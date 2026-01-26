DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Asociación de Prensa Extranjera condena el asesinato de tres fotoperiodistas en Gaza

La Asociación de Prensa Extranjera (FPA por sus siglas en inglés) ha condenado el asesinato de tres fotoperiodistas palestinos en Gaza ocurrido a manos del Ejército israelí este miércoles, según ha hecho saber mediante un comunicado publicado en sus canales oficiales. "Una vez más, periodistas fueron asesinados por ataques militares israelíes mientras ejercían sus funciones profesionales", denunció la FPA en su mensaje. El suceso ocurrió en el corredor de Netzarim (centro de la Franja de Gaza), cuando un vehículo del Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza, en el que viajaban tres fotoperiodistas, fue bombardeado por drones israelíes. El Ejército israelí se pronunció al respecto asegurando, sin aportar pruebas y como hace de manera habitual, que "identificaron a varios sospechosos que operaban un dron afiliado a la organización terrorista Hamás" y que los atacaron al representar una "amenaza" para sus tropas.

"La FPA se une a la AFP para pedir una investigación completa, rápida y transparente e insta a Israel a detener los ataques contra periodistas", reclama la asociación en su nota, donde añade que "demasiados periodistas en Gaza han sido asesinados sin justificación, mientras que Israel continúa negando a los medios de comunicación internacionales independientes el acceso al territorio". El lunes 26 de enero, la Asociación de la Prensa Extranjera presentará una nueva petición ante el Supremo israelí solicitando el acceso independiente de la prensa a Gaza, una postura que llevan manteniendo desde septiembre de 2024 ante los continuos obstáculos en distintas instancias por parte del Gobierno de Israel.