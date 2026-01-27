Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones por Minneapolis, Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional y en EEUU. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro. En EEUU crece la tensión por el papel de la policía de Trump contra la inmigración y sus asesinatos injustificables.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Una jueza analiza los argumentos contra el despliegue "sin precedentes" del ICE en Minnesota La jueza federal Kate M. Menéndez, que presidió este lunes una vista para decidir la legalidad o no del despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota, aseguró que "es evidente que nos encontramos en unos tiempos sorprendentemente inusuales" en relación a la muerte de Alex Pretti el pasado sábado por los disparos de agentes federales. La jueza, que ya dictaminó el pasado 16 de enero que los agentes federales no pueden detener a los manifestantes pacíficos que no obstruyan a las autoridades, señaló ayer que Minesota "tiene un conjunto de valores en torno a la aplicación de la ley migratoria, y la Administración.

La Casa Blanca evita disculparse por los calificativos utilizados contra segunda víctima en Minnesota La Casa Blanca evitó este lunes disculparse por los calificativos realizados por miembros del Gobierno de Donald Trump contra Alex Pretti, enfermero de 37 años, que murió por disparos de agentes federales el sábado pasado en Minnesota, al acusarlo de "asesino" o de ser un "terrorista doméstico" poco después del suceso. Al ser preguntada por qué distintos miembros de la Administración optaron por llegar a determinadas conclusiones cuando no se sabía mucho sobre el incidente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se escudó en que la situación está cambiando de manera muy rápida. "Esta ha sido una situación muy cambiante y que se ha desarrollado rápidamente durante todo el fin de semana. En cuanto al presidente Trump, en cuyo nombre hablo, ha dicho que quiere que la investigación continúe y que los hechos hablen por sí solos", respondió la portavoz.

Congresistas de EEUU condenan el ataque racista contra un legislador hispano en Sundance El Caucus Afroamericano del Congreso de Estados Unidos (CBC) condenó este lunes una agresión "racista y cobarde" que sufrió uno de sus miembros, el representante Maxwell Frost, durante su participación en el Festival de Sundance en Utah el pasado fin de semana. Frost, afrodescendiente nacido hace 29 años en Orlando (Florida) de madre puertorriqueña y padre haitiano, fue el primer miembro del Congreso de Estados Unidos de la Generación Z. "La agresión racista y cobarde contra nuestro colega, el congresista Maxwell Frost, en el Festival de Sundance este fin de semana es abominable e inaceptable", denunció en un comunicado el grupo de congresistas afroamericano.

La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de Pretti, tiroteado por agentes federales en Minnesota La Casa Blanca ha anunciado este lunes que hay una investigación abierta sobre la muerte del enfermero Alex Pretti, tiroteado durante el fin de semana por agentes federales durante una operación antiinmigración en Minneapolis, Minnesota. "La Administración está revisando todo lo relativo al tiroteo. Dejemos que se desarrolle la investigación", ha afirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa. Leavitt ha explicado que el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Federal de Investigación (FBI) están participando en la investigación el incidente.

La crisis de Minnesota divide a los republicanos Un creciente número de republicanos exigió una investigación exhaustiva después de que agentes federales dispararan y mataran a un manifestante en Minneapolis, una señal de inquietud dentro del partido por las agresivas tácticas migratorias de la Administración Trump. Las demandas de legisladores republicanos, gobernadores y otras voces prominentes de la base MAGA de Donald Trump ponen de relieve los riesgos políticos que enfrenta el Partido Republicano debido a la represión, mientras Estados Unidos se encamina hacia las elecciones de mitad de mandato en noviembre. En el horizonte se cierne una nueva amenaza de los demócratas de cerrar el Gobierno después de que agentes dispararan y mataran al enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti mientras estaba sometido y de rodillas. Momentos antes del tiroteo, un agente le había confiscado un arma que Pretti tenía permiso para portar. El representante Michael McCaul, republicano de Texas, pidió en una publicación en X una investigación "tanto para llegar al fondo de estos incidentes como para mantener la confianza de los estadounidenses en nuestro sistema judicial".

Trump mantiene confianza en la titular de Seguridad Nacional pese a la muerte en Minesota El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su confianza en la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a pesar del aumento de tensión en Minesota por la muerte de un segundo manifestante por disparos de un agente de inmigración, indicó este lunes la Casa Blanca a la cadena CNN. "La secretaria Noem continuará al frente del Departamento de Seguridad Nacional con la plena confianza del presidente", dijo un funcionario estadounidense a dicho medio de comunicación.

El Parlamento Europeo retrasa la decisión sobre el acuerdo comercial con EEUU El Parlamento Europeo retrasa hasta el 4 de febrero la decisión sobre si avanzará con el acuerdo comercial con Estados Unidos. Los negociadores del Parlamento Europeo lo debatirán la próxima semana.

Trump envía al "zar de las fronteras" a Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que enviará al "zar de las fronteras", Tom Homan, al estado de Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el marco de las manifestaciones por las redadas contra la migración. "Enviaré a Tom Homan a Minnesota esta noche. No ha estado involucrado en ese área, pero conoce y aprecia a mucha gente allí. Tom es duro, pero justo, y me informará directamente", ha señalado este lunes en un mensaje publicado en redes sociales.

China se reúne con principal organización islámica en pleno debate sobre la Junta de Paz El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, se reunió este lunes en Pekín con Husein Taha, secretario general de la OCI, la principal organización del mundo islámico, en un momento en el que el país asiático aún no ha hecho pública una respuesta a la invitación de Estados Unidos para sumarse a la llamada Junta de Paz, concebida inicialmente para supervisar el alto el fuego en Gaza. Taha encabeza la Organización de la Cooperación Islámica (OCI), integrada por 57 países, y durante el encuentro ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Palestina, informó hoy el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado. De acuerdo con la nota oficial, el responsable de la organización islámica elogió el papel de China en favor de una "solución integral, duradera y justa" de la cuestión palestina y expresó su deseo de que Pekín "siga desempeñando un papel mayor" en ese ámbito.