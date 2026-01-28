La Casa Blanca sugiere ahora que la muerte de Alex Pretti se debió a un fallo en los "protocolos" de los agentes de inmigración

La muerte del manifestante Alex Pretti, ocurrida el pasado sábado a manos de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) desplegados en Mineápolis para apoyar a los miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A las constantes protestas que desde hace semanas se vienen produciendo en la capital de Minnesota–avivadas por la muerte de Renee Nicole Good el pasado 7 de enero– se suman las declaraciones del principal asesor de inmigración de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien este martes expresó sus dudas sobre el "protocolo" seguido por los agentes implicados en la muerte de Pretti.

Miller, jefe adjunto de Gabinete, consejero del presidente Trump y uno de los ideólogos de su política migratoria, es uno de los pesos pesados dentro de la Administración del republicano. Por lo que sus declaraciones en CNN este martes apuntalan el viraje realizado por el propio Trump el lunes respecto a la narrativa a la que en un primer momento se había aferrado la Casa Blanca. De hecho, el sábado tras conocerse el suceso, el propio Miller tildó a Pretti de "asesino" y "terrorista", y le acusó de intentar "matar" a los agentes federales involucrados en aquel episodio.

Sin embargo, ahora el asesor de Trump se ha alejado de la retórica dura mantenida hasta el momento, para reconocer que los operativos del CBP fueron responsables de una posible conducta indebida en Mineápolis. En este sentido, Miller aseguró que la Casa Blanca había dado "indicaciones claras al Departamento de Seguridad Nacional (DHS)", para que el personal de apoyo enviado a Minnesota se limitará a "ejecutar operaciones de captura de fugitivos y crear una barrera física entre los equipos de arresto y los disruptores".

"Estamos evaluando por qué el equipo de CBP pudo no haber seguido ese protocolo", destacó en la cadena norteamericana, el mismo día en el que DHS entregó al Congreso un informe donde se recoge que al menos dos agentes de este operativo dispararon sus armas contra Pretti. En este mismo escrito, se incluye que los involucrados estaban forcejeando con Pretti cuando uno de ellos alertó de que este portaba un arma. Sin embargo, los vídeos difundidos desde el sábado demuestran que los disparos se produjeron cuando la víctima ya estaba inmovilizada y los agentes ya habían sustraído la pistola que legalmente portaba Pretti.

Investigación "honesta"

De esta forma, las declaraciones de Miller se suman a las que había realizado previamente Trump, quien este martes prometió una investigación "honesta" para esclarecer la muerte de Pretti. Sin embargo, no volcó la responsabilidad en los agentes del ICE ni del CBP y, como viene haciendo desde el sábado, se mostró crítico con el hecho de que la víctima portara un arma. Una tónica similar a la que había seguido Miller hasta el momento y en línea a la de otros cargos de la Casa Blanca como la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien acusó a Pretti de cometer "un acto de terrorismo interno".

Durante su intervención en la CNN, Miller aseguró que "la declaración inicial del DHS se basó en informes del CBP en el terreno". Asimismo, la cadena norteamericana, basándose en fuentes familiarizadas con este asunto, señala que el día de la muerte de Pretti, Noem estuvo en contacto casi constante con funcionarios de la Casa Blanca, incluido Miller; e incide en que Trump defendió en privado las acciones de un agente que presuntamente había apretado el gatillo.