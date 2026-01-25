Corea del Sur
Muere a los 73 años el ex primer ministro surcoreano Lee Hae Chan durante una visita a Vietnam
Estaba en Ho Chi Minh como vicepresidente del Consejo Asesor para la Unificación Pacífica
Europa Press
El ex primer ministro de Corea del Sur Lee Hae Chan ha fallecido este domingo a los 73 años de edad durante una visita de negocios a Vietnam. Lee, ahora vicepresidente sénior del Consejo Asesor para la Unificación Pacífica (PUAC), falleció en un hospital de Ciudad Ho Chi Minh alrededor de las 14.48 (hora local) tras sufrir un paro cardíaco, según informaron las autoridades surcoreanas.
El ex primer ministro se había quejado de síntomas gripales antes de partir hacia Vietnam el jueves y se preparaba para regresar a casa el viernes tras el deterioro de su estado. Lee fue trasladado a urgencias el viernes tras experimentar dificultad para respirar mientras esperaba su vuelo de regreso en el Aeropuerto Internacional de Tan Son Nhat en Ciudad Ho Chi Minh. Sufrió un paro cardíaco durante el traslado al hospital y otro en el mismo hospital.
Sus restos mortales, ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap, serán trasladados a Corea del Sur el lunes por la noche, llegando al Aeropuerto Internacional de Incheon, al oeste de Seúl, en la madrugada del martes.
- China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
- Europa y Canadá frenan a Trump en tres días de geopolítica frenética en Davos y Bruselas
- Europa asume que la confianza con EEUU se ha roto y la ruptura es posible: 'Se ha cruzado un punto de no retorno
- Agentes federales de inmigración desplegados por Trump matan a tiros a otro estadounidense en Mineápolis y la tensión se dispara
- Estos son los principales puntos del preacuerdo sobre Groenlandia anunciado por Trump
- La sensación térmica baja a -55 grados en partes de Canadá por una masa de aire ártico
- La Comisión Europea propone obligar a España a no contratar a la china Huawei
- Rusos y ucranianos se reúnen en Abú Dabi mientras Moscú continúa exigiendo la retirada del Donbás