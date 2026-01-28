La tragedia de Crans Montana desemboca en un choque diplomático entre Italia y Suiza

La tragedia de Crans Montana, en la que murieron 40 personas tras el incendio del bar suizo Le Constellation en Nochevieja, ha desembocado en una inédita crisis diplomática entre Italia y Suiza. Diputados del Parlamento suizo han calificado en las últimas horas de "inaceptables" los tonos del Gobierno italiano, tras las fuertes críticas del Ejecutivo y los medios del país a la justicia helvética por su gestión del caso. Las formas de Roma son "dignas de una política de western", han respondido desde el país helvético.

El detonante del conflicto ha sido la liberación bajo fianza, el pasado viernes, de Jacques Moretti, propietario del local siniestrado. La decisión judicial desató una tormenta política en Roma. La primera ministra italiana Giorgia Meloni tildó la medida de "ultraje a la memoria de las víctimas", mientras que su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, fue más allá al asegurar que, por una fianza de 200.000 francos, "se ha vendido la justicia de ese cantón".

"Estamos indignados", sentenció asimismo Tajani, cuestionando no solo la libertad del empresario, sino la irrisoria cuantía de la caución. Con ello, Tajani y otros representantes políticos también pusieron en duda la imparcialidad de la justicia suiza, reprochando además que, mientras Suiza suele dar lecciones de orden y respeto a las reglas a Italia, en este caso las normas de seguridad fallaron estrepitosamente y la respuesta judicial está siendo dudosa.

Cruce de acusaciones

Tanto es así que, el sábado, Roma decidió ir más allá y anunció su decisión de retirar a su embajador en el país, Gian Lorenzo Cornado. El diplomático permanece ahora en Roma y su regreso está condicionado a una exigencia irrenunciable del Gobierno italiano: la creación de un equipo de investigación conjunto que tutele las pesquisas sobre las causas del incendio, algo sobre lo que aún no se ha tomado una decisión definitiva. De hecho, aunque el martes las autoridades suizas se mostraron disponibles a esta posibilidad, todavía no se han fijado fechas. Con ello, el gesto parece aún no haber bastado para rebajar el voltaje de la tensión.

Prueba de ello ha sido precisamente las últimas reacciones suizas e italianas. La expresidenta de la Confederación, Simonetta Sommaruga, ha tachado de "inaceptables" las formas de Roma, de acuerdo con declaraciones recogidas por el diario La Repubblica. En la misma línea, otra socialista, Jessica Jaccoud, del Cantón de Vaud, ha denunciado "amenazas contra un Estado de derecho, dignas de una política de western". E incluso desde el espectro soberanista, Mauro Poggia, miembro del Mouvement Citoyens Genevois (MCG), ha arremetido contra Roma. "Hacer creer que nuestra justicia necesita la ayuda de Italia es insultante", ha dicho. Por su parte, el propio ministro Tajani ha asegurado que su embajador no se reincorporará "hasta que haya claridad". "Hemos puesto a disposición desde el principio hospitales, colaboración investigativa y fuerzas de policía. Existe también una investigación en la Fiscalía de Roma, pero los encuentros entre fiscales se están posponiendo indefinidamente", señaló el político italiano.

En este marco, uno de los pocos que parece estar intentando calmar los ánimos es Roberto Balzaretti, el embajador suizo en Italia. En una entrevista publicada este miércoles, el diplomático suizo ha dicho que un primer encuentro entre el equipo de fiscales italianos encargados del tema y sus colegas suizos se podría llevar a cabo en febrero. Además, según Balzaretti, la relación diplomática entre los dos países no está en riesgo, aunque él también ha criticado la decisión de Roma de usar a su homólogo como "palanca" para obtener colaboración de su país.