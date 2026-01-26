Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones por Groenlandia, Irán y Venezuela

Crecen los frentes abiertos por el presidente de EEUU, Donald Trump, en el tablero internacional. A la intervención en Venezuela, donde EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro y lo puso en manos de tribunales estadounidenses por narcotráfico, siguió la amenaza de hacerse con la isla danesa de Groenlandia. También apunta a Cuba. La última amenaza ha sido la posible intervención militar de EEUU en Irán en favor de los opositores que protestan contra un régimen que está respondiendo con mano de hierro.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de la escalada de tensión internacional de la mano de Donald Trump.

Trump dice que se está investigando el asesinato de Pretti en Minneapolis El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmo el domingo que se está investigando el incidente en el que resultó muerto Alex Pretti en Minneapolis, por disparos de un agente de inmigración e indicó su disposición a retirar a los agentes de la ciudad, aunque no mencionó fecha alguna.

Idoya Noain De agencia migratoria a fuerza paramilitar: la transformación de ICE en la era Trump De agencia migratoria a fuerza paramilitar: la transformación de ICE en la era Trump, por Idoya Noain.

Los líderes de Dinamarca y Groenlandia discuten preacuerdo de Trump con OTAN sobre la isla La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, analizaron este viernes el preacuerdo alcanzado entre EEUU y la OTAN en Davos para reforzar la seguridad en esta isla y en el Ártico y abordaron la vía diplomática conjunta que pretenden seguir. "Jens-Frederik Nielsen y yo necesitamos estar juntos en estos tiempos, así que lo llamaría un día de trabajo en el que preparamos los siguientes pasos del Reino de Dinamarca", dijo Frederiksen a la televisión pública danesa DR desde la capital groenlandesa de Nuuk. Frederiksen resaltó que la situación creada por la ambición del presidente estadounidense, Donald Trump, de controlar Groenlandia sigue siendo "grave" y enfatizó que ahora seguirá la vía diplomática y política junto con Groenlandia, territorio autónomo danés.

El príncipe Enrique pide respeto al sacrificio de soldados de la OTAN, tras el desprecio de Trump El príncipe Enrique del Reino Unido pidió este viernes que se reconozca "con respeto" el sacrificio de los soldados de la OTAN en la guerra de Afganistán, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que permanecieron alejados del frente. En un comunicado, el duque de Sussex, que esta semana estuvo en Londres para declarar en un juicio contra el grupo mediático ANL, recordó que los miembros de la Alianza Atlántica acudieron en ayuda de EEUU cuando este país invocó en 2001 el artículo 5 de apoyo mutuo "por primera -y única- vez en la historia". "Esto significaba que cada nación aliada estaba obligada a apoyar a Estados Unidos en Afganistán, en defensa de nuestra seguridad compartida. Los aliados respondieron a esa llamada", afirmó el hijo menor del rey Carlos III.

Trump renueva las amenazas a Irán y dice que Armada se dirige a Oriente Próximo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivó sus amenazas de usar la fuerza militar contra la cúpula dirigente de Irán en medio de una violenta represión de protestas a nivel nacional, al decir la noche del jueves que buques de la Marina de Estados Unidos se dirige a Oriente Próximo. "Tenemos una gran flotilla yendo en esa dirección y veremos qué sucede", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One la noche del jueves, mientras regresaba de Davos, Suiza. "Preferiría que no ocurriera nada, pero los estamos observando muy de cerca".

EEUU sanciona a una red de buques y empresas vinculadas a la 'flota fantasma' de Irán Las autoridades de Estados Unidos han anunciado este viernes la imposición de un nuevo paquete de sanciones contra ocho empresas y nueve buques cisterna supuestamente vinculados a la llamada 'flota fantasma' de Irán, una medida con la que buscan reducir las exportaciones de petróleo desde suelo iraní en plena ola de protestas contra el Gobierno, que se han saldado con más de 3.000 muertos, según informaciones de defensa de los Derechos Humanos. "En plena represión brutal contra los manifestantes pacíficos que protestan en Irán y ante el corte total del acceso a Internet para poder consolidar estos abusos, Estados Unidos ha aumentado la presión sobre la flota fantasma del régimen", ha indicado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado.

Merz afirma que Europa se defenderá de amenazas de aranceles con todos los medios posibles El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este viernes que Europa está preparada para defenderse "con todos los medios posibles" de las amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos, tras reunirse en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. "Nos defenderemos con todos los medios posibles. Que los países de todo el mundo sepan que estamos preparados para defendernos", dijo Merz en una comparecencia a los medios, al referirse a "las amenazas" del presidente estadounidense "que no han sucedido".

La OTAN y Dinamarca acuerdan reforzar la seguridad en el Ártico El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, acordaron este viernes reforzar la seguridad en el Ártico, tras el giro de timón del presidente estadounidense Donald Trump, que retiró su amenaza de tomar Groenlandia por la fuerza. "Estamos de acuerdo en que la OTAN debe aumentar su compromiso en el Ártico. La defensa y la seguridad en el Ártico son una cuestión que concierne a toda la alianza", escribió Frederiksen en X, tras reunirse con Rutte en Bruselas y antes de un viaje a Nuuk, la capital de Groenlandia. Las amenazas de Trump sobre esta isla del Ártico, un territorio autónomo danés, envenenaron las relaciones entre Europa y Washington.

Más de 5.000 muertos en protestas en Irán, según oenegé radicada en EEUU Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5.000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad. Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado. La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas; incluyendo 4.714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.