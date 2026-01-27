Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

España seguirá reforzando el sistema energético ucraniano ante los ataques rusos El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado a su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, que España seguirá reforzando su sistema energético frente a los "inaceptables" ataques rusos para que los ciudadanos de Ucrania tengan luz y calefacción. "Apoyamos a Ucrania de todas las formas posibles para alcanzar una paz justa y duradera", ha añadido el ministro a través de la red social X, después de que Sibiga le llamara por teléfono para informarle de los efectos de los ataques masivos al sistema energético ucraniano que Rusia ha llevado a cabo desde el pasado 9 de enero. España ya ha suministrado a Ucrania en diversas fases de la guerra generadores eléctricos y medios de defensa antiaérea.

Rutte dice que un ejército europeo duplicaría a la OTAN: "A Putin le encantaría" El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este lunes que una fuerza de defensa de la Unión Europea (UE) se duplicaría con la Alianza, y consideró que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, estaría "encantado" con una iniciativa que "complicaría las cosas" para los aliados. "Creo que habría mucha duplicación. Le deseo suerte (a la UE) si quiere hacerlo, porque tendrá que encontrar a dos (sic) hombres y mujeres uniformados que se sumarían a lo que ya habría y complicaría las cosas. Creo que a Putin le encantaría. Así que piénsenlo de nuevo", afirmó Rutte en una comparecencia ante las comisiones de Exteriores y Defensa del Parlamento Europeo. Rutte se manifestó así en respuesta a preguntas de eurodiputados, sobre la posibilidad de que la UE impulse un ejército europeo en sus esfuerzos por cobrar más autonomía en defensa, especialmente en un momento de tensión con Estados Unidos.

Alemania muestra a Lituania apoyo para asegurar su espacio aéreo ante la amenaza híbrida El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, reafirmó este lunes su apoyo a la protección del espacio aéreo de Lituania, en un contexto en el que el país báltico ha sufrido perturbaciones en su espacio aéreo por la presencia de globos de contrabando que Vilna denuncia como acciones híbridas. "Puedo asegurarles una vez más que estamos de su lado, Alemania apoya la seguridad del espacio aéreo lituano", dijo Pistorius, cuyo país contribuye, entre otras, a la misión de la OTAN Policía Aérea del Báltico. Pistorius realizó estas declaraciones de apoyo a Lituania en una rueda de prensa en Berlín junto a su homólogo lituano, Robertas Kaunas, responsable político de una región que, según el alemán, se encuentra particularmente afectada por las provocaciones híbridas de Rusia.

Bruselas da vía libre al segundo paquete de préstamos para defensa a otros ocho países de la UE La Comisión Europea ha dado luz verde este lunes al segundo paquete de préstamos para la adquisición conjunta de material de defensa, dentro del instrumento SAFE --por sus siglas en inglés--, por los que otros ocho países del bloque comunitario dispondrán de 74.000 millones, después de aprobar el pasado 15 de enero una primera ola de financiación. A raíz de la aprobación del primer paquete de préstamos a ocho países --entre los que figuraba España, que recibirá 1.000 millones de euros--, el Ejecutivo comunitario ha aprobado ahora la ayuda financiera a Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Finlandia.

Rutte vuelve a aliarse con Trump e insta a que Ucrania use el préstamo de la UE para comprar armas de EEUU El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha instado a la Unión Europa a dar una mayor flexibilidad a Ucrania para usar el préstamo de 90.000 millones que los estados miembro darán a Kiev para cubrir sus necesidades de financiación en 2026 y 2027, permitiendo la compra de armamento a Estados Unidos dado que la UE no puede "ni de lejos" cubrir las necesidades de defensa ucranianas.

Posible negociación pese a que Rusia sigue con sus reivindicaciones sin cambios Rusia con sus objetivos bélicos originales y rechaza las garantías de seguridad occidentales para Ucrania, en medio de continuos informes de que las negociaciones se reanudarán en los próximos días. Las delegaciones ucraniana y rusa podría volverse a reunir en Abu Dabi el 1 de febrero. El enviado especial de EEUU para Oriente Próximo, Steve Witkoff, dio por hecho que las negociaciones continuarán, pero Rusia considera fundamental que Ucrania tenga una absoluta neutralidad y un claro estatus no nuclear, restaurar las protecciones para los rusos étnicos y los rusoparlantes en Ucrania, y que se hagan elecciones en Ucrania. El asunto más espinoso son esas garantías de seguridad que exige Ucrania, incluido el despliegue de un contingente extranjero de mantenimiento de la paz en Ucrania. Rusia se opone a ello.

Eslovaquia y Hungría llevarán al TJUE la prohibición europea de importar gas ruso Eslovaquia y Hungría han anunciado este lunes que llevarán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la prohibición acordada en el seno de la Unión Europea para importar gas ruso, horas después de que los 27 aprobaran la eliminación gradual desde 2027 de las compras energéticas rusas, en un intento por dañar los ingresos de Moscú procedentes de la energía. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjarto, ha anunciado que presentará una queja ante el TJUE en cuanto se haga pública de manera oficial esta prohibición, enmarcada en el plan conocido como REPowerEU, con el que la UE busca eliminar su dependencia de los combustibles fósiles rusos antes de 2030.