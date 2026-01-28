Un hombre agrede a la congresista demócrata de origen somalí, Ilhan Omar, en un mitin en Minneapolis

La congresista demócrata de origen somalí, Ilhan Omar, fue atacada este martes por un hombre que, durante un mitin en Minneapolis (Minnesota), le lanzó un líquido de origen desconocido, generando un momento de conmoción tras el que el sujeto fue arrestado y la política, que no sufrió daños aparentes, continuó su discurso.

Omar, de 43 años y residente en EEUU desde los 12, estaba dando un mitin en el que criticó ampliamente los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis. Según puede verse en un vídeo publicado por Fox News, el autor de esta agresión, un hombre que estaba sentado entre el público frente a ella, se levantó y le disparó con una jeringuilla un líquido hacia el torso. Justo después se acercó señalando a Omar antes de que un miembro de seguridad se abalanzara sobre él. Según informan los medios locales, a través del equipo de Omar, la sustancia tenía un "fuerte olor" y posiblemente era vinagre.

En el momento de la agresión, la congresista reivindicaba la abolición ICE y la "dimisión o destitución" de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como han reclamado otros demócratas tras las muertes de Renee Nicole Good, de 37 años y madre de tres hijos; y Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos en el Centro Médico de Asuntos de Veteranos de Minneapolis. Dos manifestantes de nacionalidad estadounidense que fueron abatidos por los agentes federales este enero.

Como se aprecia en el vídeo, después de que el miembro de seguridad inmovilizara al agresor, se escucha a varias personas en el público exclamando con preocupación mientras la congresista insiste en seguir llevando a cabo el mitin. "Vamos a continuar. Estos malditos idiotas no van a salirse con la suya", se escucha decir a Omar entre aplausos. "Esta es la realidad que la gente como este hombre feo no entiende: Minnesota es fuerte y resistiremos frente a cualquier cosa que nos lancen", declaró tras retomar la palabra.

Una vez concluida su intervención, aseveró que ella "sobrevivió a la guerra" y que "definitivamente" sobrevivirá "a la intimidación" y a todo lo que esta gente pueda arrojarle. "Estoy construida para ser fuerte". El autor de este hecho, identificado como Anthony J. Kazmierczak, de 55 años, fue acusado de agresión en tercer grado e ingresado en la cárcel del condado de Hennepin, según recoge CNN.

Una retórica "deshumanizante"

El incidente fue rápidamente abordado por la Policía del Capitolio que, a través de un comunicado, lo tildó de "una decisión inaceptable" que será "respondida con justicia rápida". Por su parte, el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, publicó un mensaje en la red social X, mostrando su apoyo a Omar: "Nuestro estado ha sido destrozado por la violencia política durante el último año. La retórica cruel, incendiaria y deshumanizante de los líderes de nuestra nación debe cesar de inmediato".

También, diversos legisladores republicanos reaccionaron a este ataque. Entre ellos, Mike Lawler, representante por Nueva York, calificó el suceso de "inaceptable"; Mark Alford, congresista por Misuri, condenó el asalto "en los términos más enérgicos posibles"; y la representante Nancy Mace aseveró que "ningún funcionario electo debería sufrir agresiones físicas".

Una postura muy diferente a la adoptada por el presidente Trump quien, al ser preguntado por el suceso, rechazó las preguntas de la cadena ABC News y aseguró que no tenía interés en ver las imágenes. "No. No pienso en ella. Creo que es una impostora (...) Probablemente se roció con aerosol", aseguró el republicano según ABC News.

Desde su irrupción en la política en 2026, la congresista musulmana se ha convertido en una diana de los ataques de la Administración Trump, así como de aquellos sectores alineados con las acciones del ICE. Este lunes, incluso, el presidente señaló a la congresista demócrata por, según él, abandonar Somalia "sin nada" y tener ahora "un patrimonio de más de 44 millones de dólares". De hecho, según recoge CNN, Omar está siendo objeto de investigaciones por parte del Departamento de Justicia y de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes. En concreto, tanto el republicano como el presidente de la Comisión, el representante de Kentucky James Comer, anunciaron el lunes que las finanzas de la demócrata estaban siendo investigadas.