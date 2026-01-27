Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tormenta Harry

Un pueblo de Sicilia, en alerta máxima por el derrumbe de una ladera que amenaza a decenas de casas

"La situación es crítica, sobre todo porque los crujidos continúan y la lluvia no ayuda ni a las operaciones de socorro ni a las inspecciones técnicas", dice el alcalde de Niscemi, donde han sido evacuadas casi 1.500 personas

Grave corrimiento de tierras en Niscemi, Sicilia, tras el paso de un temporal

Grave corrimiento de tierras en Niscemi, Sicilia, tras el paso de un temporal

Grave corrimiento de tierras en Niscemi, Sicilia, tras el paso de un temporal / ROSARIO CAUCHI / EFE / VÍDEO: EFE

Irene Savio

Irene Savio

Internacional
Cerca de 1.500 personas han sido evacuadas de sus casas en la localidad de Niscemi, en Sicilia, que vive en estos momentos horas dramáticas después de que una fuerte tormenta provocara el derrumbe de un largo tramo de la ladera que bordea la pequeña ciudad, lo que podría hacer caer al vacío a decenas de viviendas. El suceso se debe al paso de la tormenta Harry, que ha causado graves daños en el Mediterráneo central.

"Se trata de un dramático deslizamiento de tierra", ha explicado Massimiliano Conti, alcalde de Niscemi, localidad ubicada en el sur de la isla, en un vídeo publicado en redes sociales. "No se puede negar, estamos asustados", ha continuado Conti en la misma línea. "La situación es crítica, sobre todo porque los crujidos continúan y la lluvia no ayuda ni a las operaciones de socorro ni a las inspecciones técnicas", ha añadido posteriormente, en declaraciones al diario La Repubblica.

En el precipicio

De hecho, imágenes y vídeos difundidos en redes sociales muestran casas a centímetros de desplomarse por la ladera y caer al mar. Algo que, según Salvatore Cocina, director general de la Protección Civil de Sicilia, es posible que ocurra con todas las viviendas situadas en un radio de entre 50 y 70 metros del precipicio. Este temor se debe a que el deslizamiento de tierra comenzó a mostrar señales de movimiento el domingo, ya se ha desarrollado en un frente de unos 4 kilómetros y este martes también se desplomaron otros 10 metros.

Por ello, lo que también preocupa es que el municipio pueda quedar incomunicado. "Estamos vigilando la situación sin descanso, porque podría cambiar en cualquier momento", ha dicho al respecto Conti.

La furia de Harry

El ciclón Harry ha azotado con fuerza todo el sur de Italia desde la semana pasada y ha llegado a dejar olas de tamaño récord en Malta, una de las cuales alcanzó los 16 metros de altura, la más alta en la región desde que se tienen registros. No obstante, de momento, los daños más graves se concentran en Italia, donde el Gobierno de Giorgia Meloni ha declarado el estado de emergencia para Sicilia, Cerdeña y Calabria, destinándoles unos 100 millones de euros de forma inmediata.

Los daños, en efecto, serían particularmente graves. Según estimaciones, tan solo en la isla de Sicilia ascenderían a más de 1.000 millones de euros. Siempre a causa de Harry en los pasados días la Guardia Costera italiana informó de unos ocho barcos que salieron de Túnez con unos 380 migrantes a bordo y de los cuales se ha perdido el rastro.

