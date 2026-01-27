Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un juez de EEUU bloquea la deportación del niño de 5 años y su padre detenidos en Minnesota

El juez federal determina que no pueden ser devueltos a Ecuador de manera inmediata

Un cartel con la imagen del pequeño Liam Ramos.

Un cartel con la imagen del pequeño Liam Ramos. / EP

EFE

Washington
Un juez federal ha bloqueado este martes la posible deportación del niño de 5 años y su padre, detenidos la semana pasada en Minnesota, al determinar que no pueden ser devueltos a Ecuador de manera inmediata.

Liam Conejo Ramos, de 5 años, fue separado de su familia en la entrada de su casa en un suburbio de Mineápolis, después de que agentes federales detuvieran a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias y ambos permanecen desde entonces en un centro de detención de San Antonio, en Texas.

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de supervisar inmigración en EE.UU., aseguró que el padre del niño es un inmigrante indocumentado ecuatoriano y que los agentes se llevaron al niño porque el propio padre dijo que quería que se quedara con él.

Sin embargo, el abogado de la familia defiende lo ilegal de la detención de ambos ya que Conejo no cometió ningún delito y siguió "todos los protocolos establecidos" para solicitar asilo legalmente en Estados Unidos, incluyendo "presentarse a todas las audiencias judiciales" programadas.

La imagen del niño, con su gorro azul y la mochila del colegio, detenido por los agentes de inmigración ha dado la vuelta al mundo como un símbolo de los excesos de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Minnesota.

El estado de Minnesota se ha convertido en la zona cero de las protestas por el gran despliegue de agentes migratorios, unos 3.000 desde que empezó la operación a comienzos de este año, y en escenario de terror para muchos ciudadanos por las continuas redadas y detenciones y también por las muertes de ciudadanos a manos de estozs oficiales.

El fallecimiento de Alex Pretti tras recibir los disparos de agentes federales, la segunda de este tipo en lo que va del mes después de la de Renée Good, ha supuesto además un aparente punto de inflexión para la estrategia migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump.

Trump ha intentado rebajar la tensión anunciando que envía a Mineápolis al zar de la frontera, Tom Homan, responsable de la política de deportaciones masivas, quien será su único interlocutor sobre el terreno, en lugar del polémico Greg Bovino, alto funcionario de la patrulla fronteriza que ha dirigido las grandes redadas en la ciudad.

El presidente mantuvo además una conversación telefónica con el gobernador del estado, Tim Walz, y el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, con quien dijo estar de acuerdo en la necesidad de calmar la situación en Minnesota.

