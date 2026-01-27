Temor y revuelo en Italia por la presencia de agentes de ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

Las polémicas y protestas contra la policía migratoria de Donald Trump cruzan el Atlántico y llegan hasta Italia, donde se ha confirmado que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tendrán presencia en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. La información, que circulaba desde la semana pasada —tal como adelantó este diario—, ha sido confirmada este martes por el propio cuerpo policial, alimentando una ola de desaprobación pública que ya se venía gestando desde hace días en el país transalpino y que está salpicando al Gobierno de Giorgia Meloni.

El propio alcalde de Milán, Giuseppe Sala, de centro-izquierda, no ha usado medias tintas. Según ha explicado, no quiere a ICE en su ciudad. "Está claro que no son bienvenidos en Milán", ha dicho, poniendo a continuación en entredicho la postura del Ejecutivo italiano. "Me pregunto: ¿podremos decir que 'no' alguna vez a Trump? Estos agentes no tienen que estar en Italia porque no respetan nuestros métodos democráticos de garantizar la seguridad", ha argumentado. "Es un cuerpo que actúa ilegalmente y que mata", ha añadido, en declaraciones recogidas por Il Corriere.

Sala se ha pronunciado de esta manera después de que el propio ICE confirmara su despliegue. "En los Juegos Olímpicos, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional [Homeland Security Investigations] de ICE estará apoyando al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EEUU y al país anfitrión para evaluar y mitigar los riesgos provenientes de organizaciones criminales transnacionales", ha señalado el cuerpo en una nota recogida por la agencia francesa AFP. En otras palabras, los agentes del ICE serán parte de la delegación estadounidense que se trasladará a Milán y Cortina, aunque "todas las operaciones de seguridad permanecen bajo la autoridad italiana", han añadido.

Indignación pública

Con ello, el temor ahora es que se produzcan protestas callejeras. Esta situación "pone en dificultad al Gobierno, no a nivel operacional, sino a nivel político", ha subrayado el diario Repubblica, al poner énfasis en el bajo apoyo que la Administración de Donald Trump tiene entre los ciudadanos italianos. De hecho, según algunos de los últimos sondeos, dos tercios de los ciudadanos del país reprueban a Trump y sus métodos. Tanto es así que, ya en los pasados días, cuando la información aún no había sido confirmada, se habían multiplicado las peticiones de firmas en línea contra la presencia de ICE en Italia.

También en otros frentes la polémica ha escalado rápido. Senadores del Partido Democrático (PD), la principal formación de centro‑izquierda, incluso llegaron a presentar preguntas parlamentarias exigiendo saber qué datos e informacion de ciudadanos italianos y europeos serán entregados a "los milicianos del presidente Trump". "El Gobierno tiene que respondernos inmediatamente […] se trata de una cuestión delicada que no puede ser abordada con ligereza", ha señalado la senadora Cristina Tajani.

Tajani no ha sido la única. Desatada la polémica, Carlo Calenda, exministro y líder del partido centrista Azione (Acción), ha dicho que "ICE no debe poner un pie en Italia". En su opinión, "se trata de una milicia violenta, mal preparada y fuera de control". Y así también Luana Zanella, portavoz de Alianza Verde e Izquierdas, quien ha acusado a ICE de ser "un cuerpo armado" de "naturaleza violenta y brutal".

Meloni a contrapié

La ferocidad de la indignación pública italiana parece haber tomado al Gobierno de Meloni a contrapié. Tanto que en los pasados días diversos líderes de esta coalición lanzaron todo tipo de mensajes ambiguos sobre la cuestión. Por ejemplo, el Ministerio del Interior llegó a decir que no le constaba que agentes de ICE fueran parte la delegación estadounidense. Sin embargo, luego también aclararon que la composición de la escolta todavía no había sido comunicada a las autoridades italianas. Y el propio ministro, Matteo Piantedosi, defendió que "cada delegación pueda proteger a sus miembros del modo en que estime oportuno". Además, a su parecer, en el caso de que hubiera presencia de agentes de ICE durante los Juegos, "no habría nada extraño".

Más confuso aún fue el presidente de la región de Lombardía, Attilio Fontana, dirigente de la Liga, formación integrante de la coalición de gobierno. "ICE estará aquí solo para proteger al vicepresidente J. D. Vance y a Marco Rubio", afirmó en una entrevista televisiva que este lunes se difundió como la pólvora. "Será únicamente con fines defensivos, por si alguien les da un empujón o algo así", añadió. Sin embargo, horas después, su oficina matizó las declaraciones, señalando que Fontana hablaba de una "hipótesis". Una "hipótesis" que, en verdad, era realidad.