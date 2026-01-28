Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Daños materiales a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Krivói Rog, localidad natal del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo)

Daños materiales a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Krivói Rog, localidad natal del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) / Europa Press/Contacto/Mykola Miakshykov

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

  1. Europa y Canadá frenan a Trump en tres días de geopolítica frenética en Davos y Bruselas
  2. Europa asume que la confianza con EEUU se ha roto y la ruptura es posible: 'Se ha cruzado un punto de no retorno
  3. La sensación térmica baja a -55 grados en partes de Canadá por una masa de aire ártico
  4. El accidente de Adamuz pone a prueba la estrategia de la empresa pública italiana que controla la mayoría de Iryo
  5. Agentes federales de inmigración desplegados por Trump matan a tiros a otro estadounidense en Mineápolis y la tensión se dispara
  6. Rusos y ucranianos se reúnen en Abú Dabi mientras Moscú continúa exigiendo la retirada del Donbás
  7. Europa, frente al reto común de la obsolescencia de sus redes ferroviarias
  8. Una megatormenta polar amenaza a 230 millones de personas en EEUU

La regularización masiva de inmigrantes, un recurso poco utilizado en los principales países de Europa

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO UCRANIA | Los bombardeos rusos en Ucrania matan al menos 10 personas y alcanzan plantas energéticas

DIRECTO GAZA | Netanyahu advierte de que no habrá reconstrucción de Gaza hasta el desarme de Hamás

DIRECTO EFECTO TRUMP | La ONU denuncia la "grave violación" de los derechos de menores en procesos migratorios en EEUU

Corea del Norte confirma el lanzamiento de prueba de un sistema de lanzacohetes múltiples de gran calibre

Una persona en estado crítico por disparos de la Patrulla Fronteriza en Arizona

Trump asegura que Cuba "está a punto de caer" porque ya no recibe petróleo de Venezuela

