DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
El Ejército de Israel mata a un palestino durante una operación militar en Cisjordania
El Ejército de Israel ha matado este martes a un palestino durante una operación militar llevada a cabo al sur de la ciudad cisjordana de Hebrón, en el marco del aumento de las incursiones militares en este territorio a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. El fallecido ha sido identificado como Muhamad Rayid Nasrallá, de 20 años, quien habría sufrido heridas de bala tras recibir disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la ciudad de al Dahiriya, según recoge la agencia de noticias palestina WAFA. Previamente, las autoridades habían informado de que Nasrallá había llegado al Hospital Dura con una herida de bala en el abdomen y había indicado que su estado era crítico. Otro varón también ha resultado herido de bala y se encuentra en estado moderado.
Netanyahu advierte de que no habrá una fase de reconstrucción en Gaza hasta el desarme efectivo de Hamás
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido este martes de que no habrá una fase de reconstrucción en la Franja de Gaza hasta el desarme efectivo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) tras la recuperación del cuerpo del último rehén secuestrado en el enclave, el policía israelí Ran Gvili. "Ya estoy escuchando declaraciones de que permitiremos la reconstrucción de Gaza antes de la desmilitarización. Eso no ocurrirá", ha enfatizado en rueda de prensa tras el simbólico apagado del reloj en la plaza de los rehenes en Tel Aviv que mostraba las horas que los secuestrados permanecieron cautivos en Gaza.
El Supremo israelí vuelve a aplazar su decisión sobre la libre entrada de prensa en Gaza
El Tribunal Supremo israelí volvió este martes a aplazar en dos meses su decisión sobre permitir la entrada independiente de la prensa en Gaza, vetada desde el inicio de la ofensiva iniciada el 7 de octubre de 2023. En una notificación fechada hoy, el Supremo informó de que su fallo esperará a recibir una actualización por parte del Estado sobre el estado de la información militar "clasificada" que presentó a puerta cerrada durante la última vista del caso este lunes. La Fiscalía deberá presentar la actualización antes del 1 de este abril, especifica el comunicado.
El ejército israelí confirma la muerte de dos personas en Líbano y dice que eran de Hizbulá
El Ejército israelí ha confirmado la muerte de dos presuntos milicianos del grupo chií libanés Hizbulá en bombardeos contra el sur del Líbano, según un comunicado castrense publicado este martes. "Ayer lunes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y eliminaron a terroristas de Hizbulá mientras operaban en un sitio clandestino perteneciente a la organización terrorista Hizbulá en la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano", reza el comunicado. El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano informó ayer lunes en un comunicado de que "un ataque del enemigo israelí contra el pueblo de Kfar Roummane, en el distrito de Nabatieh, causó el fallecimiento de dos ciudadanos", sin ofrecer detalles sobre sus identidades. La acción se produjo después de que un expresentador de la televisión de Hizbulá, Al Manar, muriera en otro bombardeo contra el auto en el que viajaba por la ciudad de Tiro, también en el sur del país, según confirmó el propio canal, que le identificó como sheij Ali Noureddine.
Mediadores comienzan conversaciones urgentes con Israel para agilizar la apertura de Rafah
Responsables de seguridad de Egipto, Qatar y Estados Unidos comenzaron este martes "conversaciones urgentes" con Israel con el objetivo de agilizar la reapertura en ambas direcciones del paso fronterizo de Rafah, que conecta el Sinaí egipcio con la Franja de Gaza, informó a EFE una fuente de seguridad egipcia. Según la fuente, que solicitó el anonimato por la sensibilidad del asunto, las conversaciones tienen lugar en Egipto, aunque no detalló la localidad, y se centran en "la decisión urgente de abrir el cruce de Rafah lo antes posible", sin especificar cuándo se llevará a cabo. Con ello, quieren facilitar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y permitir la atención de heridos y enfermos gazatíes que permanecen en el enclave sin un tratamiento adecuado.
Muere una persona en un bombardeo de Israel en Líbano
Al menos una persona ha muerto este martes a causa de un nuevo bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024. El Ejército israelí ha afirmado que el muerto es "un terrorista de Hezbolá", mientras que medios libaneses han señalado que la víctima, que por ahora no ha sido identificada, ha sido alcanzada en un ataque aéreo cerca de la ciudad de Tiro.
Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.
UNICEF planea aumentar en un 150 % el acceso a la educación de los niños en Gaza este 2026
El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) planea para este 2026 aumentar en un 150% el acceso de los niños de Gaza a la educación presencial, pasando de los 135.400 escolarizados a los 336.000. El anuncio lo ha realizado este martes en rueda de prensa el portavoz James Elder, donde ha asdvertido de que, desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023, 700.000 niños en edad escolar se han quedado fuera de la educación formal en Gaza, cuando "antes del conflicto" era "uno de los lugares con el índice de alfabetización más alto".
El portavoz ha destacado que el coste de la escolarización de un niño en Gaza apenas supondrá 280 dólares (237 euros) al año, lo que suma un total de 86 millones de dólares (73 millones de euros) necesarios para conseguir el acceso a la educación de esos 336.000 menores de entre cinco y 18 años. Este programa, ha aclarado, se realizará en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y el Ministerio de Educación de la Autoridad Nacional Palestina. "Esto es un puente, no un sustituto para la reconstrucción total de las escuelas de Gaza que permita que cada niño pueda regresar a la educación formal en un aula", ha subrayado.
Expertos ONU alarmados por persecución a manifestantes propalestinos en universidad suiza
Expertos de Naciones Unidas, entre ellos la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, han expresado este martes su alarma por la persecución penal a la que han sido sometidos en Suiza algunos estudiantes que participaron en una protesta contra los vínculos entre una de las más prestigiosas universidades del país centroeuropeo e instituciones israelíes. Estos han recordado que 38 estudiantes que participaron en esas protestas en mayo de 2024 en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ) recibieron condenas por procedimiento penal simplificado, de los que 17 decidieron apelar. Los tribunales mantuvieron la condena a cinco de ellos acusados del delito de allanamiento, absolvieron a otros dos, y diez aún están a la espera de sentencia. "El activismo estudiantil y pacífico, dentro y fuera del campus, forma parte de las libertades de expresión y reunión de los estudiantes, y no debe ser criminalizado", han informado los expertos.
Johnny Moore, director de la fundación impuesta por Trump que repartía ayuda en Gaza: "El odio es la credencial de la ONU"
El reverendo Johnny Moore, que dirigió la polémica fundación estadounidense encargada durante siete meses de repartir ayuda en Gaza cuando la Franja palestina sufrió una situación de hambruna, ha afirmado este martes en Jerusalén que "las Naciones Unidas se han convertido en la mayor organización antisemita del mundo" y que "el odio es su credencial".
Moore, que trabajó como asesor de campaña para el presidente estadounidense, Donald Trump, estuvo al mando de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), que comenzó a distribuir comida en Gaza en mayo de 2025 según un nuevo esquema israelí que rechazaba el antiguo reparto por parte de la ONU acusándola de estar aliada con Hamás. En los meses que operó la GHF en Gaza, se registraron cientos de muertos y heridos intentando recoger comida en los cuatro puntos que puso en marcha -en lugar de los 200 que tenía la ONU-, con imágenes de palestinos agolpándose para conseguir alimentos y episodios en los que eran repelidos con violencia y uso de fuerza letal.
Muere otro bebé por hipotermia en Gaza y ya son once los niños fallecidos este invierno
Un bebé de 12 días ha muerto en el Hospital Al Rantisi, en la Franja de Gaza, debido al frío extremo, por lo que se eleva a once el número de niños fallecidos por hipotermia durante este invierno en el enclave palestino, donde no hay refugio adecuado para cientos de miles de desplazados forzosos. El Ministerio de Sanidad de Gaza (en manos de Hamás), ha informado este martes en su comunicado diario de la muerte del bebé de 12 días, y ha señalado que, además, el lunes se registraron dos muertes y nueve personas heridas debido a los ataques de las fuerzas israelíes. Mientras el frío y las lluvias se intensifican, los niños y las familias de Gaza se refugian en precarias estructuras, improvisadas y mal aisladas, en las que se enfrentan a fenómenos extremos con poca protección contra los elementos.
