Suceso en Barcelona
EEUU denuncia el "acto atroz de antisemitismo" en el cementerio judío de Les Corts
El Ayuntamiento de Barcelona ha tildado de "intolerables" los ultrajes en varias sepulturas
La comunidad judía denuncia vandalismo contra varias tumbas en el cementerio de Les Corts de Barcelona
EP
Estados Unidos ha mostrado su "indignación" por el ataque vandálico contra tumbas del recinto judío del Cementerio de Les Corts, un episodio que ha denunciado como un "acto atroz de antisemitismo".
"Estoy indignado por la profanación de un cementerio judío en Barcelona. Se trata de un acto atroz de antisemitismo destinado a intimidar a las comunidades judías y socavar la libertad religiosa", ha señalado el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial para Combatir el Antisemitismo del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En este sentido, ha expresado su solidaridad con la comunidad judía en Barcelona tras el ataque a las tumbas en el Cementerio de Les Corts, instando a que las autoridades competentes "identifiquen rápidamente a los autores y les hagan rendir cuentas". "Aplaudo a las fuerzas del orden locales, que nos han asegurado que están trabajando para llevar a estos autores ante la justicia", ha resumido Kaploun.
El Ayuntamiento de Barcelona tildó los ataques de "intolerables", apuntando que "atentan contra la dignidad de los difuntos, el respeto debido a los espacios de duelo y la convivencia". El propio alcalde, Jaume Collboni, condenó el episodio y señaló que "el odio no tiene cabida en una Barcelona plural y respetuosa".
