandemia de la covid-19 y uno de los más bajos de la historia, por una caída de casi 54 % en la inmigración neta del país, revelaron este martes datos preliminares de la Oficina del Censo de EEUU. Estados Unidos, ahora con 341,8 millones de habitantes, sumó 1,8 millones de personas del 1 de julio de 2024 al 1 de julio de 2025, casi un 44% menos que el crecimiento de 3,2 millones del mismo lapso anterior, cuando la tasa de aumento fue del 1%, la mayor desde 2006.

La confianza del consumidor en EEUU cae a su nivel más bajo desde 2014 La confianza del consumidor estadounidense cayó en enero a su nivel más bajo en más de una década, debido a una visión más pesimista sobre la economía y el mercado laboral. El indicador del Conference Board disminuyó a 84,5, desde una cifra revisada al alza de 94,2 el mes pasado, según datos publicados el martes. Fue el registro más bajo desde mayo de 2014 y se ubicó por debajo de todas las estimaciones de una encuesta de Bloomberg a economistas.

La ONU denuncia la "grave violación" de los derechos de menores en procesos migratorios en EEUU La decisión de Estados Unidos de poner fin al financiamiento de la asistencia jurídica de los menores no acompañados involucrados en procesos migratorios implica una "grave violación" de los derechos de los niños, advirtieron este martes expertos de la ONU. Poco después del regreso al poder del presidente Donald Trump ace un año, el gobierno ordenó a las asociaciones de servicios jurídicos cesar sus actividades y suprimió el financiamiento de los abogados que representan a los niños no acompañados. Tres expertos independientes de la ONU, entre ellos los relatores especiales sobre los derechos de los migrantes y trata de seres humanos, afirmaron que esta medida viola una ley estadounidense que garantiza una defensa legal a los niños colocados bajo tutela federal. Después de esta decisión tomada en febrero pasado, "muchos de los 26.000 niños concernidos quedaron sin abogado y siguen amenazados de expulsión, aunque tienen derecho a una protección", indica el comunicado.

Demandado el Gobierno de EEUU por la muerte de dos hombres en ataques en el Caribe contra presuntas narcolanchas Los familiares de dos trinitenses que murieron el año pasado durante un ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación supuestamente del narcotráfico demandaron este martes al Gobierno de Donald Trump por homicidio culposo. Es la primera acción legal interpuesta contra el Gobierno estadounidense tras los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, que dejaron al menos 125 muertos desde septiembre. La demanda fue interpuesta en una corte federal de Massachusetts por las familias de Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41. Ambos se encontraban entre los seis muertos que se reportaron en un ataque el 14 de octubre en el Caribe. En aquel momento, Trump afirmó que "seis hombres narcoterroristas" fueron abatidos en el ataque con misiles contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos. Hasta la fecha, Washington no ha presentado ninguna evidencia que demuestre que las embarcaciones atacadas pertenecían a carteles de la droga.

Trump viaja a Iowa en medio de la polémica por sus políticas antiinmigratorias Donald Trump, cuya popularidad está en rápido descenso en las encuestas, viaja a Iowa este martes para hablar de economía, pero su mensaje ya se ve eclipsado por la polémica política en torno al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El presidente de Estados Unidos "visitará un negocio local y dará un discurso sobre la economía y el coste de la vida", declaró su portavoz, Karoline Leavitt, el lunes durante una rueda de prensa. Pero el tema solo se abordó brevemente, y casi todas las preguntas se centraron en la muerte en Minneapolis, Minnesota, de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que recibió disparos de agentes federales durante una protesta contra el ICE. Su muerte ha provocado una indignación generalizada. Iowa, ahora un bastión conservador, es famoso en Estados Unidos por ser el estado donde se dan inicio las primarias presidenciales.

China se compromete a dar "apoyo y asistencia" a Cuba ante las amenazas de EEUU China se comprometió este martes a proporcionar "apoyo y asistencia" a Cuba ante las repetidas amenazas de Estados Unidos, y condenó las presiones de Washington que "comprometen la paz y la estabilidad regionales". "China expresa su profunda preocupación y oposición a las acciones de Estados Unidos" con respecto a Cuba, declaró el martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa habitual. "Instamos a Estados Unidos [...] a que deje de comprometer la paz y la estabilidad regionales", prosiguió, y pidió a Washington que "levante inmediatamente el bloqueo y las sanciones contra Cuba". "China seguirá proporcionando a Cuba todo el apoyo y la ayuda que sea posible", subrayó el portavoz. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, defendió el sábado la preparación militar del país como medio de disuasión ante una posible agresión de Estados Unidos, tras las amenazas de Washington.

"Aquí no se rinde nadie": El Gobierno cubano no tiene plan B ante las amenazas de Trump El Gobierno de Cuba insiste en que no tiene un 'plan B' ante las amenazas de Estados Unidos -incluso de uso de la fuerza militar- y parece dispuesto a mantenerse enrocado pese a las presiones y la crisis total en que se encuentra sumida la isla. Las declaraciones públicas de las principales figuras del Gobierno cubano apuntan de forma unánime en una única dirección desde la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. La postura oficial es de condena por la intervención en Caracas, que tachan de "acto de terrorismo; por el bloqueo naval, que califican de "piratería"; y de cierre de filas total ante cualquier amenaza directa contra el país.

El alcalde de Mineápolis anuncia la salida de "algunos" agentes migratorios y Trump baja el tono Algunos agentes federales de inmigración abandonarán Mineápolis este martes, anunció el alcalde de esa ciudad estadounidense, después de que el presidente Donald Trump bajó el tono tras la indignación nacional por la muerte de dos manifestantes contra las redadas migratorias. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, aseguró en la red social X que "algunos agentes federales" saldrán de la ciudad, aunque no dio detalles sobre cuántos. "Seguiré presionando para que se vayan el resto de los involucrados en esta operación", dijo el funcionario, quien añadió que habló con Trump el lunes: "El presidente estuvo de acuerdo en que la situación actual no puede continuar". Trump bajó el tono el lunes ante la tensa situación en el estado de Minesota y aseguró que no quiere gente "herida o muerta" durante las protestas por las redadas que su gobierno ha emprendido contra migrantes indocumentados, aunque pidió que cese la "resistencia y el caos". Tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en las calles de Mineápolis en menos de tres semanas, el magnate republicano anunció en su red Truth Social que había hablado telefónicamente con el gobernador de Minesota, Tim Walz, y el alcalde Frey, y prometió diálogo.