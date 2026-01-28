Marco Rubio avisa a Delcy Rodríguez que EEUU podría volver a atacar Venezuela si desatiende las órdenes de Trump

Los breves espasmos de cordialidad de EEUU hacia Delcy Rodríguez, se mezclaron este miércoles con el tono admonitorio. "Supervisaremos de cerca el desempeño de las autoridades interinas a medida que cooperen con nuestro plan por etapas para restablecer la estabilidad en Venezuela", dijo el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. "Que no haya duda: como ha declarado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan". Rubio se presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El responsable de la diplomacia de Donald Trump reconoció que, por ahora, la línea de comunicación con Caracas es "muy respetuosa y productiva". ‌A pocos días de cumplirse el primer mes de la intervención en territorio venezolano que permitió capturar y trasladar a una prisión de Nueva York a Nicolás Maduro, Rubio dijo que Estados Unido "espera" que sea innecesario repetir una acción de esa naturaleza. "Pero nunca nos alejaremos de nuestro deber hacia el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio".

Trump había tenido las palabras más amables hacia Rodríguez, basadas en el supuesto interés de la sustituta de Maduro en acatar todos los pedidos de Washington, entre ellos la apertura del sector petrolero y el compromiso a adquirir productos norteamericanos. El secretario de Estado utilizó palabras más filosas para describir la actual situación. "Rodríguez es muy consciente del destino de Maduro; creemos que su propio interés se alinea con avanzar en nuestros objetivos". Consultado acerca de si la "presidenta encargada" es objeto de investigaciones judiciales, el secretario de Estado remarcó que no se encuentra imputada ante los tribunales.

Según Rubio, el "objetivo final" de EEUU es "llegar a una fase de transición en la que tengamos una Venezuela amiga, estable, próspera y democrática, y en la que todos los sectores de la sociedad estén representados en elecciones libres y justas". Los tiempos políticos están determinados por la presencia del madurismo en el poder. Al caer Maduro, la principal "preocupación" de la administración Trump era "evitar el colapso del Estado, un conflicto civil o un éxodo masivo de refugiados, especialmente hacia la vecina Colombia". Esos escenarios, dijo, han sido evitados por el momento, en parte debido al papel que desempeñan las autoridades de reemplazo."Nos guste o no, el control de las armas y de las instituciones gubernamentales está en manos del régimen".

Rubio rechazó las críticas a los sucesos del 3 de enero. "No hay guerra contra Venezuela, y no ocupamos un país", dijo Rubio. No existen "tropas estadounidenses en el terreno". La operación del 3 de enero se realizó para "ayudar a las fuerzas del orden". Reiteró en su mensaje que Maduro no era un jefe de Estado legítimo porque su reelección de 2024 estuvo marcada por las irregularidades. A su vez, se negó a entregar el poder de forma pacífica tras la conversación telefónica con Trump de noviembre de la que el funcionario fue también protagonista.

Lazos con China y Rusia

Desde los sucesos de comienzos de mes que han dejado una profunda herida en Venezuela y la región, Rodríguez ha autorizado ventas limitadas de crudo a Estados Unidos y liberado algunos presos políticos, acciones que se insertan en la hoja de ruta esbozada públicamente por Rubio. A su vez, recibió en el Palacio de Miraflores al director de la CIA, John Ratcliffe, el 15 de enero. Una fuente de la Casa Blanca auguró una pronta visita a Washington. La "'presidenta encargada" efectuó también cambios en el gabinete ministerial y la estructura de mandos militares.

Hay, sin embargo, un tema que la gobernante provisional no ofrece por ahora señales de un cambio de rumbo: las relaciones económicas y políticas del Gobierno interino con China y Rusia. La advertencia de Rubio no parece disociada de esa aspiración de Rodríguez.

Noticias relacionadas

Rubio se reúne también este miércoles con María Corina Machado en la sede del Departamento de Estado. Trump había descartado su protagonismo en esta nueva etapa. Luego revisó esa decisión.El secretario de Estado señaló ante los senadores que la dirigente opositora "puede formar parte" de la nebulosa transición. La líder de Vente Venezuela le ofreció al magnate su medalla del Premio Nobel y expresó el deseo de retornar a su país "lo antes posible" durante el encuentro que mantuvieron hace unos días en la Casa Blanca.