DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Israel repatrió los restos de Ran Gvili, su último rehén en Gaza El ejército israelí repatrió este lunes el cuerpo de Ran Gvili, el último rehén retenido en la Franja de Gaza. Su retorno pone fin a un doloroso capítulo para un país profundamente marcado por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Este anuncio pone fin a un largo proceso para localizar y repatriar al último de los 251 rehenes secuestrados por los milicianos del movimiento islamista palestino Hamás durante el ataque sin precedentes en territorio israelí en 2023, que desató la guerra en Gaza. Gvili era un oficial en la unidad de élite de la policía israelí, la Yasam, que estaba de baja médica el día en que Hamás lanzó el ataque. En una ceremonia realizada en una base militar cerca de Gaza, el padre de Ran, Ytzik Gvili se dirigió a su ataúd y le dijo: "Deberías ver los honores. Estoy muy orgulloso de ti". Su madre, Talik, afirmó que su retorno "cierra el círculo".

El ministro de Exteriores turco analiza con Hamás la segunda fase del plan de paz en Gaza El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, se reunió este lunes en Ankara con Jalil al Haya, negociador jefe del grupo islamista palestino Hamás, para hablar de cómo evoluciona la segunda fase del plan de paz para Gaza y de la situación humanitaria en la Franja. El Ministerio de Exteriores publicó varias fotos de Fidan y del negociador palestino junto a sus delegaciones. El ministro turco fue designado este mes por la Casa Blanca como uno de los once miembros del 'comité ejecutivo para Gaza', uno de los cuatro órganos creados por el presidente estadounidense, Donald Trump. para pacificar y gestionar la Franja de Gaza bajo su dirección.

Guterres pide avanzar en los acuerdos para Gaza tras la recuperación del último cuerpo israelí El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido este lunes avanzar en los acuerdos para el futuro de la Franja de Gaza tras la recuperación del último israelí fallecido que quedaba en el enclave palestino desde los ataques del 7 de octubre de 2023, que desató la ofensiva militar que ha dejado más de 71.600 palestinos muertos. "La plena aplicación de los acuerdos de alto el fuego en Gaza es absolutamente crucial. (Guterres) insta a todas las partes a avanzar de buena fe y sin demora en las fases posteriores, a facilitar el acceso humanitario sostenido y sin trabas, incluso a través del cruce de Rafá, y a respetar el Derecho Internacional Humanitario", ha declarado su portavoz, Stéphane Dujarric.

Israel mata a un expresentador de la televisión de Hizbulá con un ataque de dron en Líbano Un expresentador de la televisión del grupo chií libanés Hizbulá, Al Manar, murió este lunes en el bombardeo de un dron israelí contra el vehículo en el que viajaba por la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, informaron diversas fuentes. "Un ataque del enemigo israelí en la localidad de Tiro causó el fallecimiento de un ciudadano y heridas a otros dos", indicó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin ofrecer detalles sobre sus identidades, como viene siendo habitual.

Netanyahu: "La siguiente etapa es el desarme de Hamás no la reconstrucción de Gaza" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes ante el pleno de la Knéset (el Parlamento israelí) que, tras la recuperación de los restos del último rehén en Gaza, "la siguiente etapa es el desarme de Hamás" y no la reconstrucción del devastado enclave. "Estamos al comienzo de la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza. La siguiente etapa no es la reconstrucción, sino el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza", aseveró el líder israelí.

Israel borra del mapa la última aldea beduina palestina al sur del Valle del Jordán Ya no queda nada de lo que fue la aldea palestina de pastores beduinos de Ras Ein al Auja, la más grande del 'Área C' de Cisjordania ocupada y la última que aún existía en el sur del Valle del Jordán. Anoche, la última familia de sus 700 habitantes recogió sus pertenencias y huyó, tras años de acoso a manos de colonos israelíes.

Israel pudo identificar al rehén hallado en Gaza por sus piezas dentales Las autoridades israelíes lograron identificar este lunes restos encontrados en un cementerio de la Franja de Gaza como los correspondientes al último rehén que quedaba allí, el policía Ran Gvili, gracias a sus piezas dentales, informó un responsable militar. La misma fuente indicó que la operación para encontrar el cuerpo de Gvili comenzó ayer domingo por la mañana, basada en "información recibida" de que podía estar en un cementerio del barrio de Shujaia de la ciudad de Gaza (norte del enclave).

Netanyahu ante el Parlamento israelí: "Ya no hay rehenes en Gaza" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró este lunes ante el pleno de la Knéset (Parlamento israelí) que "ya no hay rehenes en Gaza", tras el hallazgo de los restos del último cautivo en la Franja palestina, el policía Ron Gvili. "Mis amigos, compañeros miembros de la Knéset, hace poco devolvimos a Ron Gvili, un héroe de Israel. Ya no hay rehenes en Gaza", dijo durante una sesión especial en honor del primer ministro albanés, Edi Rama. Netanyahu prosiguió felicitando a los comandantes y a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y del Shin Bet (servicio de inteligencia interior) por "la perfecta ejecución de esta sagrada misión". También expresó su gratitud al presidente estadounidense, Donald Trump; al enviado estadounidense, Steve Witkoff, y a Jared Kushner, yerno de Trump, "por su gran apoyo".

Israel localiza e identifica los restos del último rehén que quedaba en Gaza El Ejército de Israel localizó e identificó los restos del policía israelí Ran Gvili, el último rehén que quedaba en la Franja de Gaza tras los ataques que Hamás lanzó el 7 de octubre de 2023, según informó este lunes en un comunicado. "Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes del Ejército informaron a la familia del rehén fallecido, el sargento Ran Gvili, que su ser querido ha sido identificado y será devuelto para su entierro", recoge el comunicado castrense.