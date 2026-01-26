DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente. La inestabilidad sigue en todo Oriente Próximo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Israel acuerda una "reapertura limitada" del paso fronterizo de Rafah
Israel anunció el lunes una "reapertura limitada" del cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, previsto en el acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, luego de conversaciones con enviados estadounidenses en Jerusalén. "Como parte del plan de 20 puntos del presidente (estadounidense, Donald) Trump, Israel ha aceptado una reapertura limitada del cruce de Rafah solo para el paso de peatones, sujeta a un mecanismo de inspección israelí completo", informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en la plataforma X. El paso fronterizo de Rafah es un punto de entrada esencial de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Su reapertura es reclamada desde hace tiempo por las Naciones Unidas y la comunidad humanitaria. Pero desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, las autoridades israelíes no lo habían autorizado alegando que el movimiento islamista Hamás aún no ha entregado el cuerpo del último rehén israelí retenido en Gaza, el policía Ran Gvili.
Declarado un incendio en la sede de la UNRWA en Jerusalén Este, demolida por Israel hace pocos días
El Servicio de Bomberos y Rescate de Israel ha informado del comienzo de un incendio en las instalaciones de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este, edificio que fue demolida este martes por las autoridades israelíes, en una acción calificada por la propia agencia de la ONU como un "ataque sin precendentes" y un "desafío abierto y deliberado" al Derecho Internacional.
Los efectivos de bomberos están trabajando en la extinción del fuego para evitar que pueda traspasarse a otros edificios contiguos. Asimismo, están realizando labores de búsqueda entre los restos de la sede para certificar que nadie ha quedado atrapado por el incendio, según informa el portal de noticias israelí Ynet.
El embajador palestino en España denuncia que Junta de Paz de Trump es "un negocio redondo"
El embajador palestino en España, Husni Abdel Wahed, denunció este viernes que la Junta de la Paz, un organismo creado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para supervisar el alto el fuego en Gaza y abordar otros conflictos es "un negocio redondo". A juicio del embajador, esa Junta de la Paz es un intento de sustituir el sistema multilateral de Naciones Unidas. "¿Y quién lo sustituye? Trump. ¿Quién es la referencia? Trump. ¿Quién es el mandamás? Trump", declaró antes de añadir que la membresía permanente en esa junta cuesta "mil millones de dólares. Nada más. Un negocio redondo".
Netanyahu se reunirá con Witkoff y Kushner para discutir segunda fase en Gaza
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunirá el sábado con el enviado del Gobierno estadounidense para oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, en su oficina de Jerusalén para discutir la entrada en vigor de la segunda fase de la tregua en Gaza, según recogen este viernes los medios israelíes. Según reportes del canal israelí 12, la reunión versará sobre el desarme de Hamás, los esfuerzos para asegurar el regreso del cuerpo de Ran Gvili (el último rehén israelí que aún permanece retenido en la Franja) e incluirá posiblemente discusiones sobre Irán.
La UE identifica problemas legales en la Junta de Paz de Trump
El servicio diplomático de la UE manifiesta dudas legales sobre la carta que sustenta la nueva iniciativa de la Junta de Paz de Donald Trump, según un documento al que ha tenido acceso Euractiv. Trump ha presentado su nueva organización intergubernamental, firmada el jueves en Suiza, como un foro para resolver conflictos globales, pero hasta ahora las potencias de la UE han mostrado poco interés en adherirse a ella. "La carta de la Junta de Paz […] suscita inquietudes en virtud de los principios constitucionales de la UE", afirma el documento redactado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y fechado el 19 de enero. El SEAE señala que la estructura de gobernanza propuesta en la carta de la junta de Trump se aleja de lo acordado por las Naciones Unidas (ONU).
La UNRWA pide "acciones" en respuesta a la demolición de su sede en Jerusalén Este
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) pidió este viernes a la comunidad internacional acciones en respuesta a la demolición por parte de Israel de su sede de Jerusalén Este que Israel el pasado martes 20 de enero. El portavoz de la UNRWA, Jonathan Fowler, agradeció las condenas por parte de gobiernos y altos cargos de todo el mundo, pero enfatizó la necesidad de acciones que paren "este tipo de actos", tanto de las propias autoridades israelíes como de los Estados, porque "son tan importantes como las palabras". "Los Estados miembros de la ONU disponen de muchas herramientas diferentes para provocar cambios en la postura de otros países. No me toca a mí decir qué herramientas (...), eso es algo que deben decidir y decir ellos", apuntó Fowler, en conexión telemática desde Amán (Jordania).
La UNRWA alerta del cierre inminente por parte de Israel de un importante centro educativo en Cisjordania
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha alertado este viernes del cierre inminente por parte de Israel de un importante centro educativo situado en Cisjordania y al que asisten generalmente cientos de alumnos palestinos. El portavoz de la agencia, Jonathan Fowler, ha indicado durante una rueda de prensa celebrada en Ginebra y a la que se ha sumado de forma telemática que este centro de Qalandia podría "ser forzado a cerrar en cuestión de días", lo que "pondría en peligro la educación de estos alumnos en territorio palestino ocupado".
Así, ha expresado que "si cierra, no habrá una alternativa educativa para todos esos alumnos". "Tememos que esto pueda pasar durante los próximos días", ha incidido, debido a que las autoridades israelíes amenazan con expropiar el territorio sobre el que se construyó el centro.
Netanyahu se reúne en Jerusalén con la senadora republicana Joni Ernst
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha reunido este viernes con la senadora republicana por el estado de Iowa, Joni Ernst, según una nota publicada en sus canales oficiales. Ernst, de 55 años, se convirtió en 2014 en la primera mujer en representar a Iowa y la primera veterana en misiones de combate en servir en el Senado estadounidense.
La reunión ha tenido lugar durante el último día del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), al que Netanyahu no ha acudido debido, según aludió este martes el presidente israelí, Isaac Herzog, a las órdenes de arresto impuestas contra él por la Corte Penal Internacional.
Asociación de Prensa Extranjera condena el asesinato de tres fotoperiodistas en Gaza
La Asociación de Prensa Extranjera (FPA por sus siglas en inglés) ha condenado el asesinato de tres fotoperiodistas palestinos en Gaza ocurrido a manos del Ejército israelí este miércoles, según ha hecho saber mediante un comunicado publicado en sus canales oficiales. "Una vez más, periodistas fueron asesinados por ataques militares israelíes mientras ejercían sus funciones profesionales", denunció la FPA en su mensaje. El suceso ocurrió en el corredor de Netzarim (centro de la Franja de Gaza), cuando un vehículo del Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza, en el que viajaban tres fotoperiodistas, fue bombardeado por drones israelíes. El Ejército israelí se pronunció al respecto asegurando, sin aportar pruebas y como hace de manera habitual, que "identificaron a varios sospechosos que operaban un dron afiliado a la organización terrorista Hamás" y que los atacaron al representar una "amenaza" para sus tropas.
"La FPA se une a la AFP para pedir una investigación completa, rápida y transparente e insta a Israel a detener los ataques contra periodistas", reclama la asociación en su nota, donde añade que "demasiados periodistas en Gaza han sido asesinados sin justificación, mientras que Israel continúa negando a los medios de comunicación internacionales independientes el acceso al territorio". El lunes 26 de enero, la Asociación de la Prensa Extranjera presentará una nueva petición ante el Supremo israelí solicitando el acceso independiente de la prensa a Gaza, una postura que llevan manteniendo desde septiembre de 2024 ante los continuos obstáculos en distintas instancias por parte del Gobierno de Israel.
Noruega condena la demolición de la sede de UNRWA en Jerusalén Este
Noruega ha condenado este viernes la decisión de Israel de demoler las instalaciones de la UNRWA, agencia de la ONU para los refugiados palestinos, en Jerusalén Este, que el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, ha calificado de violación de los deberes israelíes ante el derecho internacional.
"Estas acciones violan las obligaciones de Israel bajo el derecho internacional", ha indicado el jefe de la diplomacia de Noruega en unas declaraciones recogidas por la agencia noruega 'NTB', en las que ha señalado que la demolición constituye un "ataque al sistema multilateral" y plantea un "peligroso precedente". Noruega se une así a la lista de países, incluidas naciones como España o Alemania, y organizaciones internacionales como la Unión Europea (UE) que han denunciado esa decisión de las autoridades israelíes.
