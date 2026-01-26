Robles vuelve a abrir la puerta a un envío de militares españoles a Groenlandia ante la "inaceptable" presión de Trump

"Garantizando la paz, la seguridad y el respeto al Derecho Internacional, en Groenlandia o en cualquier sitio, van a estar nuestras fuerzas armadas", ha asegurado la ministra de Defensa, Margarita Robles, este lunes en el Congreso. Para Robles es "absolutamente inaceptable conceptualmente que un socio de la Alianza Atlántica decida que quiere entrar en un espacio que tiene un estatus especial con otro miembro de la Alianza Atlántica. Es una vulneración del ordenamiento jurídico internacional".

Durante una comparecencia ante la Comisión de Defensa de la Cámara Baja para informar de las misiones de los militares españoles en el exterior, Robles no ha perdido oportunidad de enviar mensajes a Donald Trump como este -sin más concreción- referido a la isla ártica que amenaza Estados Unidos; también uno expreso, deplorando -como otros dirigentes europeos- sus palabras sobre una falta de implicación de los aliados europeos de la OTAN en Afganistán y exigiendo respeto para España.

La ministra ha aludido también, en este caso sin nombrarle, al reproche de Trump a España por negarse a comprometer el 5% de su PIB en gasto militar. "No se trata de una cuestión de porcentajes a conveniencia de determinados países -ha subrayado-; se trata de ser eficaces, cumplir nuestros compromisos de garantizar la paz, la seguridad, el Derecho Internacional. Ha completado su posición diciendo que "aquí no se trata de hacer promesas que ya veremos dentro de diez años si se cumplen o no; aquí se trata del día a día".

"España no da lecciones a nadie, pero tampoco admite lecciones de nadie", ha enfatizado Robles para coronar sus mensajes a la Casa Blanca, asegurando que "vamos a continuar como un actor responsable".

Ucrania

Esta comparecencia de la ministra podía haber sido momento adecuado para comentar un anuncio de envío de tropas españolas a una futura misión de paz y estabilización en Ucrania cuando llegue un alto el fuego, pero todo está pospuesto: la catástrofe ferroviaria de Adamuz llevó a suspender y aplazar la reunión en Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para tratar de ese compromiso de España. Solo ha habido este lunes una velada alusión de la ministra a "probables incrementos de la aportación española en el flanco Este".

Referido a Ucrania, y dado que "las conversaciones de paz parece que no van avanzando", Robles ha recordado que "estas últimas semanas han sido especialmente duras no solo en el campo de batalla, sino también para la población civil", sin calefacción ni agua caliente a 17 grados bajo cero.

A falta de paz, Robles ha afirmado la continuidad de la misión europea EUMAM para la formación de soldados ucranianos. España, con 8.316 combatientes adiestrados en 199 módulos de formación distintos, ha enseñado al 10% de los 83.000 que ya han recibido entrenamiento en toda Europa.

El envío de tropas españolas a Ucrania parece quedar en asunto a largo plazo, pues "las garantías de seguridad de la Coalición de Voluntarios han de ir colgadas de un acuerdo de paz, un acuerdo de paz que está siendo muy complicado". La razón: "Putin está poniendo todo tipo de obstáculos".

Mal momento para la OTAN

Un total de 21.696 militares españoles han participado en misiones en el exterior a lo largo de 2025 en diversas rotaciones. Es el principal dato cuantitativo ofrecido por la ministra a lo largo de su comparecencia. Robles ha enmarcado las misiones internacionales de los ejércitos españoles en un "contexto marcado por guerras de agresión y déficit de gobernanza". Ha admitido Robles, en turno de respuestas, que "la OTAN está en un momento complicado", pues "la administración [de Joe] Biden hizo una apuesta por la OTAN, y la administración Trump estamos viendo que da un paso adelante y otro atrás".

Los cerca de 4.000 militares desplegados por Defensa a diario en el exterior se mueven en "una situación geopolítica que se caracteriza por su inestabilidad, con un incremento generalizado de la tensión".

Ha dicho Robles que la tensión en Venezuela, "donde se ha vulnerado el marco jurídico internacional" y en torno a Groenlandia, "ponen de manifiesto la necesidad de un liderazgo fuerte y sólido de la UE para el mantenimiento de un orden internacional basado en reglas". Tras describir el panorama, ha sentenciado la titular de Defensa: "La autonomía estratégica de la UE es hoy más importante y necesaria que nunca".

Flanco Este

Robles ha colocado en el frontis de su comparecencia las misiones españolas para la disuasión a Rusia en el flanco Este europeo. Y más cuando "Estados Unidos está haciendo una retirada muy importante de fuerzas en Europa", en una estrategia que dejaría su despliegue, según prevé, "en una presencia testimonial".

Pero ese repliegue norteamericano ocurre cuando se deja sentir intensamente sobre Europa el aliento ruso. Ha dado otro dato Robles acerca de la amenaza: las misiones de policía aérea de los cazas españoles en el Báltico tuvieron que responder con salidas disuasorias a un total de 35 incursiones rusas en el espacio aéreo de la Alianza Atlántica durante 2025.

En materia de defensa aérea, España desplegó seis cazas Eurofighter en Rumanía, otros seis cazas F18 en Rumanía y una escuadrilla aumentada de 8 a 10 cazas y un avión A400 de repostaje en Lituania, más un radar del destacamento Tigru en Rumanía y 87 militares sirviendo a una unidad Nasams de defensa antiaérea en Letonia.

A lo largo del año pasado, España desplegó 541 militares de Tierra en Letonia, con un subgrupo táctico mecanizado y una unidad de guerra electrónica como principales fuerzas. Pero ha sido Eslovaquia la presencia más destacada. España lidera el grupo multinacional de combate escalable a brigada en ese sector con 874 militares desplegados en 2025.

África y Oriente Medio

En esta comparecencia en el Congreso, Robles ha dejado caer alguna insinuación, sin más detalles, sobre la posible participación de España en una futura fuerza de paz en Gaza, "una fuerza internacional de estabilización, siempre que se reúnan las condiciones necesarias para el éxito de la misión encomendada".

Lo ha presentado como un futurible; Robles ve más sólida la previsión de "apoyar a gobiernos moderados y reforzar a las fuerzas de seguridad del Líbano". En el compromiso de Naciones Unidas con la paz en el Líbano, España ha seguido siendo nación líder en el sector Este de la misión FINUL de cascos azules, con 646 militares desplegados. "Israel se comprometió a replegarse a su territorio, pero eso no ha sido así. Israel mantiene cinco posiciones en la zona y ha habido un acto de acometimiento a fuerzas españolas", ha denunciado la ministra.

Ha señalado Margarita Robles también el peligro en el Sahel, que siempre cita cuando comparece para hablar de misiones en el exterior. "Todos somos conscientes de que Rusia se está extendiendo por el Sahel, y hay países como la República Centroafricana (RCA), en el que el control por Rusia es total y absoluto. La UE, con la retirada de Mali, ha dejado la zona desprovista de una presencia muy importante para Europa".

La presencia española en la zona e ha reducido desde la decisión europea de retirada, si bien Defensa mantiene a siete militares en la RCA y diversos despliegues navales en el golfo de Guinea. Además, ha destacado Robles el mantenimiento de 20 militares en Mogadiscio, dentro de la misión europea de asistencia a Somalia, y el liderazgo de la Armada en la operación Atalanta en el Índico cuando "el número de actos de piratería ha sufrido un importante repunte" en esas aguas, siendo España, además, el único país que ha mantenido de forma ininterrumpida un destacamento aéreo en la base de Djibuti, en el cuerno de África.