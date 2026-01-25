Qué es CBP, el cuerpo federal desplegado junto a ICE en Mineápolis cuyos agentes han matado a Alex Pretti

La muerte este sábado de Alex Pretti en Mineápolis a manos de agentes federales que le descerrajaron diez tiros ha vuelto a sacudir Estados Unidos y a exponer la agresividad creciente, y a veces letal, de las fuerzas desplegadas por Donald Trump en su cruzada contra la inmigración.

Los agentes que dispararon a Pretti eran miembros de la agencia de Protección de Fronteras y Aduanas (CBP por sus siglas en inglés). Este es un cuerpo del que forma parte la Patrulla Fronteriza y es diferente de ICE, el Servicio de Control e Inmigración de Aduanas, uno de cuyos agentes mató en la ciudad de Minnesota el 7 de enero a Renee Nicole Good, otra ciudadana estadounidense.

En la “Operación Metro Surge’ (Reforzamiento Metropolitano), que se inició en diciembre en Minneapolis, se han desplegado en la ciudad unos 3.000 agentes federales, cerca de 2.000 de ICE y otros cerca de 800 de CBP.

¿QUÉ ES CBP Y QUÉ ES ICE?

Las dos agencias son parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus silgas en inglés) desde que este se estableció tras los atentados del 11-S.

Antes de que Trump los movilizara para actuar en todo el país en su campaña contra la inmigración, que busca arrestos y deportaciones masivas, se dividían el trabajo.

Aunque CBP siempre ha tenido autoridad para funcionar en cualquier parte del país, normalmente operaba en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, en los puertos de entrada oficiales y tenía jurisdicción ampliada dentro de los 160 kilómetros (100 millas) contiguos a la frontera. La Patrulla Fronteriza es su brazo policial.

ICE, la rama policial de Aduanas e Inmigración, se ha encargado tradicionalmente de ejecutar investigaciones de casos de deportaciones, arrestos y custodias en el interior de EEUU.

En los operativos federales en Mineápolis y otras ciudades se ha hecho difícil y en algunos casos imposible identificar o distinguir a los distintos agentes federales, que cubren sus rostros con máscaras o bufandas y a menudo no llevan en sus chalecos antibalas las identificaciones de nombre o de agencia.

DESPLIEGUE URBANO

Con los cruces de inmigrantes en la frontera en mínimos históricos desde el retorno de Trump a la Casa Blanca en su segunda presidencia, los agentes de fronteras se han sumado a las operaciones en el interior con las que Trump ha endurectido la campaña contra los inmigrantes para acometer su promesa de una deportación masiva. Muchos de los líderes de CBP han estado relevando a los responsables de ICE en lo que se llaman “oficinas de campo” y un alto cargo de CBP, Gregory Bovino, es quien está al mando de toda la operación en Mineápolis.

Una de las alarmas que ha desatado el despliegue en Mineápolis y en otras grandes ciudades es que los agentes de CBP no están entrenados para operaciones urbanas complejas.

DIFERENCIAS CONSTITUCIONALES

Cuando han estado operando en la frontera o en el área de los 160 kilómetros tenían más autoridad para parar a gente y hacer interrogatorios o búsquedas sin órdenes judiciales. En el interior del país protecciones como las de la Cuarta Enmienda o el Tratamiento Igualitario impiden hacer paradas aleatorias y exigir documentación sobre el estatus migratorio.

Esas protecciones no se han estado respetando por parte de los agentes federales, y en parte con respaldo del Tribunal Supremo, que en septiembre por ejemplo les autorizó a parar e interrogar gente si en la persona detenida se daba una combinación de factores sobre aspecto, idioma y apariencia de tener un trabajo de baja remuneración.

Caitlin Dickerson, una periodista de 'The Atlantic' que cubre inmigración, explicaba esta semana en el pódcast de Ezra Klein que en la frontera funcionaban en “una zona constitucional diferente” y opinaba que “parte de las diferencias que estamos viendo en los arrestos en el interior del país ahora a cómo eran antes puede ser simplemente por cuestión de entrenamiento”.

CRÍTICAS, POLÉMICAS Y REPUTACIÓN

Los críticos han advertido repetidamente del problemático uso excesivo de la fuerza que ha rodeado siempre a los agentes fronterizos y Dickerson, la periodista de ‘The Atlantic’, decía que “incluso dentro del Departamento de Seguridad Nacional CBP tiene reputación de ser un ambiente de trabajo más duro, como de salvaje oeste”.

Las denuncias sobre esa dureza y el trato abusivo a los inmigrantes no han sido infrecuentes en el pasado, especialmente en la frontera sur. En una investigación publicada hace solo unos días por POGO, un proyecto periodístico independiente de supervisión del gobierno, se concluyó que los agentes de CBP usan la fuerza en el doble de incidentes que en los que enfrentan ataques. La investigación recogía críticas que las comunidades fronterizas llevan tiempo haciendo que han tenido poca repercusión nacional y también la falta de rendición de cuentas.

Ese historial de laxitud es “una de las razones por las que las cosas se han puesto tan mal tan rápido”, dijo a POGO Christy Lopez, que revisó acusaciones de abusos policiales en el Departamento de Justicia durante la presidencia de Barack Obama. “Nadie les ha exigido responsabilidades nunca como se habría debido”.

INCIDENTES PREVIOS

Ya antes de este sábado agentes de CBP se habían visto involucrados en otro tiroteo en Mineápolis, cuando hirieron de disparos a un inmigrante. Según la versión oficial, el inmigrante huyó cuando pararon su coche y se refugió en su casa y los agentes dispararon después de que del interior saliera gente que atacó a los agentes con palas y escobas.

Noticias relacionadas

Agentes de CBP también estuvieron involucrados en un tiroteo en Portland (Oregón). En una parada de tráfico de un supuesto inmigrante sin papeles dicen que intentó atropellarles con su coche y un agente disparo “un tiro defensivo”. Las autoridades han dicho que el herido era miembro de la banda venezolana Tren de Aragua pero no han dado pruebas de esa supuesta afiliación criminal.