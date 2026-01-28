Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAccidente CórdobaVivienda de Protección OficialManifestación B9Caso FlechaVirus NipahVAR EspanyolPatinetesCarles PuigdemontRegularización inmigrantesSiciliaElecciones Aragón
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Tiendas de desplazados palestinos en el campo de Jabalia, en el norte de Gaza.

Tiendas de desplazados palestinos en el campo de Jabalia, en el norte de Gaza. / OMAR ASHTAWY / DPA / EUROPA PRESS

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Europa y Canadá frenan a Trump en tres días de geopolítica frenética en Davos y Bruselas
  2. Europa asume que la confianza con EEUU se ha roto y la ruptura es posible: 'Se ha cruzado un punto de no retorno
  3. La sensación térmica baja a -55 grados en partes de Canadá por una masa de aire ártico
  4. El accidente de Adamuz pone a prueba la estrategia de la empresa pública italiana que controla la mayoría de Iryo
  5. Agentes federales de inmigración desplegados por Trump matan a tiros a otro estadounidense en Mineápolis y la tensión se dispara
  6. Rusos y ucranianos se reúnen en Abú Dabi mientras Moscú continúa exigiendo la retirada del Donbás
  7. Europa, frente al reto común de la obsolescencia de sus redes ferroviarias
  8. Una megatormenta polar amenaza a 230 millones de personas en EEUU

La regularización masiva de inmigrantes, un recurso poco utilizado en los principales países de Europa

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

DIRECTO UCRANIA | Los bombardeos rusos en Ucrania matan al menos 10 personas y alcanzan plantas energéticas

DIRECTO UCRANIA | Los bombardeos rusos en Ucrania matan al menos 10 personas y alcanzan plantas energéticas

DIRECTO GAZA | Netanyahu advierte de que no habrá reconstrucción de Gaza hasta el desarme de Hamás

DIRECTO GAZA | Netanyahu advierte de que no habrá reconstrucción de Gaza hasta el desarme de Hamás

DIRECTO EFECTO TRUMP | La ONU denuncia la "grave violación" de los derechos de menores en procesos migratorios en EEUU

DIRECTO EFECTO TRUMP | La ONU denuncia la "grave violación" de los derechos de menores en procesos migratorios en EEUU

Corea del Norte confirma el lanzamiento de prueba de un sistema de lanzacohetes múltiples de gran calibre

Una persona en estado crítico por disparos de la Patrulla Fronteriza en Arizona

Una persona en estado crítico por disparos de la Patrulla Fronteriza en Arizona

Trump asegura que Cuba "está a punto de caer" porque ya no recibe petróleo de Venezuela

Trump asegura que Cuba "está a punto de caer" porque ya no recibe petróleo de Venezuela