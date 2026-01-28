Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Un ataque ruso contra un tren de pasajeros en Járkov (noreste) deja al menos cinco muertos

Al menos cinco personas han muerto este martes a causa de un ataque ruso con drones contra un tren de pasajeros que llevaba a más de 155 personas cuando se encontraba a escasos minutos de su destino final en Barvinkove, en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania. "En la región de Járkov, drones rusos han impactado contra un tren de pasajeros: hay muertos y heridos", ha alertado en redes sociales la Fiscalía de Járkov, que ha precisado que el ataque se ha producido "cerca de la aldea de Yazikove", ya en el término municipal de Barvinkovo, y que a bordo viajaban "más de 155 pasajeros". El tren provenía del otro extremo del país, en Chop, próximo a las fronteras húngara y eslovaca. La institución ha señalado asimismo que se han registrado "dos impactos cerca del tren y otro en uno de los vagones", provocando "un incendio". Poco después, ha comunicado que "se han encontrado fragmentos de cinco cuerpos", cuya identificación "solo será posible tras pruebas de ADN". En este contexto, la Fiscalía regional ha anunciado que "ha iniciado una investigación preliminar por la comisión de un crimen de guerra que causó la muerte de personas".