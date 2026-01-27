Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAlternativas RodaliesUE IndiaAsesinato SuecaJoseph borrascaRegularización inmigrantesAyusoTeletrabajoMichael SchumacherQuequéMarruecosInquilinos
instagramlinkedin

Suceso en Barcelona

EEUU denuncia el "acto atroz de antisemitismo" en el cementerio judío de Les Corts

El Ayuntamiento de Barcelona ha tildado de "intolerables" los ultrajes en varias sepulturas

La comunidad judía denuncia vandalismo contra varias tumbas en el cementerio de Les Corts de Barcelona

Una de las tumbas vandalizadas en el cementerio de Les Corts.

Una de las tumbas vandalizadas en el cementerio de Les Corts. / FCJE

EP

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos ha mostrado su "indignación" por el ataque vandálico contra tumbas del recinto judío del Cementerio de Les Corts, un episodio que ha denunciado como un "acto atroz de antisemitismo".

"Estoy indignado por la profanación de un cementerio judío en Barcelona. Se trata de un acto atroz de antisemitismo destinado a intimidar a las comunidades judías y socavar la libertad religiosa", ha señalado el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial para Combatir el Antisemitismo del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En este sentido, ha expresado su solidaridad con la comunidad judía en Barcelona tras el ataque a las tumbas en el Cementerio de Les Corts, instando a que las autoridades competentes "identifiquen rápidamente a los autores y les hagan rendir cuentas". "Aplaudo a las fuerzas del orden locales, que nos han asegurado que están trabajando para llevar a estos autores ante la justicia", ha resumido Kaploun.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Barcelona tildó los ataques de "intolerables", apuntando que "atentan contra la dignidad de los difuntos, el respeto debido a los espacios de duelo y la convivencia". El propio alcalde, Jaume Collboni, condenó el episodio y señaló que "el odio no tiene cabida en una Barcelona plural y respetuosa".

TEMAS

  1. Europa y Canadá frenan a Trump en tres días de geopolítica frenética en Davos y Bruselas
  2. Europa asume que la confianza con EEUU se ha roto y la ruptura es posible: 'Se ha cruzado un punto de no retorno
  3. La sensación térmica baja a -55 grados en partes de Canadá por una masa de aire ártico
  4. El accidente de Adamuz pone a prueba la estrategia de la empresa pública italiana que controla la mayoría de Iryo
  5. Agentes federales de inmigración desplegados por Trump matan a tiros a otro estadounidense en Mineápolis y la tensión se dispara
  6. Rusos y ucranianos se reúnen en Abú Dabi mientras Moscú continúa exigiendo la retirada del Donbás
  7. Europa, frente al reto común de la obsolescencia de sus redes ferroviarias
  8. Una megatormenta polar amenaza a 230 millones de personas en EEUU

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Se abre un mercado gigantesco para automóvil, maquinaria, vino y aceite de oliva: las claves del acuerdo comercial UE-India

Se abre un mercado gigantesco para automóvil, maquinaria, vino y aceite de oliva: las claves del acuerdo comercial UE-India

Temor y revuelo en Italia por la presencia de agentes del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

Temor y revuelo en Italia por la presencia de agentes del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

Arranca el juicio contra Meta, TikTok y YouTube por alimentar una crisis de salud mental entre los jóvenes

Arranca el juicio contra Meta, TikTok y YouTube por alimentar una crisis de salud mental entre los jóvenes

Grave corrimiento de tierras en Niscemi, Sicilia, tras el paso de un temporal

EEUU denuncia el "acto atroz de antisemitismo" en el cementerio judío de Les Corts

EEUU denuncia el "acto atroz de antisemitismo" en el cementerio judío de Les Corts

¿Censura, apagón o ambos? Usuarios de TikTok denuncian que la app veta vídeos sobre el tiroteo de Mineápolis

¿Censura, apagón o ambos? Usuarios de TikTok denuncian que la app veta vídeos sobre el tiroteo de Mineápolis

Francia da un paso más en la prohibición de las redes sociales a menores de 15 años

Francia da un paso más en la prohibición de las redes sociales a menores de 15 años