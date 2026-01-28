En Directo
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Un ataque ruso contra un tren de pasajeros en Járkov (noreste) deja al menos cinco muertos
Al menos cinco personas han muerto este martes a causa de un ataque ruso con drones contra un tren de pasajeros que llevaba a más de 155 personas cuando se encontraba a escasos minutos de su destino final en Barvinkove, en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania. "En la región de Járkov, drones rusos han impactado contra un tren de pasajeros: hay muertos y heridos", ha alertado en redes sociales la Fiscalía de Járkov, que ha precisado que el ataque se ha producido "cerca de la aldea de Yazikove", ya en el término municipal de Barvinkovo, y que a bordo viajaban "más de 155 pasajeros". El tren provenía del otro extremo del país, en Chop, próximo a las fronteras húngara y eslovaca. La institución ha señalado asimismo que se han registrado "dos impactos cerca del tren y otro en uno de los vagones", provocando "un incendio". Poco después, ha comunicado que "se han encontrado fragmentos de cinco cuerpos", cuya identificación "solo será posible tras pruebas de ADN". En este contexto, la Fiscalía regional ha anunciado que "ha iniciado una investigación preliminar por la comisión de un crimen de guerra que causó la muerte de personas".
Los bombardeos rusos en Ucrania matan al menos 10 personas y alcanzan plantas energéticas
Bombardeos rusos contra instalaciones energéticas de Ucrania dejaron al menos 10 muertos y decenas de heridos, incluyendo dos niños y una mujer embarazada, informaron este martes las autoridades ucranianas. La región de Odesa, en el sur, fue atacada por unos 50 drones rusos, según las autoridades locales. Los cuerpos de tres personas fueron hallados entre los escombros en esta zona, donde también se reportaron unos 30 heridos. Según Oleg Kiper, el gobernador regional de Odesa, entre los heridos hay dos niños y una "mujer embarazada de 39 semanas". Un periodista de AFP constató el derrumbe de la fachada de un edificio residencial, donde un grupo de rescatistas buscaba si había víctimas.
Ucrania afirma que Orbán es una "amenaza" para Hungría y advierte de que responderá a los actos "hostiles"
El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andri Sibiga, ha advertido de que "el periodo de 'ignorancia' diplomática ha concluido" y responderá como se merezca a las manifestaciones "hostiles" que llegan desde el Gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, al que ha calificado de "amenaza para su pueblo". "Creo que el primer ministro de Hungría es una amenaza para su pueblo", ha valorado Sibiga con respecto a Viktor Orbán, al que ha acusado de usar la guerra de Ucrania con fines electoralistas, en vísperas de las legislativas del 12 de abril.
La UE restringe visados a los ciudadanos rusos
El porcentaje de los visados para entrada múltiple emitido por países del espacio Schengen para los turistas rusos se ha reducido a los mínimos, según informó este martes la Unión de la Industria Turística de Rusia en un comunicado. "En noviembre, la Comisión Europea restringió drásticamente la tramitación de nuevos visados de entrada múltiple a ciudadanos rusos, lo que provocó una reducción significativa de su emisión", explicó Mijaíl Abasov, uno de los expertos de la unión turística. En 2019, los visados múltiples representaban el 80% del total de las emisiones; ahora esa cifra ha caído hasta casi el 10%. Según expertos rusos, el año pasado los nacionales de ese país solicitaron entre 620.000 y 670.000 visados Schengen. La tasa de rechazo, según la Unión de la Industria Turística, osciló entre el 8% y el 9%, frente al 1,5% en 2019.
Zelenski espera respaldo de los socios europeos para adhesión de Ucrania a la UE en 2027
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, manifestó este martes la expectativa de que los aliados europeos de Ucrania respalden la adhesión de su país a la Unión Europea (UE) en 2027. "La adhesión de Ucrania a la UE es una de las garantías de seguridad clave, no solo para nosotros, sino para toda Europa", escribió en sus redes sociales tras una conversación con el canciller austríaco, Christian Stocker. "Después de todo, la fortaleza colectiva de Europa es posible, en particular, gracias a las contribuciones de Ucrania en materia de seguridad, tecnología y economía. Es por esto que hablamos de una fecha concreta -2027- y contamos con recibir el apoyo de los socios a nuestra posición", agregó. Zelenski también informó a Stocker sobre los contactos trilaterales que se celebraron el fin de semana pasada con Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi, en los cuales según dijo se abordaron sobre todo cuestiones militares, aunque también el tema de las garantías de seguridad necesarias para poner fin a la guerra.
Estonia pide a otros países que prohíban la entrada de combatientes rusos en el espacio Schengen
El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, instó este martes a los países de la Unión Europea (UE) a seguir el ejemplo de Estonia y prohibir la entrada al espacio Schengen de cualquier ciudadano ruso que haya combatido para Rusia contra Ucrania. Tsahkna hizo esta declaración tras reunirse con su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, quien acompaña a los reyes de Dinamarca, Federico X y Mary, en una visita de dos días a Estonia. El ministro estonio se refirió a una decisión adoptada el 13 de enero por el ministro del Interior del país báltico, Igor Taro, para incluir en una lista negra a 261 combatientes rusos y prohibirles la entrada al espacio Schengen a través de Estonia.
EEUU niega que vincule las garantías de seguridad a las cesiones territoriales de Ucrania en el Donbás
Estados Unidos ha negado este martes que esté vinculando las garantías de seguridad para el futuro posbélico en Ucrania a las cesiones territoriales que haga Kiev en la región del Donbás, territorio que en su mayoría controla Rusia pero que aspira a ampliar y consolidar en un eventual acuerdo de paz. Fuentes conocedoras del tema explican a Europa Press que Washington "no está forzando a Kiev a realizar ninguna concesión territorial" en el marco de las negociaciones y reiteran que "las garantías de seguridad que negocian Estados Unidos y Ucrania dependen de que haya un acuerdo de paz". "El contenido de dicho acuerdo depende solo de Rusia y Ucrania", insisten las fuentes.
El control sobre la central nuclear de Zaporiyia, a debate entre Rusia y Ucrania
El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, aclaró este martes que, además de la cuestión del territorio, sigue pendiente en las negociaciones para un alto el fuego ruso en Ucrania el futuro y control de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y ocupada por las tropas rusas. En declaraciones al medio 'European Truth', el ministro dijo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, está dispuesto a reunirse personalmente con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para solucionar las dos cuestiones más sensibles que siguen sin resolverse dentro del proceso de paz que impulsa Estados Unidos. "Es precisamente para resolverlas que el presidente está dispuesto a reunirse con Putin y debatirlas", afirmó Sibiga, quien aclaró así que no es solo un tema que está pendiente, como habían dicho en el Foro Económico Mundial de Davos Zelenski y el enviado estadounidense para las negociaciones Steve Witkoff, en referencia a las exigencias rusas de que Ucrania ceda todo el Donbás.
Las garantías de seguridad, fundamental escollo en la negociación Rusia-Ucrania
Estados Unidos y Europa están ultimando las garantías económicas y de seguridad con Ucrania, con el objetivo de disuadir futuras agresiones rusas y reconstruir la economía ucraniana de posguerra. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró el 25 de enero que el documento entre Estados Unidos y Ucrania sobre las garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania está "100% listo" y que Ucrania espera que Estados Unidos fije una fecha y lugar para su firma. La pertenencia a la UE es la garantía de seguridad económica y Ucrania aspira a unirse a la UE en 2027. Pero las garantías de seguridad para disuadir a Rusia de volver a invadir Ucrania deberían llegar del apoyo claro de EEUU y de la Coalición de Voluntarios. Pero a estas últimas, Rusia tiene una posición inflexible hasta ahora.
Bruselas no cierra la puerta a flexibilizar el préstamo de 90.000 millones para que Ucrania compre armas a EEUU
La Comisión Europa no ha cerrado la puerta a flexibilizar las condiciones del préstamo de 90.000 millones que los Veintisiete darán a Ucrania para cubrir sus necesidades de financiación para los próximos dos años, después de que este lunes el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidiera que se permitiera con esos fondos comprar armamento de Estados Unidos. La portavoz comunitaria Paula Pinho ha recordado este martes en una rueda de prensa que la Comisión Europea presentó a mediados de mes su propuesta para gastar los 90.000 millones de euros que 24 países de los Estados miembro de la UE destinarán a financiar a Ucrania, un plan que se acordó durante la cumbre del Consejo Europeo que se celebró en Bruselas en diciembre.
