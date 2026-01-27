Crisis en el Caribe
Trump asegura que Cuba "está a punto de caer" porque ya no recibe petróleo de Venezuela
EFE
Washington
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Cuba "está a punto de caer" porque no recibe petróleo de Venezuela desde que Nicolás Maduro fue depuesto del poder.
"Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso", aseguró a la prensa antes de celebrar un mitin en Iowa.
(Habrá ampliación)
- Europa y Canadá frenan a Trump en tres días de geopolítica frenética en Davos y Bruselas
- Europa asume que la confianza con EEUU se ha roto y la ruptura es posible: 'Se ha cruzado un punto de no retorno
- La sensación térmica baja a -55 grados en partes de Canadá por una masa de aire ártico
- El accidente de Adamuz pone a prueba la estrategia de la empresa pública italiana que controla la mayoría de Iryo
- Agentes federales de inmigración desplegados por Trump matan a tiros a otro estadounidense en Mineápolis y la tensión se dispara
- Rusos y ucranianos se reúnen en Abú Dabi mientras Moscú continúa exigiendo la retirada del Donbás
- Europa, frente al reto común de la obsolescencia de sus redes ferroviarias
- Una megatormenta polar amenaza a 230 millones de personas en EEUU