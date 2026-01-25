Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ucrania

Zelenski llega a Vilna para mantener un encuentro a tres con los presidentes de Lituania y Polonia

El presidente ucraniano pretende que todos los líderes europeos comprendan la amenaza que supone Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski,.

Europa Press

MADRID
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha llegado este domingo a Vilna, la capital de Lituania, para participar en actos conmemorativos y reunirse con sus homólogos lituano y polaco, Gitanas Nauseda y Karol Nawrocki, respectivamente, en el "formato del Triángulo de Lublin", según ha explicado su portavoz, Serhi Nikiforov.

Zelenski acudirá antes a los actos del Levantamiento de Enero, una rebelión de la nobleza del siglo XIX en el territorio de la Mancomunidad de Polonia-Lituania contra el dominio ruso. En redes sociales, Zelenski ha explicado que la reunión forma parte de sus esfuerzos "con todos los líderes para fortalecer a Ucrania" en medio de las constantes oleadas de ataques rusos contra la infraestructura energética del país.

"Todos deben comprender claramente la amenaza que proviene de Rusia, y son nuestras naciones las que mejor la comprenden", ha añadido en relación a la proximidad de Polonia y Lituania a la zona de conflicto.

"Agradecemos profundamente el apoyo de Lituania, nuestras relaciones y, en general, los vínculos de Ucrania y los ucranianos con la sociedad lituana. Nuestra seguridad solo puede ser compartida entre nuestros Estados y nuestros pueblos. Agradecemos a todos los que nos acompañan en su corazón, con nuestro pueblo", ha manifestado.

Nauseda, por su parte, ha celebrado en redes la llegada de su homólogo ucraniano. "Lituania apoya firmemente a Ucrania: en las negociaciones, en las garantías de seguridad y en el apoyo militar a largo plazo", ha indicado.

El viaje se produce tras dos días de conversaciones presenciales en Abu Dabi, en las que participaron oficiales militares y otras personas de Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Estas conversaciones se centraron en los posibles parámetros para poner fin a la invasión rusa después de casi cuatro años.

La presidenta de México afirma que "negocia" con Estados Unidos, pero "nunca se subordina"

De agencia migratoria a fuerza paramilitar: la transformación de ICE en la era Trump

Nuuk se queda sin luz: la capital de Groenlandia sufre un apagón por los fuertes vientos

El deshielo

Miles de hogares sin electricidad en Louisiana y Texas por la gran tormenta invernal que azota EEUU

Directo | Delcy Rodríguez anuncia un "nuevo momento político" de "entendimiento" en Venezuela

Qué es CBP, el cuerpo federal desplegado junto a ICE en Mineápolis cuyos agentes han matado a Alex Pretti

