DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

UNICEF planea aumentar en un 150 % el acceso a la educación de los niños en Gaza este 2026

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) planea para este 2026 aumentar en un 150% el acceso de los niños de Gaza a la educación presencial, pasando de los 135.400 escolarizados a los 336.000. El anuncio lo ha realizado este martes en rueda de prensa el portavoz James Elder, donde ha asdvertido de que, desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023, 700.000 niños en edad escolar se han quedado fuera de la educación formal en Gaza, cuando "antes del conflicto" era "uno de los lugares con el índice de alfabetización más alto".

El portavoz ha destacado que el coste de la escolarización de un niño en Gaza apenas supondrá 280 dólares (237 euros) al año, lo que suma un total de 86 millones de dólares (73 millones de euros) necesarios para conseguir el acceso a la educación de esos 336.000 menores de entre cinco y 18 años. Este programa, ha aclarado, se realizará en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y el Ministerio de Educación de la Autoridad Nacional Palestina. "Esto es un puente, no un sustituto para la reconstrucción total de las escuelas de Gaza que permita que cada niño pueda regresar a la educación formal en un aula", ha subrayado.